Tam Boyutta Gör Level Infinite ve LightSpeed Studios tarafından geliştirilen açık dünya hayatta kalma oyunu Undawn, PC, iOS ve Android için yayınlandı. Türkçe ve oynaması ücretsiz hayatta kalma RYO’su (Rol Yapma Oyunu), oyuncuları zombilerin istila ettiği bir dünyada yolculuğa davet ediyor.

Undawn, PC, iOS ve Android için yayınlandı

Undawn, zombilerin istila ettiği bir dünyada PvP ve PvE deneyimlerini bir araya getiriyor. Oyuncular, kıyamet sonrası çorak topraklarda hem zombi sürülerinin hem de düşman grupların saldırılarını savuşturarak hayatta kalma mücadelesi verecek. Diğer tarafta Unreal Engine ile geliştirilen yapımda, farklı arazi ve ekosistemlerle dolu devasa ve sürükleyici bir evren yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca atıldıkları bu macerada oyuncular 1.000’den fazla mobilya, eşya ve yapı türü içeren kapsamlı bir serbest inşa sistemine ek olarak Will Smith tarafından canlandırılan efsanevi felaketzede Trey Jones ile karşılaşacak. Trey, global bir felaketten dört yıl sonra, hayatta kalan diğer insanlara dünyada yollarını bulmalarına yardımcı olmak için bir rehber görevi görecek.

Level Infinite Pazarlama Direktörü Anthony Crouts ise, ''Undawn ile ekip, hayatta kalma türünü yeniden tanımlayacak bir açık dünya RYO’su geliştirmek gibi iddialı bir görev üstlendi. Oyuncuların hayata geçen bu vizyonu deneyimlemeleri ve devasa kıyamet sonrası bu maceraya kendilerini gerçekten kaptırmaları için sabırsızlanıyoruz." sözlerini dile getirdi.

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Tamamen Türkçe ve oynaması ücretsiz bir hayatta kalma RYO’su olan Undawn, bugünden itibaren PC, iOS ve Android cihazlarda erişime açıldı. Ayrıca Steam ve resmi internet sitesi üzerinde de erişilebiliyor.

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Hayatta Kalma Oyunu Undawn, PC, iOS ve Android için yayınlandı