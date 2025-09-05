OpenAI, kendi yapay zeka çipini 2026’da üretecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zeka sistemlerini güçlendirmek için kendi geliştirdiği ilk çipi 2026’da piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin, ABD’li yarı iletken devi Broadcom ile ortaklaşa geliştireceği bu çipin yalnızca OpenAI’ın iç operasyonlarında kullanılacağı belirtiliyor.

Financial Times’ın haberine göre, proje kapsamında geliştirilen çip dış müşterilere satılmayacak. Çip, yalnızca ChatGPT gibi OpenAI’ın yapay zeka modellerini eğitmek ve platformlarını çalıştırmak için kullanılacak. Bu adım, şirketin Nvidia’ya olan bağımlılığını azaltma ve maliyetleri düşürme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

OpenAI’nin çip planları aslında yeni değil. Geçtiğimiz yıl şirketin Broadcom ve TSMC ile birlikte özel bir çip üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Ayrıca OpenAI, mevcut sistemlerinde Nvidia’ya ek olarak AMD çiplerinden de yararlanarak artan altyapı talebini karşılamaya çalışıyor.

Bu arada Broadcom CEO’su Hock Tan, son çeyrekte ismini açıklamadığı yeni bir müşteriden 10 milyar doları aşan yapay zeka altyapısı siparişi aldıklarını ve 2026 mali yılında bu alanda gelirlerinin önemli ölçüde artmasını beklediklerini duyurdu. Analistler, bu müşterinin OpenAI olabileceğine dikkat çekiyor.

OpenAI’ın bu hamlesi, Google, Amazon ve Meta’nın kendi yapay zeka çiplerini geliştirme girişimleriyle paralellik gösteriyor. Büyük teknoloji şirketleri, hızla artan yapay zeka eğitim ve işletme maliyetlerini kontrol altına almak için donanım alanında da kendi çözümlerine yöneliyor.

