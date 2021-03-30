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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi üç cihazı aynı anda şarj edebilen kablosuz şarj cihazı çıkardı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, üç cihazı aynı anda şarj edebilen bir kablosuz şarj cihazı duyurdu. Aşırı ısınma sorunu iki yılda çözülen cihaz 19 bakır bobin içeriyor.
    30 Mart 2021, 11:30 (2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi üç cihazı aynı anda şarj edebilen kablosuz şarj cihazı çıkardı
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    Xiaomi kısa süre önce düzenlediği etkinlikte sadece yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtmakla kalmadı ek olarak üç cihazı aynı anda şarj edebilen bir kablosuz şarj cihazı da duyurdu.

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    Çinli şirketin kablosuz şarj cihazı 19 bakır bobin içeriyor. Bu tasarım sayede kullanıcılar cihazlarını şarj istasyonu üzerinde herhangi bir yere yerleştirerek şarj edebilecekler.

    Xiaomi üç cihazı aynı anda şarj edebilen kablosuz şarj cihazı çıkardı
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    Fiyat etiketi belli oldu

    Xiaomi'nin yeni ürünü Qi kablosuz şarj standardını destekleyen tüm cihazlarla uyumlu. Toplam 60 watt güç sağlayabilen şarj istasyonu, üzerine yerleştirilen cihazları 20 watt'lık hızla şarj edebiliyor.

    Şirket aşırı ısınma sorununu çözmesinin iki yıl sürdüğünü belirtti. Xiaomi'nin kablosuz şarj cihazı 92 dolar fiyat etiketi ile satılacak. Çin dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.



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    L
    lterlemez 27 dakika önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    V V4LKyR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aşırı ısınma sorununu nasıl çözmüşler acaba? 2 sene sürenin sonucunda bulunan çözümü çok merak ediyorum :)
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    E Elektrikliarabasever 1 sa. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Ben de merak etmiyor değilim. Apple komple rafa mı kaldırmıştı bunu? Onlarda tanıtalı 3 sene oldu çünkü.
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    Aeris (Tolga Düzgün) 26 dk. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Isınınca şarj hızını yavaşlatıyordur muhtemelen :)
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