Bayraktar AKINCI'dan yeni başarı: Mühimmat atış testinde tam isabet

Tam Boyutta Gör Bayraktar AKINCI'dan yeni başarı geldi. Sinop'ta gerçekleştirilen Bayraktar Akıncı TOLUN mühimmat atış testleri başarıyla tamamlandı. Test anları ise Selçuk Bayraktar'ın X hesabından paylaşıldı.

Bayraktar AKINCI hedefleri tam 12'den vurdu

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında, AKINCI TİHA'ya yerli ve milli mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu da başarıyla devam ediyor.

Bayraktar KALKAN DİHA'nın 41'inci uçuş testi başarıyla tamamlandı 1 hf. önce eklendi

Yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen Bayraktar Akıncı'dan bir başarı daha geldi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı'nın mühimmat atış testinden başarıyla geçtiğini duyurdu.

AKINCI TİHA teknik özellikleri ise şu şekilde:

Havada Kalış:24 Saat

Maksimum İrtifa: 40.000 Feet

Operasyonel İrtifa: 30.000 Feet

Seyir Hızı: 130 – 195 Knots

Faydalı Yük: 1.350 Kg (900 kg Harici – 450 kg Dahili)

Kalkış Ağırlığı: 5.500 kg

Kanat Açıklığı: 20 mt

Yükseklik: 4.1 mt

Uzunluk: 12.2 mt

Motor: 2×450 Hp Turboprop (opsiyon 750 Hp + 240 Hp)

Veri Ağı: LOS\SATCOM

Radar: Milli AESA (Hava/SAR)

Elektronik Harp: Elektronik Destek Podu

Silahlar: MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Teber-82, Gökdoğan Füzesi, Bozdoğan Füzesi, SOM-A

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