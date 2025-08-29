Hawaii’de mevcut binalarda "yeşil" dönüşüm dönemi

Emisyonlar yenileme ile azaltıldı
Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort, Tapa Tower’ın prestijli LEED sertifikasını aldığını duyurdu. Bu sertifika, Park Hotels & Resorts portföyündeki ilk LEED sertifikalı kule olma özelliğini taşıyor. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), çevresel ve insan sağlığını iyileştiren uygulamaları teşvik eden, dünyaca en yaygın yeşil bina derecelendirme sistemi olarak öne çıkıyor.
Tapa Tower’ın yenilenmesiyle sağlanan kazanımlar ise oldukça ilgi çekici. Yenileme çalışmaları sonucunda Tapa Tower, enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarını yüzde 14 oranında azaltmayı başardı. Düşük akışlı tesisatlar sayesinde su tasarrufu yüzde 29’un üzerinde sağlanırken, tüm mini buzdolapları ENERGY STAR sertifikalı olarak enerji verimliliğine katkıda bulunuyor. Ayrıca, iç mekan sağlığını desteklemek için kullanılan tüm boya, kaplama, yapıştırıcı, sızdırmazlık ve zemin malzemeleri düşük emisyonlu veya toksik olmayan ürünlerden oluşturuldu.
Bina, ana otobüs durağına sadece 160 metre uzaklıkta ve yüksek bir yürünebilirlik skoruna sahip, bu da otomobil kullanımını azaltarak çevreye katkı sağlıyor. Projenin en önemli yanı ise mevcut bir binanın yenilenerek sertifikalandırılması oldu. Bu, teknik olarak yeni bir bina sertifikalandırmaktan çok daha karmaşık ve zorlu bir süreç.