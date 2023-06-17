Hayatta kalma oyunu Undawn, PC, iOS ve Android için yayınlandı

Undawn, PC, iOS ve Android için yayınlandı
Undawn, zombilerin istila ettiği bir dünyada PvP ve PvE deneyimlerini bir araya getiriyor. Oyuncular, kıyamet sonrası çorak topraklarda hem zombi sürülerinin hem de düşman grupların saldırılarını savuşturarak hayatta kalma mücadelesi verecek. Diğer tarafta Unreal Engine ile geliştirilen yapımda, farklı arazi ve ekosistemlerle dolu devasa ve sürükleyici bir evren yer alıyor.
Level Infinite Pazarlama Direktörü Anthony Crouts ise, ''Undawn ile ekip, hayatta kalma türünü yeniden tanımlayacak bir açık dünya RYO’su geliştirmek gibi iddialı bir görev üstlendi. Oyuncuların hayata geçen bu vizyonu deneyimlemeleri ve devasa kıyamet sonrası bu maceraya kendilerini gerçekten kaptırmaları için sabırsızlanıyoruz." sözlerini dile getirdi.
Tamamen Türkçe ve oynaması ücretsiz bir hayatta kalma RYO’su olan Undawn, bugünden itibaren PC, iOS ve Android cihazlarda erişime açıldı. Ayrıca Steam ve resmi internet sitesi üzerinde de erişilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi