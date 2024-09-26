Makyajlı Renault Captur Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Renault Captur fiyat listesi 💸(Eylül 2024)
- Makyajlı Renault Captur, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Daha atletik bir dış görünüm
- Artık Google bağlantılı hizmetler devrede
- İki farklı motor seçeneği
- MULTI-SENSE ile farklı sürüş modları
- Yorumlar
Yenilenen Renault Captur, Bodrum’da gerçekleştirilen basın lansmanı ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Yaklaşık 10 yıl önce ilk kez yollara çıkan ve 90 ülkede iki milyondan fazla satan Renault Captur'un makyajlı versiyonu 1.595.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
|Versiyon
|Fiyat
|techno mild hybrid EDC 160 hp
|1.595.000 TL
|esprit alpine mild hybrid EDC 160 hp
|1.695.000 TL
|esprit alpine E-Tech full hybrid 145 hp
|1.900.000 TL
Makyajlı Renault Captur, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Renault Captur, mild hybrid EDC 160 hp ve E-Tech full hybrid 145 hp versiyonu da dâhil olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Daha fazla sürüş keyfi ve daha dinamik bir sürüş için şasi ve hidrolik direksiyonu yeniden tasarlanırken, 4 farklı MULTI-SENSE sürüş modu sayesinde sürücünün sürüş stiline en uygun modu seçebilmesine olanak sağlıyor.
Daha atletik bir dış görünüm
Zengin aksesuar yelpazesi, alt gövde karşılama aydınlatması, birinci sınıf yan basamaklar, elektrikli geri çekilebilir çeki demiri, bisiklet taşıyıcı ve aydınlatmalı kapı eşikleri dâhil olmak üzere, sipariş üzerine veya satış sonrası bayi üzerinden temin edilebiliyor.
Artık Google bağlantılı hizmetler devrede
Yeni Renault Captur, B segmentinde öncü olarak Android Automotive 12 sistemi ile günümüzün en gelişmiş araç içi teknolojisini barındırıyor. 10,4 inç multimedya ekranı, entegre Google bağlantılı hizmetler özelliğine erişim imkanı sağlıyor. Bu hizmetler ile birlikte Google sesli asistan, canlı navigasyon ve Google Play üzerinden seçili birçok uygulamaya kolayca erişilebiliyor.
Yeni Renault Captur’da MULTI-SENSE ayarlarına merkezi dokunmatik ekran veya direksiyon üzerindeki düğme üzerinden erişiliyor. Dijital gösterge paneli için dört görünüm, beş widget, hız göstergesi ekranı için 8 renk ve kapı panellerindeki LED ambiyans aydınlatması için 48 renk arasından seçim yapılabiliyor.
Kabin, toplam 24,7 litre saklama alanı ile gelişmiş bir işlevsellik sunuyor. Kızaklı arka koltuk özelliğinin sağladığı 221 mm’lik arka koltuk diz mesafesi rahat bir yolculuk sağlıyor. Mild hibrit motora sahip versiyonlarda arka koltuk sırası tamamen ileri itildiğinde, sınıfının en iyi değerine ulaşan ve 616 litreye varan (536 dm3 VDA) bagaj hacmi sunuyor.
İki farklı motor seçeneği
MULTI-SENSE ile farklı sürüş modları
Merkezi ekrandan erişilebilen MULTI-SENSE; ECO, SPORT, COMFORT ve MYSENSE olmak üzere dört sürüş modunu içeriyor. Direksiyon sertliği ve motor tepkisi olmak üzere sürüş karakteri ile birlikte iç aydınlatma ve gösterge ekranının rengi her mod için değişiyor.
Yeni Renault Captur, sahip olduğu ileri teknolojilerle pasif ve aktif güvenlik açısından fark yaratıyor. Güvenlik, sürüş ve park olmak üzere üç kategoriye ayrılan 23 adet yeni nesil sürüş yardımcısı (ADAS) içeriyor. Ayrıca Güvenlik Koçu, daha dikkatli sürüş için kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlıyor.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
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