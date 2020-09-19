Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hela Bio akıllı bileklik kandaki şekeri ölçebiliyor

    Hela Bio akıllı bileklik patentli özel sensörü ile kandaki şekeri ve aynı zamanda kandaki laktoz seviyesini ölçebiliyor. Hela Bio akıllı bileklik özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    6 sa.
    1,4b
    4
    1
    Cep Tel Aksesuarları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Hela Bio akıllı bileklik kandaki şekeri ölçebiliyor

    Giyilebilir cihazlar ilk günlerine göre çok daha fazla sağlığımız ile ilgilenmeye başladı ve pek çok ölçüm artık akıllı saatlerden yapılabiliyor. Nabız ölçümü, EKG, kandaki oksijen ölçümü gibi değerler eski dönemlerde tahliller veya tansiyon aletleri ile belirlenebiliyordu. Bugün bu zahmetten kurtulmuş durumdayız. Şimdi sırada kan şekeri ölçümü var.

    Hela Bio akıllı bileklik özellikleri ve fiyatı

    Hela Bio adındaki akıllı bileklik; dünyada ilk kez deride herhangi bir delme işlemi yapmadan kan şekerini ölçebilme iddiası ile kitle fonlama platformu üzerinden destek arıyor. Girişimin kullandığı sensörün patenti ise başvuru aşamasında.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sihirli ses güçlendiricisi AudioWow karşınızda

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!"

    Hela Bio akıllı bileklik alt kısmında hassas bir nabız ölçer sensör bulunduruyor. Bu sensör ile nabız ve uyku takibi yapılabiliyor. İkinci bir sensör ise kayışın üzerinde yer alıyor ve aynı zamanda menü tuşu olarak da kullanılabiliyor.

    Kullanıcılar bu tuşa 3 saniye boyunca bastıklarında hassas sensör terdeki glükoz oranlarını gelişmiş algoritmalar kullanarak algılamaya çalışıyor. Girişim tuşa basarken elinizde mutlaka bir damla terin olması gerektiğini belirtiyor. Aynı şekilde kandaki laktoz asidi seviyesini de ölçmek mümkün.

    Hela Bio akıllı bileklik kandaki şekeri ölçebiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Şeker sensörü düğme şeklinde ve alt kısmının bir yarısı terinizi algılayan plakalara diğer yarısı da saatin sistemine bağlanan pinli yapıya sahip. Bu sensörü çıkarabiliyorsunuz ki zaten 14 gün kullanılabiliyor. Sonrasında yenisi ile değiştirmek gerekiyor. Saatin kutusunda 6 sensör çıkarken ekstradan satın alabiliyorsunuz. Laktoz asidi ölçümü için de laktat sensörünü yerleştirmek gerekiyor.

    0.95 inçlik AMOLED ekranı Gorilla Glass ile koruyan Hela Bio suya da dayanıklı. Bluetooth 4.0 üzerinden telefonlara bağlanan cihaz GPS ve GLONASS yongalarını da barındırıyor. 7 güne kadar kullanım süresi sunan Hela Bio kablosuz şarj kutusuna sahip ve bu kutu akıllı telefonlarınızı da şarj edebiliyor. Hela Bio akıllı bileklik en az 189$ bağış gerektiriyor. Ekstra sensör, kablosuz şarj, laktat sensör gibi özelliklere göre fiyat artıyor. Kısa sürede istediği bağışı elde eden proje Kasım ayında sevkiyata başlayacak.



    https://www.indiegogo.com/projects/hela-bio-blood-sugar-test-watch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    TSMC’nin 5nm üretim bantları tamamen doldu
    5 sa.
    Haftaya A101 mağazalarında Huawei Band 4 ve Realme 5i var
    7 sa.
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    classf2re (Emre Mendelyev) 6 sa.
    “Hela” isim güzelmiş :)))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 27 dk. Sony açıkladı: Ucuz PS5 çıkarmayı düşündük ama vazgeçtik 57 dk. OnePlus 8T'nin tanıtım tarihi belli oldu! 1 sa. FCC sertifikası alan Nokia 3.4 piyasaya sürülmeye yakın 2 sa. Microsoft yeni bir katlanabilir cihaz patenti aldı 2 sa. Realme Narzo 20 Pro'nun teknik detayları sızdırıldı: Dörtlü arka kamera, 90Hz ekran, 65W hızlı şarj 5 sa. TSMC’nin 5nm üretim bantları tamamen doldu 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Hela Bio akıllı bileklik kandaki şekeri ölçebiliyor Sonraki Haftaya A101 mağazalarında Huawei Band 4 ve Realme 5i var 7 sa. Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı 19 sa. Kazanan uzaya çıkacak: İlginç yarışma programı yakında başlıyor 19 sa. Crysis Remastered’ın “Crysis açar mı? ” grafik ayarı, 4K’da RTX 3080’e resmen kök söktürdü 20 sa. Spotify, podcast dinleyicilerinin ısrarla istediği özelliği kullanıma sundu 21 sa. Cyberpunk 2077 PC sistem gereksinimleri açıklandı 21 sa. Elektrikli araç dünyasının yeni yıldızı olmaya aday: Lucid Air hakkında her şey! 21 sa. Asus Zephyrus G14 incelemesi | Asus ve AMD'nin güç birliği 21 sa. Havayolu şirketleri, “Hiçbir yere gitmeyen uçak!” biletleri satmaya başladı 22 sa. GeForce RTX 3080 ekran kartı 3DMark Time Spy rekoru kırdı 22 sa. Kan glukoz düzeyini ölçebilecek yama geliştirildi 23 sa. Yandex, Türkiye’deki ofisini kapatma kararı aldı 1 gün Samsung Galaxy S20 Fan Edition canlı olarak görüntülendi 1 gün Crysis Remastered yayınlandı: İşte fiyatı 1 gün Gigabyte RTX 3000 Super modellerini doğruladı 1 gün Nvidia RTX 3080 stok sıkıntısına yönelik açıklama yaptı, ilk incelemelerin özeti 1 gün Xiaomi Mi 10T Pro, 144 Hz ekran ve Snapdragon 865 ile gelecek: İşte fiyatı 1 gün Vietnam'ın yerli otomobil markası yeni SUV modelini tanıttı: VinFast President 1 gün Trump hükümeti şimdi de Tencent’in peşine düştü 1 gün Kimlik ve ehliyet kartları 21 Eylül’de birleşiyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    💰 Dolar=7,57 - Euro=8,98 - Altın=476 | 18 EYLÜL 💰
    DH Forum
    Epic Store yine şovunu yaptı: Watch Dogs 2 ve FM 2020 ücretsiz
    DonanımHaber
    PS5 fiyatı resmen açıklandı! İşte dijital ve diskli PS5 fiyatları
    DonanımHaber
    Sony'den büyük telefon sevmeyenlere kompakt boyutlu amiral gem...
    DonanımHaber
    COD: Black Ops Cold War'dan 'Türkiye'de geçen' PS5 oynanış gör...
    DonanımHaber
    Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (14 Eylül - 20 Eylül)
    Bölüm Sonu Canavarı
    Eldest Souls Sonbahara Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız