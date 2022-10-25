Henry Cavill doğruladı: Man of Steel 2 için geri dönüyor

Tam Boyutta Gör İlk kez Superman rolü için 13 yıl önce kamera karşısına geçen Henry Cavill bir kez daha bu rolü üstlenmeye hazırlanıyor. Black Superman söylentilerinin olduğu bir dönemde Man of Steel 2 filmi resmileşmiş oldu.

Man of Steel 2 geliyor

Henry Cavill ilk olarak Man of Steel filminde Superman olarak boy göstermiş ve sonrasında Justice League ile Zack Snyder’s Justice League yapımlarında karşımıza çıkmıştı. Uzun süredir DC evreninde yer almayan Cavill nihayet geri dönüyor. Ünlü yıldız Instagram hesabı üzerinden müjdeyi verdi.

DC'nin sevilen kahramı Superman geri dönüyor 1 hf. önce eklendi

Dwayne “The Rock” Johnson’ın ısrarlı çabaları ile Man of Steel 2 filmine onay çıktığı iddia edilirken DC Comics’in 10 yıllık yeni sinematik evren planının da bir sonucu olabileceği tahmin ediliyor. Zaten hayranlar da bir Black Adam ve Superman karşılaşması için oldukça heyecanlıydı.

Man of Steel 2 henüz yapım aşamasının başlarında ancak filme Supergirl karakterinin de dahil olması bekleniyor. Ayrıca Henry Cavill’in gelecek sene çıkış yapacak The Flash filminde de Superman olarak yer alacağı gündeme gelmişti.

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