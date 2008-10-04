Hem avuç içi bilgisayar hem de mobil oyun konsolu; Pandora

Asus Eee PC'nin şimdiye kadar hazırlanan en küçük bilgisayar olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Her ne kadar farklı kulvarlarda olsalar da ezber bozan boyutu, teknik özellikleri ve belkide en önemlisi proje ortakları arasında bir Türk firmasının da olması süper-kompakt avuçiçi bilgisayar Pandora'nın kolayca dikkat çekmesinin başlıca nedenleri. Araştırma-geliştirme çalışmaları 2 yıl süren Pandora ile hedef, segmentinin en güçlü avuçiçi bilgisayarını yapmaktı. 30 Eylül'de ön siparişle ilk 3000 adeti satışa sunulan ve ilk 6 saat içerisinde ilk 2000'inin satılığı bildirilen Pandora kullanıcılarına neler sunuyor?
Analog ve dijital oyun kontrollerini ve QWERTY klavyeyi bir bir araya getiren Pandora, avuç içi bilgisayar dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Profesyonel bir ekip tarafından binlerce kullanıcının fikir ve tecrübeleri doğrultusunda hazırlandığı belirtilen Pandora'nın geliştirme kitleri aylar öncesinden geliştiricilere dağıtılarak ürün piyasaya çıkmadan destek veren çok sayıda uygulama, araç ve oyunun hazırlanmasına olanak sağlandığı ifade ediliyor. Bir Linux dağıtımı olan Ubuntu işletim sistemini ve Firefox'u çalıştırabilen öte taraftan Snes, Amiga, Megadrive ve FBA gibi emülatörleriyle uyumlu olan Pandora'nın konfigürasyonu da dikkat çekmeyi başarıyor.
Pandora'ya güç veren temel donanım ARM tabanlı Cotex-A8 600MHz işlemci. Ayrıca 430MHz'de çalışan TMS320C64x+ DSP çekirdeğine sahip olan Pandora'nın grafik operasyonlarından ise OpenGL 2.0 ES destekli PowerVR SGX sorumlu. 4.3" boyutunda 800x480 çözünürlüğünü destekleyen dokunmatik ekran (16.7 milyon renk) ile gelen Pandora, kablosuz iletişim için Wifi 802.11b/g ve Bluetooth özelliklerini de beraberinde getiriyor. Öte taraftan USB 2.0 desteğine de sahip olan Pandora depolama için SDHC kart slotuna ve svideo tv çıkışına da sahip.
10 saatten daha uzun süre pil ömrü sunduğu belirtilen Pandora, 43 butonlu tuş takımına ve iki adet analog ve dijital oyun kontrolcüsüne sahip. Pandora kompakt yapısı ve teknik alt yapısı ile mobil oyun deneyimini, temel PC işlevleri ile birleştirmeyi ve kullanıcılara diledikleri zaman WiFi üzerinden internete bağlanabilme fırsatı sunan Pandora, ayrıca kullanıcılarına çok sayıda geliştirici sayesinde farklı ihtiyaçlar için geniş yazılım ve oyun arşivi sunmayı da hedefliyor.
Ülkemizde 330$'lık etiket fiyatı ile ön siparişine başlanan Pandora hakkında detaylı bilgi edinmek için;
- http://www.pandoratr.com
- http://forum.gp2xtr.com/index. php?board=16.0
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Seri üretimden çıkan pandoraların resimlerini yakında hep beraber göreceğiz.
Pandora Video: Bu videoda Pandora çeşitli emülatörler ve QuakeII'yi tam hızlı olarak çalıştırıyor.
Pandora Video: Tam hızlı Amiga emülasyonu
Pandora Video: Ubuntu'nun ve GIMP grafik işleme programının Pandora üzerinde çalıştığını gösteren video.
Pandora Video (Youtube) : Nintendo DS ve Pandora yanyana karşılaştırma. youtube.com/...
Pandora Board fotoğrafı:
Pandora Case Fotoğrafı:
dostum bu laptop...
Fallout, Diablo çalıştıracak demişsiniz. Ağırdan gelin biraz. Bu kadar cahilce yorum yapılmaz.
Quake2 hatta Doom3 çalışabilir bu doğru, zira OpenGl API si kullanan oyunlar.
Belki bu ürünü görmedim kullanmadım ama Arm çekirdeğini ve yapabileceği, çalıştırabileceği şeyleri bilirim çok şükür.
Bu sistemde DirectX arabirimine sahip bir oyunu çalıştırabilmek imkansıza yakındır. Dolayısıyla Diablo, Fallout yalan olur.
Ha çok eski Dos oyunları ve 4. nesil ve gerisindeki (PS1 öncesi) konsolların çoğu oyununu emülatorler aracılığı ile çalıştıracaktır. Ama bunu PSP ilede yapabilirsiniz.
Evet daha az para vererek PSP alıp daha iyi bir oyun deneyimine sahip olabilirsiniz. Ama doğru Fireforx ile internete bağlanamazsınız. Yanlız bu aletle bağlansanız ne olacak o ekran çözünürlüğü neye yeter.
Birde ürün o kadar kazık ki. O ürünün fiyatına satılan Asus EEE PC ler var. Hem yukarıda saydığımız her türlü oyunu emülatorle çalıştırabilir. 2004 ve öncesi çoğu PC oyununu rahatça çalıştırır.Sizin alet Diablo2 yi oynatmaz ama bu aletler oynatır. Ayrıca daha büyük ekrana sahip üstüne üstlük. İnternet ve PC deneyimleride daha başarılı. X86 çekirdeği sayesinde Windows dahil bir çok proıgramı kullanabilir.
Kimse bilmeden konuşmuyor. Bu alet tam anlamıyla net bir kazık. Şu ürünlerle kıyaslayın.
Asus EEE PC 512 mb ram+ 4 Gb HDD + 7" ekran + Linux 233 dolar+ KDV
ekonomikticaret.com/...
Aynı ürünün Xp ile satılan modeli 255 dolar+ KDV
exa.com.tr/...
Buda süper bir Netbook. Acer üretimi. 9" ekran ve süper özellikler. 433 + KDV
karfoshop.com/...
PSP ya da Bu ürünler. O aleti mantıksız kılıyor.
sanırım bir proje ile üretilen ve elde bulunan 3000 adeti satıp kısa günün karı hesabı. tabi bu haberi donanim haberden tenzih ederim
Pandora Kısa Tanıtım Videosu (Teaser)
Yeni modelleme ile benzer bir video gelecek.
Biraz daha fazlasını istiyorsanız Sony P serisi telefonlar yada Nokia N serisinin üst telefonlarını gösterebiliriz. OpenGL ve 600mhz olmasada en aşağı 200mhz hızına sahip modifikasyona uğramış ARM işlemciler...
Mesela Sony P990i yada P1 kullanan varmı aranızda acaba? Bu "pandora" onların yanında biraz sönük kalıyor gibi, hemde P990i'nin 2005te üretildiğini düşünürseniz... İlgilenenler için:
uruninceleme.com/...
glbenchmark.com/...
Bu telefonlar için yapılmış birkaç oyun:
gameloft.com/...
gameloft.com/...
gameloft.com/...
gameloft.com/...
Özellikle asphalt 4'ün grafik kalitesi bakımından PC'deki NFS 2'ye oldukça yakın olduğunu söylemeliyim, hatta NFS 2 döneminde olmayan motion-blur gibi opengl efektleri bile kullanılmış bu oyunda.
Bu cihazı lütfen bir psp ile bir nintendo ile aynı sınıfa koymayın. Bu cihaz üzerine oyun kontrolleri eklenmiş mini bir bilgisayardır. Üzerinde ubuntu (linux) çalışmaktadır. Bunun sağladığı inanılmaz esnekliğe ise değinmiyorum bile. Üzerinde çalışacak pek çok ilginç uygulama geliştirilebilir. Bu cihazın hitap kitlesi yabancıların dediği tabirle "geek" kullanıcılardır. Aldığı cihazın sınırlarını merak eden, hazır uygulamalarla yetinmeyen kendisi brişeyler katmak isteyen kullanıcılardır. Ayrıca nostalji oyun severleri için pek çok oyun emülatörü bulunduran bir cihazdır. Eleştirmeden önce cihazın sınıfını ve bulunduğu konumu iyice düşünelim.
NOT: Bu Türk mühendisleri bir işe yaramz diyen arkadaşlar için yine gönüllü bir gurubun bir araya gelerek geliştirdikleri şu kartı incelemenizi öneririm
powarm.com/...