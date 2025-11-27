1400 dolarlık Steam Machine alternatifi tanıtıldı: AtomMan G1 Pro

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Minisforum, kompakt masaüstü sınıfı bilgisayar pazarındaki en iddialı modellerinden biriyle yeniden sahneye çıktı. AtomMan G1 Pro, küçük boyutuna rağmen masaüstü sınıfında ekran kartı barındırması, yüksek işlemci gücü ve zengin bağlantı seçenekleriyle yaklaşan Steam Machine’e alternatif ancak muhtemelen ondan çok daha güçlü bir profil çiziyor. Üstelik tüm bunları yalnızca 3,8 litrelik kule tipi bir gövdeye sığdırıyor.

Güçlü alternatif çıktı

Modelin en dikkat çekici yan kasanın üst bölümüne yerleştirilen tam boyutlu fakat kompakt bir RTX 5060 masaüstü GPU kullanılması. Üretici, bu kartın masaüstündeki muadilleri gibi 145W güç ile çalıştığını belirtiyor. Ancak GPU’nun yükseltilebilir olup olmadığı konusunda bir bilgi verilmiyor.

Sistemin işlemci tarafında ise AMD Ryzen 9 8945HX yer alıyor. Minisforum’un “Beast Mode” adını verdiği yüksek performans modunda CPU’nun 100W, GPU’nun ise 145W güçle aynı anda çalıştırılabildiği ifade ediliyor. Ayrıca entegre güç kaynağı da bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Depolama tarafında iki adet M.2 2280 NVMe yuvası sunulurken, bellek için iki adet SO-DIMM slotu ile 96 GB’a kadar DDR5 RAM desteği sağlanıyor. Görüntü çıkışları açısından da oldukça cömert olan AtomMan G1 Pro, toplam beş portla geliyor. Cihazda iki adet DisplayPort 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve iki adet HDMI 2.1. Bu yapı sayesinde cihaz aynı anda dört ekrana görüntü verebiliyor.

Fiyatı 1.440 dolar

Cihaz, 32 GB RAM ve 1 TB depolama içeren hazır konfigürasyonuyla 1.440 dolar fiyatla satışta ve gönderimlerin ocak ayında başlaması planlanıyor. Yalnızca kasayı satın alıp RAM ile depolamayı kullanıcıya bırakan versiyonun fiyatı ise 1.040 dolar, ancak bu model henüz siparişe açılmadı. Bellek fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde hazır paket daha mantıklı görünüyor.

Öte yandan Valve, halen kendi Steam Machine cihazının fiyatını açıklamış değil. Ancak şirketin soğutma, gürültü kontrolü ve kablosuz performansı için ciddi optimizasyonlar yaptığı biliniyor. Valve, kendi sisteminin Steam donanım anketinin yüzde 70’inden daha güçlü olacağını ancak fiyatının da erişilebilir olmasına özen göstereceklerini söylemişti.

