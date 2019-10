NASA, iyonosferi inceleyecek uyduyu bir uçak ve roket yardımıyla uzaya yolladı

Tam Boyutta Gör NASA, atmosferin en dış katmanı olan iyonosferi incelemek üzere bir uyduyu uzaya gönderdi. İyonosferik Bağlantı Gezgini (Ionospheric Connection Explorer-ICON) adı verilen uydu, Northrop Grumman’a ait Stargazer L-1011 uçağı ve yine aynı şirketin Pegasus XL roketiyle birlikte hedefine yollandı. ICON atmosferimiz ile uzay arasında kalan, radyasyonla dolu ve yaşama elverişli olmayan söz konusu bölgeyi inceleyecek.

Stargazer L-1011 ilk olarak, içinde ICON uydusunun da bulunduğu Pegasus XL roketini yerden 39.000 feet yüksekliğe taşıdı. Görevin bir sonraki aşamasında ise Pegasus XL roketinin otomatik sistemleri devreye girdi ve ICON uzaya fırlatıldı.

Yüksek radyasyondan dolayı uzay havasının da oluştuğu bu bölge hem makineleri olumsuz anlamda etkiliyor hem de astronotlar da sağlık problemlerine neden olma potansiyeline sahip. NASA da bu sebeple ICON ile bölgede daha çok inceleme yapmak istiyor.

ICON’un görevini yerine getirebilmesi maksadıyla NASA, uyduyu dört adet yüksek teknoloji ürünü ekipman ile donatmış. Bunlardan ilki atmosferin ısısını ölçmek için kullanılacak olan Michelson Küresel Yüksek Çözünürlüklü Termosferik Görüntüleme Girişim Ölçeri The Michelson Interferometer for Global High-resolution Thermospheric Imaging-MIGHTI) isimli cihaz. Bir diğer cihaz olan İyon Hız ölçeri (the Ion Velocity Meter-IVM) ise hızlı yüklü parçacıkların atmosferdeki hareketlerini izliyor. Uyduda bulunan 3. cihaz ise Uç Morötesi Aleti (Extreme Ultra-Violet instrument). Bu alet ise atmosferdeki oksijenin fotoğraflarını çekebilme yeteneğine sahip. ICON’da bulunan son cihaz Uzak Morötesi Aleti (Far Ultra-Violet instrument-FUV) olarak adlandırılmış. Bununla da morötesi spektrumda atmosferik olayların görüntüleri yakalanıyor.

Bir uzay aracının uçabilmesi için çok alçakta ve hava balonları için çok yüksekte bulunan ve bu yüzden detaylı bir biçimde araştırılamayan iyonosfer, ICON uydusuyla birlikte daha önce hiç olmadığı kadar kapsamlı araştırılabilecek.

https://www.digitaltrends.com/cool-tech/nasa-icon-ionosphere/