Yeni He-Man filminin başrol oyuncusu belli oldu

Amazon MGM stüdyosu, yaklaşık üç hafta önce bir açıklama yaparak yeni Masters of the Universe filminin 5 Haziran 2026'da vizyona gireceğini duyurdu. Filmin vizyon tarihinin belirlenmiş olması, bu projenin çok yakında somutlaşmaya başlayacağını düşündürdü. Nitekim öyle de oldu. Filmin vizyon tarihinden sonra başrol oyuncusu da açıklandı. Yeni Masters of the Universe filminde He-Man'i genç oyuncu Nicholas Galitzine canlandıracak.
Yeni He-Man Filmini Travis Knight Yönetecek
Nicholas Galitzine, son olarak Anne Hathaway ile başolleri paylaştığı Sen İhtimali (The Idea of You) filminde izleyicilerin karşısına çıktı. Kendisi daha önce de Purple Hearts ve Bottoms gibi gençlere hitap eden filmlerde rol almıştı.
Son yıllarda birkaç kez ekip değiştiren yeni Masters of the Universe filminin bu son hâlini, daha önce Kubo and the Two Strings ve Bumblebee filmlerine imza atan Travis Knight yönetecek.
Yeni Masters of the Universe filmi, Eterna adlı diyarın prensi olan Prens Adam'ın 10 yaşındayken Dünya'ya düşmesiyle başlayacak. Uzay gemisinin Dünya'ya düşmesinin ardından Eterna'dan uzakta, tanımadığı bir gezegende mahsur kalan Adam, 20 yıl sonra kendi yurdunu İskeletor'dan korumak için Eterna'ya geri dönecek. Ancak bunu yapması için geçmişinin sırlarını aralaması ve evrendeki en güçlü varlık olan He-Man'e dönüşmesi gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.