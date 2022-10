Henry Cavill geri dönüyor: Man of Steel 2 için çalışmalara başlandı

Tam Boyutta Gör DC’nin sevilen kahramanı Superman, uzun bir süredir herhangi bir Sinematik Evren filminde yer almıyor. En son Justice League ve Zack Snyder’s Justice League filmlerinde Superman rolünde olan Henry Cavill’ın DC ve Warner Bros ile bağlantıları kestiği düşünülüyordu ancak görünüşe göre hayranların ısrarlı istekleri, Cavill’ı geri getirmek üzere.

Warner Bros. Discovery Man of Steel 2 için çalışmalara başladı

The Hollywood Reporter’a göre Dwayne “The Rock” Johnson, Henry Cavill’ı DC filmlerine geri getirmek için stüdyo yetkilileri ile görüşmeler yapmış ve The Rock’ın sürekli baskıları, stüdyo yönetimini ikna etmiş. İddiaya göre Warner Bros. Discovery, Henry Cavill ile yeni bir anlaşma yapmış ve bu anlaşma, Cavill için yeni bir Superman filmi de içeriyor. Hollywood Reporter, senarist arayışında olan filmi “Man of Steel 2” olarak tanımladı.

Gelecek sene çıkış yapacak olan The Flash filminin, DC Sinematik Evreni’nde ciddi değişiklikler yapması bekleniyor. Evreni birçok açıdan sıfırlayacak filmin, Batman dışında Superman karakterine de yer vermesi bekleniyor. Ayrıca birçok iddiaya göre Henry Cavill’ın Superman karakteri, Black Adam filminde de yer alacak. Henüz yapım aşamasının başlarında olan Man of Steel 2; muhtemelen Sasha Calle tarafından canlandırılan Supergirl karakterini de içerecek. Görünüşe göre Warner Bros Discovery, DC’nin geleceğinde Superman karakterine daha çok yer vermek istiyor.

