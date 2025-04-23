Wednesday'in 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan ve Netflix'in en çok izlenen dizilerinden birine dönüşen Wednesday, 2. sezonuyla geri dönüyor. Neredeyse üç yıldır beklenen yeni sezon için tanıtım çalışmalarını başlatan Netflix, bugün 2. sezondan ilk fragmanı paylaştı. Bu fragmanla birlikte dizinin ekranlara döneceği tarih de belli oldu.

Wednesday 2. Sezon, 6 Ağustos'ta Başlayacak

Wednesday'in 2. sezonu iki parça hâlinde yayınlanacak. İlk kısım 6 Ağustos'ta yayınlanırken, ikinci kısım 3 Eylül'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Tim Burton imzalı Wednesday, daha önce hem sinemaya hem de TV'ye uyarlanan Addams Ailesi (The Addams Family) serisinden tanıdığımız Wednesday Addams karakterine odaklanıyor. Dizide bu sevilen karaktere Jenna Ortega hayat veriyor.

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Jenna Ortega'nın yanı sıra Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán gibi isimlerin de ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda oyuncu kadrosuna tanıdık oyuncular katılıyor. Yeni sezonda kadroya dâhil olacak isimlerin başında Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga geliyor.

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