Renault'un hidrojenle çalışan yeni elektrikli aracı Embleme tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Renault, 2030 yılına kadar yollara çıkması planlanan hidrojen yakıtlı coupe-SUV modeli Embleme'nin son konsept aracını tanıttı. Araç, hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin uzun menzil yeteneklerini korurken emisyonları önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor.

Konsept aracın 2030'da yollara çıkması planlanıyor

Embleme'nin günümüz benzinli Captur'dan yüzde 90, Megane BEV'den ise yüzde 80 daha az emisyon yayması bekleniyor. Embleme, selefi Scenic Vision'a benzer şekilde hidrojenle çalışan menzil uzatıcı bir güç aktarma organıyla donatıldı. Bu sistem 30 kW'lık bir yakıt hücresini nikel-manganez-kobalt (NMC) pille birleştiriyor.

Toyota Mirai ve Hyundai Nexo gibi 2 kWh'den daha küçük pillere sahip diğer hidrojenli araçların aksine Embleme yakıt hücresi kullanımını en aza indirecek şekilde tasarlandı. Embleme'de pil gücü öncelikle şehir içi sürüşte kullanılırken, hidrojen ihtiyaç halinde rezervlerini yenilemek için tüketiliyor.

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Renault, bu sistemin Embleme'nin, 2,8 kg'lık hidrojen tankını doldurmak için iki kez beş dakikalık mola vermesi koşuluyla, mevcut bir ICE otomobiliyle aynı sürede 1.000 km yol kat etmesini sağlayacağını iddia ediyor. Paris'ten Marsilya'ya (yaklaşık 800 km) yapılacak bir yolculukta, kullanılacak elektriğin yaklaşık %75'i hidrojenden sağlanacak.

Embleme, Megane ve Scenic BEV'lerde kullanılan Ampr Medium platformu üzerine inşa ediliyor. Bu, Embleme'nin üretim versiyonunun sonunda elektrikli bir güç aktarma organıyla gelebileceğini düşündürüyor. Araç, arka aksa monte edilen ve 215 beygir güç üreten tek bir elektrik motorundan güç alıyor.

Renault, Embleme'nin 1.750 kg ağırlığında olduğunu bu nedenle Scenic'ten yaklaşık 100 kg daha hafif olduğunu iddia ediyor. Ayrıca Embleme'nin sürtünme katsayısının 0,25 olduğu ifade ediliyor. Bu tasarım verimliliği Megane için öngörülen 24 tonluk değerin altında ve aracın ömür boyu karbon emisyonu rakamının beş ton olmasına katkıda bulunuyor.

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Hidrojen yakıtlı yeni Renault Embleme konsept araç tanıtıldı