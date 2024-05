Yeni He-Man filmi için tarih verildi

Tam Boyutta Gör Türkiye'de daha çok He-Man adıyla bilinen Kâinatın Hâkimleri (Masters of the Universe), son yıllarda Hollywood'un radarına giren klasik serilerden biri oldu. Bir yandan Netflix yeni Masters of the Universe animasyon dizilerine imza atarken, diğer yandan çeşitli stüdyolar bir He-Man filmi çekmek için denemelerde bulundu. Daha önce birkaç farklı stüdyo tarafından çekilmeye çalışıldığı hâlde bir türlü somutlaşmayan He-Man filmi, nihayet Amazon MGM çatısı altında hayata geçiriliyor.

Amazon MGM Studios ve Mattel Films ortaklığında hayata geçirilecek olan yeni Masters of the Universe filminin çıkış tarihi açıklandı. Live-action (animasyon olmayan) bir uyarlama olacak bu yeni film, 5 Haziran 2026'da vizyona girecek.

Yeni He-Man Filmini Travis Knight Yönetecek

Son yıllarda birkaç kez ekip değiştiren yeni Masters of the Universe filminin bu son hâlini Travis Knight yönetecek. Knight, daha önce Kubo and the Two Strings ve Bumblebee filmlerine imza atmıştı.

2021 yılında bu proje hayata geçirilmeye çalışılırken başrolü üstlenmesi için genç oyuncu Noah Centineo ile anlaşılmıştı. Ancak proje rafa kaldırılınca Noah Centineo da projeden ayrıldı. Travis Knight'ın yöneteceği bu yeni versiyonda başrolü kimin üstleneceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Masters of the Universe, Eterna adlı diyarın prensi olan Prens Adam'ın 10 yaşındayken Dünya'ya düşmesiyle başlıyor. Uzay gemisinin Dünya'ya düşmesinin ardından Eterna'dan uzakta, tanımadığı bir gezegende mahsur kalan Adam, 20 yıl sonra kendi yurdunu İskeletor'dan korumak için Eterna'ya geri dönüyor. Ancak bunu yapması için geçmişinin sırlarını aralaması ve evrendeki en güçlü varlık olan He-Man'e dönüşmesi gerekiyor.

