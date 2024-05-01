Yeni bir Mad Max filmi daha hazırlanıyor

Bu serinin yaratıcısı olan usta yönetmen George Miller, daha Fury Road'u çekmeye hazırlanırken, hem Max'in hem de Furiosa'nın o ana kadar kadar neler yaşadıklarını ayrıntılı bir şekilde yazmıştı. Miller'ın o dönemde yazdığı bu hikâyelerden biri Furiosa'nın ortaya çıkmasını sağladı. Görünen o ki Max'e odaklanan bir diğeri de şimdi yeni bir filme kaynaklık edecek.
Yeni Mad Max Filmi Fury Road'un Bir Yıl Öncesinde Geçecek
Furiosa'nın tanıtım çalışmaları kapsamında Entertainment Weekly'ye konuşan George Miller, Max'in Fury Road'dan bir yıl önce neler yaptığına odaklanan bir hikâye yazdığını ve eğer eline fırsat geçerse bu hikâyeyi de bir filme dönüştürmek istediğini açıkladı. Miller, Fury Road'un bir yıl öncesinde geçecek bu yeni filmin hikâyesinin hazır olduğunu söylüyor.
Miller'ın böyle bir niyetinin olması, yeni bir Mad Max filmi çekilme ihtimalini epey arttırıyor. Ancak günün sonunda belirleyici olan Furiosa'nın performansı olacak. Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth'ün başrollerini üstlendiği film gişede başarılı olursa, serinin yeni filmlerinin de önü açılacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.