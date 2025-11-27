1400 dolarlık Steam Machine alternatifi tanıtıldı: AtomMan G1 Pro

Güçlü alternatif çıktı
Modelin en dikkat çekici yan kasanın üst bölümüne yerleştirilen tam boyutlu fakat kompakt bir RTX 5060 masaüstü GPU kullanılması. Üretici, bu kartın masaüstündeki muadilleri gibi 145W güç ile çalıştığını belirtiyor. Ancak GPU’nun yükseltilebilir olup olmadığı konusunda bir bilgi verilmiyor.
Sistemin işlemci tarafında ise AMD Ryzen 9 8945HX yer alıyor. Minisforum’un “Beast Mode” adını verdiği yüksek performans modunda CPU’nun 100W, GPU’nun ise 145W güçle aynı anda çalıştırılabildiği ifade ediliyor. Ayrıca entegre güç kaynağı da bulunuyor.
Fiyatı 1.440 dolar
Cihaz, 32 GB RAM ve 1 TB depolama içeren hazır konfigürasyonuyla 1.440 dolar fiyatla satışta ve gönderimlerin ocak ayında başlaması planlanıyor. Yalnızca kasayı satın alıp RAM ile depolamayı kullanıcıya bırakan versiyonun fiyatı ise 1.040 dolar, ancak bu model henüz siparişe açılmadı. Bellek fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde hazır paket daha mantıklı görünüyor.
Öte yandan Valve, halen kendi Steam Machine cihazının fiyatını açıklamış değil. Ancak şirketin soğutma, gürültü kontrolü ve kablosuz performansı için ciddi optimizasyonlar yaptığı biliniyor. Valve, kendi sisteminin Steam donanım anketinin yüzde 70'inden daha güçlü olacağını ancak fiyatının da erişilebilir olmasına özen göstereceklerini söylemişti.