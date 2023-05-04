Mantar krizi büyüyor! Uzmanlara göre küresel gıda arzını tehdit ediyor

Mantarlar halihazırda mahsullerin açık ara en büyük yok edicileri konumunda. Mantarlar oldukça dirençlidirler ve rüzgarla uzun mesafeler kat edebilirler. Ayrıca son derece uyumludurlar ve aktarılanlara göre birçoğu yaygın mantar ilaçlarına karşı direnç geliştirmiş vaziyette.
Araştırmacılar, iklim krizinin sıcaklıkların artmasına ve mantar enfeksiyonlarının giderek kutuplara doğru ilerlemesine yol açması nedeniyle mantar hastalıklarının etkisinin daha da kötüleşmesinin beklendiğini söylüyor. Mantar patojenleri 1990'lardan bu yana yılda yaklaşık 7 km hızla daha yüksek enlemlere doğru hareket ediyor. Normalde tropik bölgelerde görülen buğday sap pası enfeksiyonları İngiltere ve İrlanda'da rapor edilmeye dahi başladı. Uzmanlar artan sıcaklıklara uyum sağlayan mantar patojenlerinin insanlara da bulaşma riskinin olduğunu aktarıyor.
Zombi olmayacağız ama aç kalabiliriz!
Nature bilim dergisinde yayınlanan bir makalede yer alan uyarıda, yetiştiricilerin halihazırda mahsullerinin yüzde 10 ila yüzde 23'ünü mantar hastalığı nedeniyle kaybettikleri belirtildi. En önemli beş üründe gerçekleşen -pirinç, buğday, mısır, soya fasulyesi ve patates- enfeksiyonlar yüz milyonlarca insanı besleyebilecek yıllık kayıplara neden olmakta.
İlaçlar yetersiz kalıyor
Exeter Üniversitesi'nden bir ekibin kısa süre önce keşfettiği bileşikler sayesinde, mantarlardaki çeşitli biyolojik süreçleri hedef alan ve direnç geliştirmeyi çok daha zor hale getiren kimyasallar geliştiriliyor. Ancak bilim insanları mantar patojeni araştırmalarının ciddi şekilde yetersiz finansman sahip olduğunun altını çiziyor.Kaynakça https://www.theguardian.com/science/2023/may/03/fungal-attacks-threaten-global-food-supply-say-experts https://www.nature.com/articles/d41586-023-01465-4 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah