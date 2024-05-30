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    Yeni He-Man filminin başrol oyuncusu belli oldu

    Amazon MGM çatısı altında geliştirilen yeni Masters of the Universe filminde He-Man'e kimin hayat vereceği belli oldu. Travis Knight'ın yöneteceği film 2026 yılında vizyona girecek.
    Yeni He-Man belli oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de daha çok He-Man adıyla bilinen Kâinatın Hâkimleri (Masters of the Universe), yıllar sonra live-action bir film uyarlamasıyla beyaz perdeye geri dönüyor. Uzun zamandır hazırlık aşamasında olan ve bu süreçte pek çok farklı ekibin elinde geçen yeni Masters of the Universe filmi, son günlerde hızla şekillenmeye başladı.

    Amazon MGM stüdyosu, yaklaşık üç hafta önce bir açıklama yaparak yeni Masters of the Universe filminin 5 Haziran 2026'da vizyona gireceğini duyurdu. Filmin vizyon tarihinin belirlenmiş olması, bu projenin çok yakında somutlaşmaya başlayacağını düşündürdü. Nitekim öyle de oldu. Filmin vizyon tarihinden sonra başrol oyuncusu da açıklandı. Yeni Masters of the Universe filminde He-Man'i genç oyuncu Nicholas Galitzine canlandıracak.

    Yeni He-Man Filmini Travis Knight Yönetecek

    Nicholas Galitzine, son olarak Anne Hathaway ile başolleri paylaştığı Sen İhtimali (The Idea of You) filminde izleyicilerin karşısına çıktı. Kendisi daha önce de Purple Hearts ve Bottoms gibi gençlere hitap eden filmlerde rol almıştı.

    Son yıllarda birkaç kez ekip değiştiren yeni Masters of the Universe filminin bu son hâlini, daha önce Kubo and the Two Strings ve Bumblebee filmlerine imza atan Travis Knight yönetecek.

    Yeni Masters of the Universe filmi, Eterna adlı diyarın prensi olan Prens Adam'ın 10 yaşındayken Dünya'ya düşmesiyle başlayacak. Uzay gemisinin Dünya'ya düşmesinin ardından Eterna'dan uzakta, tanımadığı bir gezegende mahsur kalan Adam, 20 yıl sonra kendi yurdunu İskeletor'dan korumak için Eterna'ya geri dönecek. Ancak bunu yapması için geçmişinin sırlarını aralaması ve evrendeki en güçlü varlık olan He-Man'e dönüşmesi gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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