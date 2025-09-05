Warner Bros, Midjourney’ye telif ihlali davası açtı

Warner Bros., Midjourney’nin aslında kullanıcıların telifli karakterlere erişimini kısıtlayacak teknik imkanlara sahip olduğunu ancak bu engellerin kısa süre önce kaldırıldığını belirtti. Şirket, platformun kullanıcılara artık “daha az engellenmiş iş” mesajı verdiğini ve bunun abonelik için önemli bir cazibe unsuru olduğunu vurguladı.
Bu, Midjourney’nin karşılaştığı ilk büyük telif davası değil. Haziran ayında Disney ve Universal Studios da benzer gerekçelerle şirketi mahkemeye vermişti. O davada ise Star Wars, Shrek, The Simpsons ve Despicable Me gibi markalara ait içeriklerin izinsiz kullanımına dikkat çekilmişti.