Henry Cavill geri dönüyor: Man of Steel 2 için çalışmalara başlandı

Warner Bros. Discovery Man of Steel 2 için çalışmalara başladı
The Hollywood Reporter’a göre Dwayne “The Rock” Johnson, Henry Cavill’ı DC filmlerine geri getirmek için stüdyo yetkilileri ile görüşmeler yapmış ve The Rock’ın sürekli baskıları, stüdyo yönetimini ikna etmiş. İddiaya göre Warner Bros. Discovery, Henry Cavill ile yeni bir anlaşma yapmış ve bu anlaşma, Cavill için yeni bir Superman filmi de içeriyor. Hollywood Reporter, senarist arayışında olan filmi “Man of Steel 2” olarak tanımladı.
Gelecek sene çıkış yapacak olan The Flash filminin, DC Sinematik Evreni’nde ciddi değişiklikler yapması bekleniyor. Evreni birçok açıdan sıfırlayacak filmin, Batman dışında Superman karakterine de yer vermesi bekleniyor. Ayrıca birçok iddiaya göre Henry Cavill’ın Superman karakteri, Black Adam filminde de yer alacak. Henüz yapım aşamasının başlarında olan Man of Steel 2; muhtemelen Sasha Calle tarafından canlandırılan Supergirl karakterini de içerecek. Görünüşe göre Warner Bros Discovery, DC’nin geleceğinde Superman karakterine daha çok yer vermek istiyor.Kaynakça https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/dc-movies-james-gunn-pithces-dwayne-johnson-1235243030/ https://thedirect.com/article/henry-cavill-superman-sequel-development Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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