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    Yeni bir Mad Max filmi daha hazırlanıyor

    24 Mayıs'ta vizyona girecek olan Furiosa'yı tamamlayan George Miller, şimdi yeni bir Mad Max filmi çekmek istiyor. Bu yeni film, Mad Max: Fury Road'un bir yıl öncesinde geçecek.
    Mad Max serisi devam edecek Tam Boyutta Gör
    2015 yılında çıkan Fury Road ile birlikte yıllar sonra geri dönen Mad Max serisi, beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. İlk olarak Fury Road'da gördüğümüz Furiosa karakterinin gençliğine odaklanan Furiosa: A Mad Max Saga, 24 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak. Mad Max evreninde geçen bu yeni film için heyecanlı bekleyişimiz sürerken, serinin geleceğine dair önemli bir açıklama geldi.

    Bu serinin yaratıcısı olan usta yönetmen George Miller, daha Fury Road'u çekmeye hazırlanırken, hem Max'in hem de Furiosa'nın o ana kadar kadar neler yaşadıklarını ayrıntılı bir şekilde yazmıştı. Miller'ın o dönemde yazdığı bu hikâyelerden biri Furiosa'nın ortaya çıkmasını sağladı. Görünen o ki Max'e odaklanan bir diğeri de şimdi yeni bir filme kaynaklık edecek.

    Yeni Mad Max Filmi Fury Road'un Bir Yıl Öncesinde Geçecek

    Furiosa'nın tanıtım çalışmaları kapsamında Entertainment Weekly'ye konuşan George Miller, Max'in Fury Road'dan bir yıl önce neler yaptığına odaklanan bir hikâye yazdığını ve eğer eline fırsat geçerse bu hikâyeyi de bir filme dönüştürmek istediğini açıkladı. Miller, Fury Road'un bir yıl öncesinde geçecek bu yeni filmin hikâyesinin hazır olduğunu söylüyor.

    Miller'ın böyle bir niyetinin olması, yeni bir Mad Max filmi çekilme ihtimalini epey arttırıyor. Ancak günün sonunda belirleyici olan Furiosa'nın performansı olacak. Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth'ün başrollerini üstlendiği film gişede başarılı olursa, serinin yeni filmlerinin de önü açılacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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