Yeni He-Man filminin başrol oyuncusu belli oldu

Tam Boyutta Gör Türkiye'de daha çok He-Man adıyla bilinen Kâinatın Hâkimleri (Masters of the Universe), yıllar sonra live-action bir film uyarlamasıyla beyaz perdeye geri dönüyor. Uzun zamandır hazırlık aşamasında olan ve bu süreçte pek çok farklı ekibin elinde geçen yeni Masters of the Universe filmi, son günlerde hızla şekillenmeye başladı.

Amazon MGM stüdyosu, yaklaşık üç hafta önce bir açıklama yaparak yeni Masters of the Universe filminin 5 Haziran 2026'da vizyona gireceğini duyurdu. Filmin vizyon tarihinin belirlenmiş olması, bu projenin çok yakında somutlaşmaya başlayacağını düşündürdü. Nitekim öyle de oldu. Filmin vizyon tarihinden sonra başrol oyuncusu da açıklandı. Yeni Masters of the Universe filminde He-Man'i genç oyuncu Nicholas Galitzine canlandıracak.

Yeni He-Man Filmini Travis Knight Yönetecek

Nicholas Galitzine, son olarak Anne Hathaway ile başolleri paylaştığı Sen İhtimali (The Idea of You) filminde izleyicilerin karşısına çıktı. Kendisi daha önce de Purple Hearts ve Bottoms gibi gençlere hitap eden filmlerde rol almıştı.

Son yıllarda birkaç kez ekip değiştiren yeni Masters of the Universe filminin bu son hâlini, daha önce Kubo and the Two Strings ve Bumblebee filmlerine imza atan Travis Knight yönetecek.

Yeni Masters of the Universe filmi, Eterna adlı diyarın prensi olan Prens Adam'ın 10 yaşındayken Dünya'ya düşmesiyle başlayacak. Uzay gemisinin Dünya'ya düşmesinin ardından Eterna'dan uzakta, tanımadığı bir gezegende mahsur kalan Adam, 20 yıl sonra kendi yurdunu İskeletor'dan korumak için Eterna'ya geri dönecek. Ancak bunu yapması için geçmişinin sırlarını aralaması ve evrendeki en güçlü varlık olan He-Man'e dönüşmesi gerekecek.

