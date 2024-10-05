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    Renault'un hidrojenle çalışan yeni elektrikli aracı Embleme tanıtıldı

    Renault'nun hidrojenle çalışan yeni elektrikli aracı Embleme, şehir içi sürüşte batarya gücünü, rezervleri ise hidrojenle dolduran benzersiz bir enerji stratejisi sayesinde 1.000 km menzile sahip.
    Hidrojen yakıtlı yeni Renault Embleme konsept araç tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Renault, 2030 yılına kadar yollara çıkması planlanan hidrojen yakıtlı coupe-SUV modeli Embleme'nin son konsept aracını tanıttı. Araç, hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin uzun menzil yeteneklerini korurken emisyonları önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor.

    Konsept aracın 2030'da yollara çıkması planlanıyor

    Embleme'nin günümüz benzinli Captur'dan yüzde 90, Megane BEV'den ise yüzde 80 daha az emisyon yayması bekleniyor. Embleme, selefi Scenic Vision'a benzer şekilde hidrojenle çalışan menzil uzatıcı bir güç aktarma organıyla donatıldı. Bu sistem 30 kW'lık bir yakıt hücresini nikel-manganez-kobalt (NMC) pille birleştiriyor.

    Toyota Mirai ve Hyundai Nexo gibi 2 kWh'den daha küçük pillere sahip diğer hidrojenli araçların aksine Embleme yakıt hücresi kullanımını en aza indirecek şekilde tasarlandı. Embleme'de pil gücü öncelikle şehir içi sürüşte kullanılırken, hidrojen ihtiyaç halinde rezervlerini yenilemek için tüketiliyor.

    Renault, bu sistemin Embleme'nin, 2,8 kg'lık hidrojen tankını doldurmak için iki kez beş dakikalık mola vermesi koşuluyla, mevcut bir ICE otomobiliyle aynı sürede 1.000 km yol kat etmesini sağlayacağını iddia ediyor. Paris'ten Marsilya'ya (yaklaşık 800 km) yapılacak bir yolculukta, kullanılacak elektriğin yaklaşık %75'i hidrojenden sağlanacak.

    Embleme, Megane ve Scenic BEV'lerde kullanılan Ampr Medium platformu üzerine inşa ediliyor. Bu, Embleme'nin üretim versiyonunun sonunda elektrikli bir güç aktarma organıyla gelebileceğini düşündürüyor. Araç, arka aksa monte edilen ve 215 beygir güç üreten tek bir elektrik motorundan güç alıyor.

    Renault, Embleme'nin 1.750 kg ağırlığında olduğunu bu nedenle Scenic'ten yaklaşık 100 kg daha hafif olduğunu iddia ediyor. Ayrıca Embleme'nin sürtünme katsayısının 0,25 olduğu ifade ediliyor. Bu tasarım verimliliği Megane için öngörülen 24 tonluk değerin altında ve aracın ömür boyu karbon emisyonu rakamının beş ton olmasına katkıda bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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