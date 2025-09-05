Yapay zekanın bedeli: Google net-sıfır vaadini sitesinden kaldırdı

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın yükselişi teknoloji dünyasında stratejileri baştan aşağı değiştirirken, enerji politikalarını da baştan yazdırıyor. Çünkü yapay zekayı besleyen veri merkezleri, tarihte görülmemiş seviyelerde enerji tüketiyor. Üstelik bu tüketimin katlanarak artması bekleniyor. McKinsey’in raporuna göre 2030’a kadar bu talep küresel elektrik ihtiyacının yüzde 70’ini oluşturacak. Hızla artan bu enerji ihtiyacı, bir dönem gururla açıklanan sürdürülebilirlik vaatlerini de unutturmaya başladı.

Google CEO'su Sundar Pichai, 2020 yılında yeşiller arasında yürüdüğü bir videoda “Bugün gururla açıklıyorum ki karbon salınımı olmadan günde 24 saat, haftada 7 gün, yılda 365 gün faaliyet gösteren ilk büyük şirket olmayı hedefliyoruz." demiş ve 2030’a kadar net-sıfır emisyona ulaşmayı vaat etmişti. Ancak beş yıl sonra, bu iddialı sözlerden sessizce geri adım atılıyor. Google, bir dönem gururla sergilediği net-sıfır vaadini bu hafta sürdürülebilirlik sayfasından kaldırdı; Bir zamanlar manşet olan “Net-Sıfır 2030” hedefi artık yalnızca raporların dipnotlarında yer alıyor. National Observer’ın fark edip gündeme taşıdığı bu değişiklik, teknoloji dünyasında yaşanan değişimi gözler önüne seriyor.

Google'ın Yeni Odak Noktası Enerji Üretimi

Google'ın "Net-Sıfır 2030"un yerine koyduğu yeni öncelik alanı ise dikkat çekici: Enerji. Google’ın Environment 2025 raporunda açıkça, “Ürünlerimizin ve yapay zekâ altyapımızın işletilmesi çok ciddi miktarda enerji gerektiriyor” deniyor. Bu öncelik değişimi tesadüf değil. Google’ın elektrik tüketimi 2024’te %26 artarak 32,2 terawatt-saat’e ulaştı. Bu neredeyse İrlanda’nın tüm yıllık tüketimine denk geliyor. Şirketin teknik raporuna göre, Gemini’ye gönderilen tek bir mesaj 0,24 watt-saat enerji harcıyor. Yani Google, yapay zeka hizmetlerini ne kadar hızlı büyütürse, kendi iklim hedeflerinden de o kadar uzaklaşıyor.

Google, net-sıfır vaadini geri plana atmış olsa da bu hedefinden vazgeçmediğini iddia ediyor. Ancak pek çok uzman bunu bir tür göz boyama olarak görüyor. Çünkü Google, yenilenebilir enerji anlaşmalarını öne çıkarsa da, hâlâ büyük ölçüde karbon denkleştirmeye bel bağlıyor. Yani şirket, doğrudan emisyonlarını azaltmak yerine atmosfere saldığı karbonu başka yollarla “dengelemeye” çalışıyor. Bu yaklaşım, iklim bilimciler tarafından uzun süredir eleştiriliyor çünkü gerçek anlamda sıfır emisyona ulaşmak yerine, kâğıt üzerinde sıfır gibi görünen bir tablo yaratıyor. Net Zero Tracker kurucusu John Lang’ın “net-sıfır resesyonu” ifadesi de tam olarak bunu anlatıyor: Şirketler hedeflerinden tamamen vazgeçmiyor ama onları daha mütevazı, daha kolay yönetilebilir hale getiriyor. Ancak pek çok uzmana göre bu, Google’ın bir zamanlar “en iddialı on yıl” diye lanse ettiği vizyonun sessiz sedasız geriye sarılması ve yeşil dönüşüm iddialarının ciddi biçimde sulandırılması anlamına geliyor.

Aslında Google bu konuda yalnız değil. Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesiyle birlikte Silikon Vadisi liderleri de kendilerine Trump'ı model alarak kabuk değiştirdiler. Bir dönem yeşil enerjiden ve doğayı korumaktan söz eden liderler, şimdi Amerika'nın enerji altyapısına yapacakları katkıyla övünüyorlar. Bu durum gezegenin geleceği için endişe yaratırken, Silikon Vadisi'nin vaatlerin ne kadar anlamsız olduğunu da bir kez daha hatırlatıyor.

