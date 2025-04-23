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    Anlık Bildirim

    Wednesday'in 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

    Netflix'in sevilen dizisi Wednesday 2. sezonuyla geri dönüyor. Merakla beklenen 2. sezondan ilk fragman yayınlanırken, dizinin ekranlara döneceği tarih de açıklandı.     

    Wednesday 2. sezon Tam Boyutta Gör
    2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan ve Netflix'in en çok izlenen dizilerinden birine dönüşen Wednesday, 2. sezonuyla geri dönüyor. Neredeyse üç yıldır beklenen yeni sezon için tanıtım çalışmalarını başlatan Netflix, bugün 2. sezondan ilk fragmanı paylaştı. Bu fragmanla birlikte dizinin ekranlara döneceği tarih de belli oldu.

    Wednesday 2. Sezon, 6 Ağustos'ta Başlayacak

    Wednesday'in 2. sezonu iki parça hâlinde yayınlanacak. İlk kısım 6 Ağustos'ta yayınlanırken, ikinci kısım 3 Eylül'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

    Tim Burton imzalı Wednesday, daha önce hem sinemaya hem de TV'ye uyarlanan Addams Ailesi (The Addams Family) serisinden tanıdığımız Wednesday Addams karakterine odaklanıyor. Dizide bu sevilen karaktere Jenna Ortega hayat veriyor.

    Jenna Ortega'nın yanı sıra Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán gibi isimlerin de ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda oyuncu kadrosuna tanıdık oyuncular katılıyor. Yeni sezonda kadroya dâhil olacak isimlerin başında Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga geliyor.

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    S
    simyacı35 5 saat önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 1 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 1 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 2 gün önce

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