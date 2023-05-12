Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hastalıkları araştırmak için kullanılan insan genomu büyük bir değişikliğe uğradı

    Araştırmacılar, dönüm noktası niteliğinde bir gelişme olarak yeni ve daha kapsayıcı bir referans insan genomu dizisi yayınladı. Yeni genom ile hastalıkların araştırılması kolaylaşabilir.
    Oy Ver
    Hastalıkları araştırmada kullanılan insan genomunda büyük değişim Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları 20 yılı aşkın bir süredir genomik çalışmalar yapmak için aynı insan genom dizisini kullanıyor, ancak bir süre önce genom dizisinde büyük bir değişiklik yapıldı. Araştırmacılar, orijinal referans genom dizisini büyük ölçüde genişleten, dönüm noktası niteliğindeki gelişmede, daha kapsayıcı yeni bir referans insan genom dizisi koleksiyonu yayınladı.

    Referans insan genomu değiştirildi

    Nature dergisinde yayınlanan hakemli makaleye göre, yeni pangenom referansı, dünyanın dört bir yanından 47 kişinin genom dizilerini içeriyor. Orijinal referans insan genom dizisi, toplamda yaklaşık 20 kişiden bileşenler içermesine rağmen genel anlamda tek bir kişiye dayanıyordu.

    Hastalıkları araştırmada kullanılan insan genomunda büyük değişim Tam Boyutta Gör
    Yeni pangenom küresel gen havuzunu daha iyi yansıttığından, bilim insanları hastalıkla ilgili genetik varyasyonları daha doğru bir şekilde tanımlamak için kullanabilecekler. Araştırmacılara göre, daha çeşitli referans haritası, nihayetinde bireyin DNA'sına göre uyarlanmış daha kişiselleştirilmiş aşı veya tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olmak için de kullanılacak.

    Hastalıkların araştırılması kolaylaşacak

    Hastalıkları araştırmada kullanılan insan genomunda büyük değişim Tam Boyutta Gör
    Genom, bir organizmanın büyümesi ve işlev görmesi için gerekli olan DNA talimatlarının tamamı olarak özetlenebilir. Bilim insanları, insanları benzersiz kılan varyasyonları incelemek için kullanabilecekleri bir "standart" oluşturmak üzere referans bir insan genomuna güvenmekte. Ortalama olarak, insanların genomları yaklaşık yüzde 99 oranında aynıdır, ancak küçük farklılıklar bilim insanlarına bir bireyin sağlığını etkileyebilecek özellikler hakkında fikir verebilir. Yüzde 1, kimi durumda geri kalandan "büyük" olabilir.

    Makalenin yazarı Wen-Wei Liao yaptığı açıklamada, "Bir pangenom referansı ile genler ve hastalık özellikleri arasındaki bağlantıya dair anlayışımızı geliştirerek klinik araştırmaları hızlandırabiliriz" dedi. Pangenom, tüm genom dizilerini hizalamak için gelişmiş hesaplama teknikleri kullanmakta. Açıklamada, bu tekniklerin 100 milyondan fazla yeni DNA harfi ekleyerek orijinal referansın bıraktığı boşlukları doldurmaya yardımcı olduğu belirtildi. Liao, "İnsan pangenom referansı, genomun daha önce erişilemeyen bölgelerindeki on binlerce yeni genomik varyantı temsil etmemizi sağlayacak" ifadelerini kullandı. Yapılan araştırma ise Ulusal Sağlık Enstitülerinin bir bölümü tarafından finanse edilen İnsan Pangenom Referans Konsorsiyumu'ndaki bilim insanları yürüttü.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/05/11/pangenome-reference-genome-drawn-from-47-people-of-diverse-backgrounds.html https://www.nature.com/articles/s41586-023-05896-x#Sec2 https://www.genome.gov/news/news-release/scientists-release-a-new-human-pangenome-reference
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türk telekom e-sim yorumları stor perde arasındaki boşluk nasıl kapatılır whatsapp internet açıkken tek tik yapma hafıza kartına müzik atıyorum ama açılmıyor pre workout kalp krizi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ90512
    ASUS X515EA-EJ90512
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız