Havacılıkta yeni proje: Hava kampüs uygulaması başlıyor

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sportif ve amatör havacılığı geliştirmek ve havalimanlarındaki trafiği hafifletmek için başlatılan hava kampüs uygulaması hakkında konuştu.

Amatör ve sportif havacılar için hava kampüs uygulaması başlıyor

Uraloğlu, Hava kampüs uygulaması ile 5 bin 700 kilogram ağırlığa kadar olan sabit kanatlı hava araçları başta olmak üzere, dikey iniş kalkış yapabilen insanlı veya İnsansız Hava Araçları ve Döner Kanatlı Hava Araçları için havaalanı prosedürlerinden ve yoğunluğundan etkilenmeden iniş ve kalkış yapabilecekleri alanlar kuracaklarını açıkladı.

Türkiye'nin dört bir yanına kurulacak dikey iniş kalkış yapan ve diğer hava araçları için hava kampüsleri ile hem insanlı hem insansız hava araçlarının hem de sivil havacılığın gelişmesini sağlayacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Türkiye'ye amatör havacılık ve sportif havacılık konusunda da dünyanın merkezlerinden biri haline getireceğiz" dedi.

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Bu hava araçlarının pilotlarının iniş kalkış yapabileceği alanların sayısının artırılması sayesinde havaalanlarında uygulanan prosedür karmaşasından ve yoğunluktan etkilenmeden uçuşlarını yapabileceklerini de ifade eden Uraloğlu, bu durumun amatör havacılığın gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Uraloğlu, bu durumun ayrıca pilot eğitimleri için kullanılacak iniş alanlarına olan ihtiyacın ortadan kalkmasını ve dronbanlar için de park alanı fonksiyonu görmesini planladıklarını söyledi. Hava Kampüs başvurusu yapıldığında talep edilmesi durumunda Hava kampüsler için hava sahası tanımlanabileceğini ve tanımlanan hava sahasının içinde kalması koşuluyla, gerçekleştirilecek uçuşlar için uçuş planı sunma gereksiniminin aranmayacağını vurgulandı.

Hava Kampüs için başvuruların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne yapılabileceğini belirten Bakan Uraloğlu, bu uygulamadan önce kullanım izni verilen iniş şeritleri için tekrar başvuru yapılmasına gerek olmadığını, Genel Müdürlük tarafından o alanların Hava kampüs olarak tanımlanacağını duyurdu.

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Bakan Uraloğlu, hava kampüsü inşa etmek isteyenlerin ilk olarak yer belirlemesi gerektiğini belirterek, seçilen yerin iniş ve kalkışlara elverişli olması gerektiğini açıkladı. Uraloğlu, SHGM’ye yapılan başvurunun ardından işleyen süreç hakkında da bilgi vererek, “Genelkurmay Başkanlığı başvurunun ulusal güvenliğini, valilikler ise kampüslerin insan ve çevre açısından etkilerini denetleyecek. Rapor olumlu değerlendirilirse hava kampüsler açılabilecek” diye konuştu.

Uraloğlu, ayrıca işletmecilerin izni aldığı tarihten itibaren 3 yıl içinde hava kampüsü yapımının tamamlaması gerektiğinin altını çizerek, bu sürede yapılmayan kampüslerin izinlerinin işleme gerek kalmaksızın iptal edilebileceğini söyledi.

Ticari amaçlı kullanılacak kampüslerin izinlerinin bir yıl süreyle geçerli olacağını ve her yılın sonunda iznin uzatılması gerektiğini de bildiren Uraloğlu, ticari amaç dışındaki şahıslara ait 5 bin 700 kilo altı kalkış ağırlığına sahip sabit kanatlı hava araçlarının park edileceği kampüsler için izin uzatma şartı gerekmeyeceğini belirterek, “Zararlı bulunan kampüslerin izinleri ise SHGM tarafından iptal edilebilecek” dedi.

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