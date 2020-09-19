Hela Bio akıllı bileklik kandaki şekeri ölçebiliyor

Giyilebilir cihazlar ilk günlerine göre çok daha fazla sağlığımız ile ilgilenmeye başladı ve pek çok ölçüm artık akıllı saatlerden yapılabiliyor. Nabız ölçümü, EKG, kandaki oksijen ölçümü gibi değerler eski dönemlerde tahliller veya tansiyon aletleri ile belirlenebiliyordu. Bugün bu zahmetten kurtulmuş durumdayız. Şimdi sırada kan şekeri ölçümü var.

Hela Bio akıllı bileklik özellikleri ve fiyatı

Hela Bio adındaki akıllı bileklik; dünyada ilk kez deride herhangi bir delme işlemi yapmadan kan şekerini ölçebilme iddiası ile kitle fonlama platformu üzerinden destek arıyor. Girişimin kullandığı sensörün patenti ise başvuru aşamasında.

İlginizi Çekebilir

Sihirli ses güçlendiricisi AudioWow karşınızda

Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!"

Hela Bio akıllı bileklik alt kısmında hassas bir nabız ölçer sensör bulunduruyor. Bu sensör ile nabız ve uyku takibi yapılabiliyor. İkinci bir sensör ise kayışın üzerinde yer alıyor ve aynı zamanda menü tuşu olarak da kullanılabiliyor.

Kullanıcılar bu tuşa 3 saniye boyunca bastıklarında hassas sensör terdeki glükoz oranlarını gelişmiş algoritmalar kullanarak algılamaya çalışıyor. Girişim tuşa basarken elinizde mutlaka bir damla terin olması gerektiğini belirtiyor. Aynı şekilde kandaki laktoz asidi seviyesini de ölçmek mümkün.

Tam Boyutta Gör

Şeker sensörü düğme şeklinde ve alt kısmının bir yarısı terinizi algılayan plakalara diğer yarısı da saatin sistemine bağlanan pinli yapıya sahip. Bu sensörü çıkarabiliyorsunuz ki zaten 14 gün kullanılabiliyor. Sonrasında yenisi ile değiştirmek gerekiyor. Saatin kutusunda 6 sensör çıkarken ekstradan satın alabiliyorsunuz. Laktoz asidi ölçümü için de laktat sensörünü yerleştirmek gerekiyor.

0.95 inçlik AMOLED ekranı Gorilla Glass ile koruyan Hela Bio suya da dayanıklı. Bluetooth 4.0 üzerinden telefonlara bağlanan cihaz GPS ve GLONASS yongalarını da barındırıyor. 7 güne kadar kullanım süresi sunan Hela Bio kablosuz şarj kutusuna sahip ve bu kutu akıllı telefonlarınızı da şarj edebiliyor. Hela Bio akıllı bileklik en az 189$ bağış gerektiriyor. Ekstra sensör, kablosuz şarj, laktat sensör gibi özelliklere göre fiyat artıyor. Kısa sürede istediği bağışı elde eden proje Kasım ayında sevkiyata başlayacak.

https://www.indiegogo.com/projects/hela-bio-blood-sugar-test-watch

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.