    Warner Bros, Midjourney’ye telif ihlali davası açtı

    Warner Bros. yapay zeka platformu Midjourney’yi telifli karakterlerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava etti. Şirket, her ihlal için 150 bin dolara kadar tazminat talep ediyor.

    Warner Bros, Midjourney’ye telif ihlali davası açtı Tam Boyutta Gör
    Yapay zekayı kullanarak görsel üreten Midjourney, Warner Bros. Discovery’nin açtığı yeni bir dava ile karşı karşıya kaldı. Şirket, popüler yapay zeka aracının Batman, Superman, Wonder Woman, Scooby Doo ve Looney Tunes karakterleri gibi kendisine ait fikri mülkiyetleri izinsiz şekilde kullanarak gelir elde ettiğini iddia ediyor.

    Her ihlal için 150 bin dolar isteniyor

    Warner Bros, Midjourney’ye telif ihlali davası açtı Tam Boyutta Gör
    Warner Bros.’a göre Midjourney, aylık 10 ila 120 dolar arasında değişen ücretli abonelik modeli üzerinden kullanıcılarına ticari hizmet sunuyor. Ancak bu hizmetin şirketin telifli içeriklerinden izinsiz faydalanılarak eğitilen yapay zeka modellerine dayandığı öne sürülüyor. Warner Bros. Discovery, mahkemeden her ihlal için 150 bin dolara kadar tazminat talep ediyor.

    Warner Bros., Midjourney’nin aslında kullanıcıların telifli karakterlere erişimini kısıtlayacak teknik imkanlara sahip olduğunu ancak bu engellerin kısa süre önce kaldırıldığını belirtti. Şirket, platformun kullanıcılara artık “daha az engellenmiş iş” mesajı verdiğini ve bunun abonelik için önemli bir cazibe unsuru olduğunu vurguladı.

    Warner Bros, Midjourney’ye telif ihlali davası açtı Tam Boyutta Gör
    Dava dosyasında Midjourney’nin ürettiği görseller ile Warner Bros.’un filmlerinden alınan kareler yan yana gösterildi. Örneğin, “Batman, The Dark Knight filminden bir sahne” ifadesiyle oluşturulan görseller, doğrudan filmin tanıtım materyallerine benzetildi. Ayrıca, “klasik çizgi roman süper kahraman savaşı” gibi daha genel ifadelerin bile Warner Bros. karakterlerini andıran sonuçlar üretebildiği aktarıldı.

    Bu, Midjourney’nin karşılaştığı ilk büyük telif davası değil. Haziran ayında Disney ve Universal Studios da benzer gerekçelerle şirketi mahkemeye vermişti. O davada ise Star Wars, Shrek, The Simpsons ve Despicable Me gibi markalara ait içeriklerin izinsiz kullanımına dikkat çekilmişti.

