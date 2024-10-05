Renault'un hidrojenle çalışan yeni elektrikli aracı Embleme tanıtıldı

Konsept aracın 2030'da yollara çıkması planlanıyor
Embleme'nin günümüz benzinli Captur'dan yüzde 90, Megane BEV'den ise yüzde 80 daha az emisyon yayması bekleniyor. Embleme, selefi Scenic Vision'a benzer şekilde hidrojenle çalışan menzil uzatıcı bir güç aktarma organıyla donatıldı. Bu sistem 30 kW'lık bir yakıt hücresini nikel-manganez-kobalt (NMC) pille birleştiriyor.
Toyota Mirai ve Hyundai Nexo gibi 2 kWh'den daha küçük pillere sahip diğer hidrojenli araçların aksine Embleme yakıt hücresi kullanımını en aza indirecek şekilde tasarlandı. Embleme'de pil gücü öncelikle şehir içi sürüşte kullanılırken, hidrojen ihtiyaç halinde rezervlerini yenilemek için tüketiliyor.
Renault, bu sistemin Embleme'nin, 2,8 kg'lık hidrojen tankını doldurmak için iki kez beş dakikalık mola vermesi koşuluyla, mevcut bir ICE otomobiliyle aynı sürede 1.000 km yol kat etmesini sağlayacağını iddia ediyor. Paris'ten Marsilya'ya (yaklaşık 800 km) yapılacak bir yolculukta, kullanılacak elektriğin yaklaşık %75'i hidrojenden sağlanacak.
Embleme, Megane ve Scenic BEV'lerde kullanılan Ampr Medium platformu üzerine inşa ediliyor. Bu, Embleme'nin üretim versiyonunun sonunda elektrikli bir güç aktarma organıyla gelebileceğini düşündürüyor. Araç, arka aksa monte edilen ve 215 beygir güç üreten tek bir elektrik motorundan güç alıyor.
Renault, Embleme'nin 1.750 kg ağırlığında olduğunu bu nedenle Scenic'ten yaklaşık 100 kg daha hafif olduğunu iddia ediyor. Ayrıca Embleme'nin sürtünme katsayısının 0,25 olduğu ifade ediliyor. Bu tasarım verimliliği Megane için öngörülen 24 tonluk değerin altında ve aracın ömür boyu karbon emisyonu rakamının beş ton olmasına katkıda bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.