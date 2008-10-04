Hem avuç içi bilgisayar hem de mobil oyun konsolu; Pandora

Asus Eee PC'nin şimdiye kadar hazırlanan en küçük bilgisayar olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Her ne kadar farklı kulvarlarda olsalar da ezber bozan boyutu, teknik özellikleri ve belkide en önemlisi proje ortakları arasında bir Türk firmasının da olması süper-kompakt avuçiçi bilgisayar Pandora'nın kolayca dikkat çekmesinin başlıca nedenleri. Araştırma-geliştirme çalışmaları 2 yıl süren Pandora ile hedef, segmentinin en güçlü avuçiçi bilgisayarını yapmaktı. 30 Eylül'de ön siparişle ilk 3000 adeti satışa sunulan ve ilk 6 saat içerisinde ilk 2000'inin satılığı bildirilen Pandora kullanıcılarına neler sunuyor?

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Analog ve dijital oyun kontrollerini ve QWERTY klavyeyi bir bir araya getiren Pandora, avuç içi bilgisayar dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Profesyonel bir ekip tarafından binlerce kullanıcının fikir ve tecrübeleri doğrultusunda hazırlandığı belirtilen Pandora'nın geliştirme kitleri aylar öncesinden geliştiricilere dağıtılarak ürün piyasaya çıkmadan destek veren çok sayıda uygulama, araç ve oyunun hazırlanmasına olanak sağlandığı ifade ediliyor. Bir Linux dağıtımı olan Ubuntu işletim sistemini ve Firefox'u çalıştırabilen öte taraftan Snes, Amiga, Megadrive ve FBA gibi emülatörleriyle uyumlu olan Pandora'nın konfigürasyonu da dikkat çekmeyi başarıyor.

Pandora'ya güç veren temel donanım ARM tabanlı Cotex-A8 600MHz işlemci. Ayrıca 430MHz'de çalışan TMS320C64x+ DSP çekirdeğine sahip olan Pandora'nın grafik operasyonlarından ise OpenGL 2.0 ES destekli PowerVR SGX sorumlu. 4.3" boyutunda 800x480 çözünürlüğünü destekleyen dokunmatik ekran (16.7 milyon renk) ile gelen Pandora, kablosuz iletişim için Wifi 802.11b/g ve Bluetooth özelliklerini de beraberinde getiriyor. Öte taraftan USB 2.0 desteğine de sahip olan Pandora depolama için SDHC kart slotuna ve svideo tv çıkışına da sahip.

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10 saatten daha uzun süre pil ömrü sunduğu belirtilen Pandora, 43 butonlu tuş takımına ve iki adet analog ve dijital oyun kontrolcüsüne sahip. Pandora kompakt yapısı ve teknik alt yapısı ile mobil oyun deneyimini, temel PC işlevleri ile birleştirmeyi ve kullanıcılara diledikleri zaman WiFi üzerinden internete bağlanabilme fırsatı sunan Pandora, ayrıca kullanıcılarına çok sayıda geliştirici sayesinde farklı ihtiyaçlar için geniş yazılım ve oyun arşivi sunmayı da hedefliyor.

Ülkemizde 330$'lık etiket fiyatı ile ön siparişine başlanan Pandora hakkında detaylı bilgi edinmek için;

- http://www.pandoratr.com

- http://forum.gp2xtr.com/index. php?board=16.0