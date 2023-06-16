Xbox Game Pass fiyatlarına zam gelebilir! İşte son tarih

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass, Türkiye dahil birçok ülkede hizmet veriyor. Öyle ki her geçen gün genişleyen oyun kütüphanesi ile yüzlerce oyuna tek bir abonelik ücreti ile ulaşabiliyorsunuz. Ancak bugün, oyuncuların beğenisini kazanan hizmet için üzücü bir gelişme yaşandı. Xbox Game Pass'in Türkiye fiyatı çok yakında zamlanabilir.

Mevcut fiyatlar için son tarih paylaşıldı

Bildiğiniz üzere ülkemizde Game Pass sistemine konsol ve bilgisayar için aylık 29,99 TL‘ye abone olabiliyorsunuz. Servisin bir üst katmanı “Ultimate” paketi ise aylık 44,99 TL‘ye elde edilebiliyor. Ancak dolar kurunda yaşanan artışa kıyasla, fiyatların uzun süredir sabit kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bir süredir fiyatların artacağına yönelik söylentiler ortaya çıkmaya başladı.

Tam Boyutta Gör Bugünse, bu iddiaları doğrular nitelikte bir gelişme yaşandı. Yukarıda da görülebildiği gibi Game Pass’in abonelik sayfasına bir “Teklifin süresi xx gün içinde dolacak” ibaresi eklenmiş durumda. Güncel olarak uyarıya baktığımızda ise, tarihin 19 gün sonra yani 3 Temmuz'a işaret ettiğini görüyoruz.

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Bu gelişmenin henüz net olarak doğrulanmadını belirtelim. Ancak doğrulandığı takdirde şaşırtıcı olmayacağını söyleyebiliriz. Niketim 16 Haziran itibarıyla dolar kuru 23,68 seviyelerine ulaştı. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!

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Xbox Game Pass Türkiye fiyatına zam gelebilir! İşte son tarih