Bayraktar AKINCI'dan yeni başarı: Mühimmat atış testinde tam isabet

Bayraktar AKINCI hedefleri tam 12'den vurdu
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında, AKINCI TİHA'ya yerli ve milli mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu da başarıyla devam ediyor.
Yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen Bayraktar Akıncı'dan bir başarı daha geldi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı'nın mühimmat atış testinden başarıyla geçtiğini duyurdu.
AKINCI TİHA teknik özellikleri ise şu şekilde:
- Havada Kalış:24 Saat
- Maksimum İrtifa: 40.000 Feet
- Operasyonel İrtifa: 30.000 Feet
- Seyir Hızı: 130 – 195 Knots
- Faydalı Yük: 1.350 Kg (900 kg Harici – 450 kg Dahili)
- Kalkış Ağırlığı: 5.500 kg
- Kanat Açıklığı: 20 mt
- Yükseklik: 4.1 mt
- Uzunluk: 12.2 mt
- Motor: 2×450 Hp Turboprop (opsiyon 750 Hp + 240 Hp)
- Veri Ağı: LOS\SATCOM
- Radar: Milli AESA (Hava/SAR)
- Elektronik Harp: Elektronik Destek Podu
- Silahlar: MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Teber-82, Gökdoğan Füzesi, Bozdoğan Füzesi, SOM-A
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.