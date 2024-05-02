Yeni He-Man filmi için tarih verildi

Amazon MGM Studios ve Mattel Films ortaklığında hayata geçirilecek olan yeni Masters of the Universe filminin çıkış tarihi açıklandı. Live-action (animasyon olmayan) bir uyarlama olacak bu yeni film, 5 Haziran 2026'da vizyona girecek.
Yeni He-Man Filmini Travis Knight Yönetecek
Son yıllarda birkaç kez ekip değiştiren yeni Masters of the Universe filminin bu son hâlini Travis Knight yönetecek. Knight, daha önce Kubo and the Two Strings ve Bumblebee filmlerine imza atmıştı.
2021 yılında bu proje hayata geçirilmeye çalışılırken başrolü üstlenmesi için genç oyuncu Noah Centineo ile anlaşılmıştı. Ancak proje rafa kaldırılınca Noah Centineo da projeden ayrıldı. Travis Knight'ın yöneteceği bu yeni versiyonda başrolü kimin üstleneceği şimdilik belirsizliğini koruyor.
Masters of the Universe, Eterna adlı diyarın prensi olan Prens Adam'ın 10 yaşındayken Dünya'ya düşmesiyle başlıyor. Uzay gemisinin Dünya'ya düşmesinin ardından Eterna'dan uzakta, tanımadığı bir gezegende mahsur kalan Adam, 20 yıl sonra kendi yurdunu İskeletor'dan korumak için Eterna'ya geri dönüyor. Ancak bunu yapması için geçmişinin sırlarını aralaması ve evrendeki en güçlü varlık olan He-Man'e dönüşmesi gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.