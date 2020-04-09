Hastalara uzaktan ilaç ve yemek servisi yapan araç göreve başladı

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İstanbul Üniversitesi bünyesinde geliştirilen kumandalı araç, koronavirüs hastalarının yattığı servislerde hemşire olarak görev yapıyor. Sağlık personelleri, bu araç sayesinde hastalarla yakın temasa girmeden ilaç ve yiyecek dağıtımı yapıyor. Araç basit düzeneğe sahip gibi görünebilir ancak servis yapan personellere virüs bulaşma riskini ortadan kaldırıyor. Bu yüzden sağlık çalışanları için hayati öneme sahip.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgını, hava durumu tahmin faaliyetlerini de zorlaştırıyor"

Robotik araç, hastalarla temasın minimuma indirilmesi amacıyla geliştirildi. İstanbul Tıp Fakültesi’nde kullanılmaya başlandı. Araç, mobil uygulama üzerinden kontrol ediliyor. Şu an 1 adet araç üretildi. Sayının artması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Üniversitesi bünyesindeki TETLAB tarafından geliştirildi. TETLAB ayrıca 3D yazıcılar ile maske üretimine devam ediyor. Günün her saati kesintisiz üretim yapılıyor.

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