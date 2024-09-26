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    Makyajlı Renault Captur Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yenilenen Renault Captur; daha atletik dış tasarımı, sportif Esprit Alpine donanımı ve üst pakette sunulan Google bağlantılı hizmetleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

    Yenilenen Renault Captur, Bodrum’da gerçekleştirilen basın lansmanı ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Yaklaşık 10 yıl önce ilk kez yollara çıkan ve 90 ülkede iki milyondan fazla satan Renault Captur'un makyajlı versiyonu 1.595.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

    Renault Captur fiyat listesi 💸(Eylül 2024)
    Versiyon Fiyat
    techno mild hybrid EDC 160 hp 1.595.000 TL
    esprit alpine mild hybrid EDC 160 hp 1.695.000 TL
    esprit alpine E-Tech full hybrid 145 hp 1.900.000 TL

    Makyajlı Renault Captur, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Renault Captur Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geleneksel özelliklerinin birçoğunu koruyan yeni Renault Captur; sahip olduğu bu özellikleri en ileri teknolojiler ile entegre ederek yepyeni bir görünüme ve donanıma kavuşuyor. Yeni Esprit Alpine donanım seviyesiyle iç ve dış tasarımda daha zarif ve sportif bir karakter ortaya koyan Yeni Renault Captur’un iç mekânını ise yeni döşemeler ve yeni ekranlar süslüyor. Yeni elektronik mimari, Seviye 2 otonom sürüş özelliği ve Aktif Sürüş Yardımcısı da dâhil olmak üzere en güncel sürüş yardımcılarıyla güvenliği yeni seviyelere taşınıyor.

    Yeni Renault Captur, mild hybrid EDC 160 hp ve E-Tech full hybrid 145 hp versiyonu da dâhil olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Daha fazla sürüş keyfi ve daha dinamik bir sürüş için şasi ve hidrolik direksiyonu yeniden tasarlanırken, 4 farklı MULTI-SENSE sürüş modu sayesinde sürücünün sürüş stiline en uygun modu seçebilmesine olanak sağlıyor.

    Daha atletik bir dış görünüm

    Yeni Renault Captur Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Yeni Renault Captur; yeni renk seçeneği Kaya Gri, Esprit Alpine donanım seviyesi ve premium tarzıyla daha atletik bir görünüm ortaya koyuyor. Hem aerodinamiği iyileştiren hem de motor ve frenlerin soğumasını sağlayan hava girişleri, modele estetik bir görünüm kazandırıyor. Versiyona göre sunulan üç farklı tavan ve yan ayna rengi seçeneğiyle Yeni Renault Captur’un dış görünümü daha da dikkat çekici hale geliyor.

    Zengin aksesuar yelpazesi, alt gövde karşılama aydınlatması, birinci sınıf yan basamaklar, elektrikli geri çekilebilir çeki demiri, bisiklet taşıyıcı ve aydınlatmalı kapı eşikleri dâhil olmak üzere, sipariş üzerine veya satış sonrası bayi üzerinden temin edilebiliyor.

    Artık Google bağlantılı hizmetler devrede

    Yeni Renault Captur Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Yeni Renault Captur’un iç mekânı, uygulanan geliştirmeler ve yeni tasarım detayları ile daha keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve versiyona bağlı 10,25 inç yeni gösterge ekranı daha pratik bir sürüş olanağı tanırken; yeni döşemeler ve detaylar ise iç tasarımı daha göz alıcı hale getiriyor. Yeni Esprit Alpine donanım seviyesi ise çok sayıda sportif tasarım ayrıntısıyla kullanıcıları özel bir sürüş deneyimine davet ediyor.

    Yeni Renault Captur, B segmentinde öncü olarak Android Automotive 12 sistemi ile günümüzün en gelişmiş araç içi teknolojisini barındırıyor. 10,4 inç multimedya ekranı, entegre Google bağlantılı hizmetler özelliğine erişim imkanı sağlıyor. Bu hizmetler ile birlikte Google sesli asistan, canlı navigasyon ve Google Play üzerinden seçili birçok uygulamaya kolayca erişilebiliyor.

    Yeni Renault Captur’da MULTI-SENSE ayarlarına merkezi dokunmatik ekran veya direksiyon üzerindeki düğme üzerinden erişiliyor. Dijital gösterge paneli için dört görünüm, beş widget, hız göstergesi ekranı için 8 renk ve kapı panellerindeki LED ambiyans aydınlatması için 48 renk arasından seçim yapılabiliyor.

    Kabin, toplam 24,7 litre saklama alanı ile gelişmiş bir işlevsellik sunuyor. Kızaklı arka koltuk özelliğinin sağladığı 221 mm’lik arka koltuk diz mesafesi rahat bir yolculuk sağlıyor. Mild hibrit motora sahip versiyonlarda arka koltuk sırası tamamen ileri itildiğinde, sınıfının en iyi değerine ulaşan ve 616 litreye varan (536 dm3 VDA) bagaj hacmi sunuyor.

    İki farklı motor seçeneği

    Yeni Renault Captur Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Renault Captur, modern ve verimli güç-aktarma sistemleriyle şehirde, otoyolda veya şehirlerarası yollarda keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor. 145 hp gücündeki E-Tech full hybrid motoru, 4,7 l/100km ortalama yakıt tüketimi ve 10 g/km CO2 salımı ile yakıt verimliliği ve emisyon değerleri açısından en yüksek standartları karşılıyor. Ayrıca şehir içinde şarj stresi olmadan tam elektrikli bir otomobil kadar sessiz bir sürüş tecrübesi yaşatıyor. Mild hybrid EDC 160 hp motor seçeneği segmentindeki en yüksek performanslardan birini sunarken, 12 V mild hybrid teknolojisi sayesinde düşük yakıt tüketimi ve verimlilik sağlıyor.

    MULTI-SENSE ile farklı sürüş modları

    Merkezi ekrandan erişilebilen MULTI-SENSE; ECO, SPORT, COMFORT ve MYSENSE olmak üzere dört sürüş modunu içeriyor. Direksiyon sertliği ve motor tepkisi olmak üzere sürüş karakteri ile birlikte iç aydınlatma ve gösterge ekranının rengi her mod için değişiyor.

    Yeni Renault Captur, sahip olduğu ileri teknolojilerle pasif ve aktif güvenlik açısından fark yaratıyor. Güvenlik, sürüş ve park olmak üzere üç kategoriye ayrılan 23 adet yeni nesil sürüş yardımcısı (ADAS) içeriyor. Ayrıca Güvenlik Koçu, daha dikkatli sürüş için kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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