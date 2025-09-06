Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İsviçre kendi yapay zeka modelini çıkardı; Güvenlik ve şeffaflık ön planda

    İsviçre, yalnızca kamuya açık kaynaklar kullanılarak eğitilen yeni yapay zekası Apertus'u tanıttı. Apertus, "güvenilir" yapay zeka için bir tür rol model olarak görülüyor.

    İsviçre kendi yapay zeka modelini çıkardı; Güvenlik ve şeffaflık ön planda Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında yaşanan rekabet bugün daha çok ABD ve Çin ekseninde ilerliyor olsa da Avrupa da bu alanda ciddi bir oyuncu hâline gelmek için önemli adımlar atıyor. Nitekim Mistral ve DeepL gibi Avrupa çıkışlı bazı şirketler bu alanda dikkat çekici işler ortaya koyuyor. Ancak Avrupa'nın yapay zeka alanındaki girişimleri şirketler seviyesinde kalmıyor. Bunun yanı sıra Avrupalı devletler de bu alanda çalışmalarını sıklaştırıyor. Bu ülkelerden biri olan İsviçre, bu hafta kendi büyük dil modelini (LLM) tanıttı.

    İsviçre, Apertus adını taşıyan açık kaynak kodlu bu yapay zekayla, ChatGPT ve Google Gemini gibi yapay zekalara daha güvenilir ve daha şeffaf bir alternatif sunmayı hedefliyor. Ayrıca Apertus'un Avrupa'daki yasalara ve yürütmeliklere bağlı kalan bir yapay zeka olacağına dikkat çekiliyor.

    Apertus, İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (EPFL), ETH Zürih ve İsviçre Ulusal Süperbilgisayar Merkezi’nin (CSCS) iş birliğiyle geliştirildi. ChatGPT ya da Claude gibi kapalı sistemlerden farklı olarak Apertus’un en büyük iddiası, geliştirme sürecinin tamamen şeffaf olması. Modelin mimarisi, eğitim verileri, ağırlıkları ve hatta ara denetim noktaları dahi kamuya açık şekilde paylaşılıyor. Zaten modele Latince “açık” anlamına gelen Apertus isminin verilmiş olması da bu yaklaşımı sembolize ediyor.

    Apertus, Çokdilli Yapısıyla Dikkat Çekiyor

    Teknik açıdan bakıldığında Apertus, 8 milyar ve 70 milyar parametreli olmak üzere iki farklı sürüme sahip. 15 trilyon token üzerinde eğitilen model, 1000’den fazla dili kapsıyor. Bu verinin yaklaşık yüzde 40’ının İngilizce dışındaki dillerden oluşması dikkat çekici. Eğitim sürecinde İsviçre Almancası ve ülkenin dört ulusal dilinden biri olan Romanş gibi az temsil edilen dillere bile yer verilmiş. Bu çokdilli yaklaşım, genellikle İngilizce ağırlıklı olan ticari modellere kıyasla Apertus’u farklı bir konuma yerleştiriyor.

    Modelin eğitimi, Lugano’daki Alps süperbilgisayarında 10 milyondan fazla GPU kullanılarak gerçekleştirildi. Ayrıca bu süreçte karbon nötr elektrikten yararlanılması da çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir detay. Apertus’un bir diğer öne çıkan özelliği ise kurumlara kendi sunucularında barındırma imkânı tanıması. Bu sayede kullanıcılar, verilerini üçüncü taraflarla paylaşmak zorunda kalmadan modeli kullanabilecekler. Özellikle veri gizliliğine hassas yaklaşan kurumlar için bu ciddi bir avantaj olarak görülüyor.

    Apertus'un Amacı, Güvenilir Yapay Zekanın Nasıl Geliştirileceğini Gösteren Bir Yol Haritası Sunmak

    İsviçreli araştırmacılar, Apertus’un en baştan itibaren İsviçre’nin veri koruma yasaları ve Avrupa Birliği’nin Yapay Zekâ Yasası ile uyumlu şekilde tasarlandığını vurguluyor. Eğitim verisi yalnızca kamuya açık kaynaklardan toplanırken, web sitelerinin “erişim dışı bırakma” (opt-out) istekleri de dikkate alınmış. Ayrıca kullanılan veri setlerindeki kişisel veriler de önceden ayıklanmış. Apertus, telif ihlalleri yapmadan ya da izinsiz veri toplamadan da  büyük dil modelleri geliştirilebileceğini göstermesiyle sembolik bir önem de taşıyor.

    İsviçre Yapay Zekâ İnisiyatifi Yürütme Komitesinde yer alan makine öğrenimi profesörü Martin Jaggi, projeyi şöyle özetliyor: “Amacımız, güvenilir, egemen ve kapsayıcı bir yapay zekâ modelinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir yol haritası sunmak.” Araştırmacıların altını çizdiği bu şeffaflık, kamuoyunda güven tesis etmeyi ve yapay zekânın potansiyel riskleriyle ilgili endişeleri azaltmayı amaçlıyor.

    Yapay zekaların bilgi akışının önemli bir parçası hâline geldiği şu günlerde, bu modelleri belli yasal çerçeveler içinde tutmak devletler için kritik hâle gelmiş durumda. Özellikle Avrupa Birliği bu konuda somut adımlar atmayı düşünüyor. Bu da Apertus gibi devlet onaylı yapay zekaların bir tür standart belirleyici olarak kullanılabileceğini gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    205 55 r16 lastik basıncı far yanmama cezası araba yokuşta gaz yemiyor denizbank black kart kimlere verilir. egea lastik basıncı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ
    Lenovo LOQ
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum