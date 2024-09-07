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    Hatalarını düzeltebilen yeni yapay zeka modeli: Reflection 70B

    Yapay zeka girişimi HyperWrite, Meta'nın açık kaynaklı Llama 3.1-70B Instruct'ına dayanan ve üçüncü taraf kıyaslamalarda üstün performans gösteren yeni dil modeli (LLM) Reflection 70B'yi tanıttı.
    Hatalarını düzeltebilen yeni yapay zeka modeli: Reflection 70B Tam Boyutta Gör
    Matt Shumer liderliğindeki yapay zeka tabanlı yazma girişimi HyperWrite, Reflection 70B adlı çığır açıcı bir büyük dil modeli (LLM) tanıttı. Bu yenilikçi model, Meta'nın açık kaynaklı Llama 3.1-70B Instruct'ına dayanıyor ve kendi hatalarını düzeltebileceği anlamına gelen benzersiz bir hata düzeltme tekniğini içeriyor.

    Dünyanın en iyi açık kaynaklı yapay zeka modeli olabilir

    Reflection 70B, MMLU ve HumanEval dahil olmak üzere çeşitli kıyaslamalarda kapsamlı testlerden geçti. Testler, Reflection'ın Meta'nın Llama serisindeki modellerden sürekli olarak daha iyi performans gösterdiğini ve en iyi ticari modellerle yakın bir rekabet içinde olduğunu ortaya koydu.

    Ancak duyurunun ardından gelen yoğun talep nedeniyle demo sitesine şu anda yoğun bir trafik yaşanıyor. Shumer, Reflection 70B'nin sadece üst düzey modellerle rekabet etmediğini, aynı zamanda hata tespiti ve düzeltme gibi benzersiz yetenekler de sunduğunu vurguladı.

    Modelin "Reflection" ismi, üretilen metin üzerinde düşünme ve çıktıları kullanıcıya sunmadan önce doğruluğunu değerlendirme yeteneğini ifade ediyor. Bu, Reflection ayarlaması adı verilen bir teknikle elde ediliyor. Bu teknik, modelin kendi muhakemesindeki hataları tespit etmesine ve bir yanıtı sonlandırmadan önce bunları düzeltmesine olanak tanıyor.

    Reflection 70B, akıl yürütme ve hata düzeltme için birkaç yeni özel belirteç sunarak kullanıcının modelle etkileşimini artırıyor. Çıkarım sırasında model, akıl yürütmesini özel etiketler içinde görüntüleyerek bir hata tespit ederse gerçek zamanlı düzeltmelere olanak tanıyor.

    Bu özellik, modeli özellikle yüksek doğruluk gerektiren görevler için kullanışlı hale getiriyor çünkü mantığı belirgin adımlara ayırarak hassasiyeti artırıyor. Shumer ayrıca önümüzdeki hafta piyasaya sürülmesi planlanan daha büyük bir model olan Reflection 405B'ye yönelik planlarını da açıkladı.

    HyperWrite'ın, Reflection 70B modelini birincil yapay zeka yazma asistanı ürününe entegre etmek için çalıştığını da belirtti. Shumer, Reflection 70B'nin temel modelinin Meta'nın Llama 3.1-70B Instruct'ı üzerine kurulu olduğunu ve stok Llama sohbet formatını kullandığını, böylece mevcut araçlar ve iletişim hatlarıyla uyumluluğun sağlandığını doğruladı.

    Ayrıca, kullanım senaryolarına özgü veri kümeleri oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir girişim olan Glaive'in hızlı yapay zeka modeli eğitimini mümkün kılması nedeniyle de takdir topladı. Glaive tarafından üretilen sentetik veriler Reflection 70B'nin geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırdı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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