Yeni bir Mad Max filmi daha hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör 2015 yılında çıkan Fury Road ile birlikte yıllar sonra geri dönen Mad Max serisi, beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. İlk olarak Fury Road'da gördüğümüz Furiosa karakterinin gençliğine odaklanan Furiosa: A Mad Max Saga, 24 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak. Mad Max evreninde geçen bu yeni film için heyecanlı bekleyişimiz sürerken, serinin geleceğine dair önemli bir açıklama geldi.

Bu serinin yaratıcısı olan usta yönetmen George Miller, daha Fury Road'u çekmeye hazırlanırken, hem Max'in hem de Furiosa'nın o ana kadar kadar neler yaşadıklarını ayrıntılı bir şekilde yazmıştı. Miller'ın o dönemde yazdığı bu hikâyelerden biri Furiosa'nın ortaya çıkmasını sağladı. Görünen o ki Max'e odaklanan bir diğeri de şimdi yeni bir filme kaynaklık edecek.

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Yeni Mad Max Filmi Fury Road'un Bir Yıl Öncesinde Geçecek

Furiosa'nın tanıtım çalışmaları kapsamında Entertainment Weekly'ye konuşan George Miller, Max'in Fury Road'dan bir yıl önce neler yaptığına odaklanan bir hikâye yazdığını ve eğer eline fırsat geçerse bu hikâyeyi de bir filme dönüştürmek istediğini açıkladı. Miller, Fury Road'un bir yıl öncesinde geçecek bu yeni filmin hikâyesinin hazır olduğunu söylüyor.

Miller'ın böyle bir niyetinin olması, yeni bir Mad Max filmi çekilme ihtimalini epey arttırıyor. Ancak günün sonunda belirleyici olan Furiosa'nın performansı olacak. Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth'ün başrollerini üstlendiği film gişede başarılı olursa, serinin yeni filmlerinin de önü açılacaktır.

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