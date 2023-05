Mantar krizi büyüyor! Uzmanlara göre küresel gıda arzını tehdit ediyor

Hayır, The Last of Us’taki gibi zombiye dönüşmeyeceğiz. Ancak iklim krizi, ürünlere zarar veren mantarların neden olduğu hasarı artırarak 'küresel sağlık felaketi' riskini doğuruyor.