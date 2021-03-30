Xiaomi üç cihazı aynı anda şarj edebilen kablosuz şarj cihazı çıkardı

Xiaomi kısa süre önce düzenlediği etkinlikte sadece yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtmakla kalmadı ek olarak üç cihazı aynı anda şarj edebilen bir kablosuz şarj cihazı da duyurdu.İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi 11 Lite'ın kutu açılış ve inceleme videosu ortaya çıktı
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Çinli şirketin kablosuz şarj cihazı 19 bakır bobin içeriyor. Bu tasarım sayede kullanıcılar cihazlarını şarj istasyonu üzerinde herhangi bir yere yerleştirerek şarj edebilecekler.
Fiyat etiketi belli oldu
Xiaomi'nin yeni ürünü Qi kablosuz şarj standardını destekleyen tüm cihazlarla uyumlu. Toplam 60 watt güç sağlayabilen şarj istasyonu, üzerine yerleştirilen cihazları 20 watt'lık hızla şarj edebiliyor.
Şirket aşırı ısınma sorununu çözmesinin iki yıl sürdüğünü belirtti. Xiaomi'nin kablosuz şarj cihazı 92 dolar fiyat etiketi ile satılacak. Çin dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.
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