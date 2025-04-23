Wednesday'in 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

Wednesday 2. Sezon, 6 Ağustos'ta Başlayacak
Wednesday'in 2. sezonu iki parça hâlinde yayınlanacak. İlk kısım 6 Ağustos'ta yayınlanırken, ikinci kısım 3 Eylül'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Tim Burton imzalı Wednesday, daha önce hem sinemaya hem de TV'ye uyarlanan Addams Ailesi (The Addams Family) serisinden tanıdığımız Wednesday Addams karakterine odaklanıyor. Dizide bu sevilen karaktere Jenna Ortega hayat veriyor.
Jenna Ortega'nın yanı sıra Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán gibi isimlerin de ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda oyuncu kadrosuna tanıdık oyuncular katılıyor. Yeni sezonda kadroya dâhil olacak isimlerin başında Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP