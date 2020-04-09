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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hastalara uzaktan ilaç ve yemek servisi yapan araç göreve başladı

    İstanbul Tıp Fakültesi'nde koronavirüslü vakalara servis için uzaktan kumandalı araç kullanılmaya başlandı. Bu sayede sağlık personellerinin hastalarla teması azaltılıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İstanbul Üniversitesi bünyesinde geliştirilen kumandalı araç, koronavirüs hastalarının yattığı servislerde hemşire olarak görev yapıyor. Sağlık personelleri, bu araç sayesinde hastalarla yakın temasa girmeden ilaç ve yiyecek dağıtımı yapıyor. Araç basit düzeneğe sahip gibi görünebilir ancak servis yapan personellere virüs bulaşma riskini ortadan kaldırıyor. Bu yüzden sağlık çalışanları için hayati öneme sahip.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgını, hava durumu tahmin faaliyetlerini de zorlaştırıyor"

    Robotik araç, hastalarla temasın minimuma indirilmesi amacıyla geliştirildi. İstanbul Tıp Fakültesi’nde kullanılmaya başlandı. Araç, mobil uygulama üzerinden kontrol ediliyor. Şu an 1 adet araç üretildi. Sayının artması için çalışmalar sürüyor.

    İstanbul Üniversitesi bünyesindeki TETLAB tarafından geliştirildi. TETLAB ayrıca 3D yazıcılar ile maske üretimine devam ediyor. Günün her saati kesintisiz üretim yapılıyor.



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    khytr89 (Hakan ) 8 sa. en beğenilen
    Bende asimo ya da qrio gibi bir şey bekledim oysaki uzaktan kumandalı arabanın alt yapısına raf takılmış bir şey
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    DH Misafiri 6 sa.
    Ben İstanbul Tıp Fakültesi'nde doktorum bu yorumu yayınlayın Çapaya ilk 2000 girebilir üniversite sınavında burası tıp fakültesi ilk 2000 le alır.Her sene Natura Genetics,NEJM dergileri gibi dünyanın en prestijli dergilerine yayın çıkar.Biz doktoruz,işimiz bilim ve insan hayatı, haddini bil.
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    Görkem ! (Görkem ) 7 sa.
    sorumlu eleman kafasından ayaklarına kadar poşet geçirseymiş, buna böyle kafa yorulacağına..
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    Galatas4ray (ENVER A.) 7 sa.
    Sonra diyorlar ki devlet girişimcileri desteklemiyor böyle bişe yapıcaksa desteklememesi normal
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    formgonder2055 (regaip duman) 8 sa.
    Niye ilk bine almıyorlar bizim üniversiteleri işte ispatı, sorsan ülkenin en zeki öğrencileridir, kesin.
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    khytr89 (Hakan ) 8 sa. en beğenilen
    Bende asimo ya da qrio gibi bir şey bekledim oysaki uzaktan kumandalı arabanın alt yapısına raf takılmış bir şey
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