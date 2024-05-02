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    Anlık Bildirim

    Yeni He-Man filmi için tarih verildi

    Uzun süredir hazırlık aşamasında olan yeni He-Man filmi nihayet gerçeğe dönüşüyor. Amazon MGM Studios, Masters of the Universe adını taşıyan filmin vizyon tarihini açıkladı.
    He-Man filmi için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de daha çok He-Man adıyla bilinen Kâinatın Hâkimleri (Masters of the Universe), son yıllarda Hollywood'un radarına giren klasik serilerden biri oldu. Bir yandan Netflix yeni Masters of the Universe animasyon dizilerine imza atarken, diğer yandan çeşitli stüdyolar bir He-Man filmi çekmek için denemelerde bulundu. Daha önce birkaç farklı stüdyo tarafından çekilmeye çalışıldığı hâlde bir türlü somutlaşmayan He-Man filmi, nihayet Amazon MGM çatısı altında hayata geçiriliyor.

    Amazon MGM Studios ve Mattel Films ortaklığında hayata geçirilecek olan yeni Masters of the Universe filminin çıkış tarihi açıklandı. Live-action (animasyon olmayan) bir uyarlama olacak bu yeni film, 5 Haziran 2026'da vizyona girecek.

    Yeni He-Man Filmini Travis Knight Yönetecek

    Son yıllarda birkaç kez ekip değiştiren yeni Masters of the Universe filminin bu son hâlini Travis Knight yönetecek. Knight, daha önce Kubo and the Two Strings ve Bumblebee filmlerine imza atmıştı.

    2021 yılında bu proje hayata geçirilmeye çalışılırken başrolü üstlenmesi için genç oyuncu Noah Centineo ile anlaşılmıştı. Ancak proje rafa kaldırılınca Noah Centineo da projeden ayrıldı. Travis Knight'ın yöneteceği bu yeni versiyonda başrolü kimin üstleneceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Masters of the Universe, Eterna adlı diyarın prensi olan Prens Adam'ın 10 yaşındayken Dünya'ya düşmesiyle başlıyor. Uzay gemisinin Dünya'ya düşmesinin ardından Eterna'dan uzakta, tanımadığı bir gezegende mahsur kalan Adam, 20 yıl sonra kendi yurdunu İskeletor'dan korumak için Eterna'ya geri dönüyor. Ancak bunu yapması için geçmişinin sırlarını aralaması ve evrendeki en güçlü varlık olan He-Man'e dönüşmesi gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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