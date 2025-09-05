Giriş
    OpenAI, kendi yapay zeka çipini 2026’da üretecek

    OpenAI, Broadcom ile birlikte geliştirdiği ilk yapay zeka çipini 2026’da kullanıma sunacak. Şirket, çipi yalnızca kendi sistemlerinde kullanarak Nvidia’ya bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

    OpenAI, kendi yapay zeka çipini 2026’da üretecek Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yapay zeka sistemlerini güçlendirmek için kendi geliştirdiği ilk çipi 2026’da piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin, ABD’li yarı iletken devi Broadcom ile ortaklaşa geliştireceği bu çipin yalnızca OpenAI’ın iç operasyonlarında kullanılacağı belirtiliyor.

    İlk çip 2026’da

    Financial Times’ın haberine göre, proje kapsamında geliştirilen çip dış müşterilere satılmayacak. Çip, yalnızca ChatGPT gibi OpenAI’ın yapay zeka modellerini eğitmek ve platformlarını çalıştırmak için kullanılacak. Bu adım, şirketin Nvidia’ya olan bağımlılığını azaltma ve maliyetleri düşürme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

    OpenAI’nin çip planları aslında yeni değil. Geçtiğimiz yıl şirketin Broadcom ve TSMC ile birlikte özel bir çip üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Ayrıca OpenAI, mevcut sistemlerinde Nvidia’ya ek olarak AMD çiplerinden de yararlanarak artan altyapı talebini karşılamaya çalışıyor.

    Bu arada Broadcom CEO’su Hock Tan, son çeyrekte ismini açıklamadığı yeni bir müşteriden 10 milyar doları aşan yapay zeka altyapısı siparişi aldıklarını ve 2026 mali yılında bu alanda gelirlerinin önemli ölçüde artmasını beklediklerini duyurdu. Analistler, bu müşterinin OpenAI olabileceğine dikkat çekiyor.

    OpenAI’ın bu hamlesi, Google, Amazon ve Meta’nın kendi yapay zeka çiplerini geliştirme girişimleriyle paralellik gösteriyor. Büyük teknoloji şirketleri, hızla artan yapay zeka eğitim ve işletme maliyetlerini kontrol altına almak için donanım alanında da kendi çözümlerine yöneliyor.

    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

