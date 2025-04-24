Andy Serkis'ten Orwell uyarlaması; Hayvan Çiftliği filmi bu yaz vizyona girecek

Hayvan Çiftliği Filmi, 11 Temmuz'da Gösterime Girecek
Andy Serkis, neredeyse 15 yıldır üzerinde çalıştığı ve 2018'den beri prodüksiyonuyla uğraştığı Hayvan Çiftliği filmini nihayet tamamladı. Filmin ABD'deki vizyon tarihi 11 Temmuz 2025 olarak açıklandı. Hayvan Çiftliği'nin Türkiye vizyon tarihi henüz netleşmiş değil ama ülkemizde dağıtımcı bulursa temmuz ayı gibi gösterime gireceğini varsayabiliriz.
Filmin sadece vizyon tarihi değil, seslendirme kadrosu da belli oldu. Hayvan Çiftliği'nin seslendirme kadrosunda Seth Rogen, Steve Buscemi, Glenn Close, Kieran Culkin, Woody Harrelson, Kathleen Turner ve Andy Serkis gibi tanınmış isimler yer alıyor.
"Bütün hayvanlar eşittir, ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir" sözü ile akıllara kazınan Hayvan Çiftliği, yaşadıkları çiftliğin sahibi olan insanlara karşı ayaklanıp, özgürlüklerini kazanan hayvanların hikayesini anlatıyor. Orwell'in Sovyet Devrimi'ni takip eden Stalin döneminden esinlenerek kaleme aldığı roman, ütopya hayaliyle yola çıkan hayvanların faşizme doğru giden mücadelesini anlatıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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