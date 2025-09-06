OpenAI, 2029 yılına kadar altyapısına 115 milyar dolar yatırım yapacak

OpenAI şu anda dünyanın en büyük bulut bilişim kiracılarından biri konumunda. Dolayısıyla harcamaların büyük kısmı, veri merkezi kiraları ve enerji faturalarından oluşuyor. Şirket, bu maliyetleri düşürmek için kendi geliştireceği hızlandırıcı çiplerin üretimine başlamayı ve kendi veri merkezlerini kurmayı planlıyor.
Yıllık harcamalarda büyük artış bekleniyor
2024 yılında 6,5 milyar dolar olarak tahmin edilen giderler, güncellenen projeksiyonlarla 8 milyar dolara çıktı. 2025'te bu rakamın 17 milyar dolar seviyesine yükselmesi bekleniyor. 2027'de harcamaların 35 milyar dolara, 2028'de ise 45 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.
Genel olarak, 2025-2030 döneminde OpenAI'ın altyapıya ayıracağı bütçenin 150 milyar doları aşması bekleniyor. Şirket, yapay zekâ model geliştirme süreçlerinin öngörülenden çok daha maliyetli olduğunu da yatırımcılarına bildirdi.