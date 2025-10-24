Giriş
    Higgsfield Popcorn yayınlandı: AI ile video üretimine yönetmen dokunuşu getiriyor

    Higgsfield, karakter ve sahne tutarlılığını koruyan yeni AI aracı Higgsfield Popcorn'u kullanıma sundu. Popcorn, etkileyici videolara dönüştürülebilen görsel diziler oluşturuyor.

    Higgsfield Popcorn Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka ile görsel ve video üretme konusunda dikkat çekici işleri ortaya koyan Higgsfield, bugün Higgsfield Popcorn adını taşıyan yeni aracını kullanıma sundu. Sosyal medyada paylaşılan ilk örnekler, Popcorn'un tutarlı videolar üretme konusunda kullanıcıların işini fazlasıyla kolaylaştırabileceğini gösteriyor.

    Ürettiği görsellerde karakter ve sahne bütünlüğü sağlayabilen Higgsfield Popcorn, yazılı komutları ve referans görselleri kullanarak birbirini takip eden, görsel olarak tutarlı hikâye dizileri (storyboard'lar) oluşturuyor.

    Higgsfield, oluşturulan bu görsel dizilerin Sora 2 gibi video üretme araçlarına kolayca aktarılabilmesi için özel bir entegrasyon sunuyor. Böylece, Popcorn ile tasarlanan tutarlı görsel temeller, hızlı ve pratik bir şekilde dinamik videolara dönüştürülebiliyor.

    Higgsfield Popcorn ücretli bir araç olsa da kullanıcılara her gün kısıtlı sayıda kredi verilerek ücretsiz olarak video üretmelerine olanak tanınıyor. Popcorn son kareyi bir sonraki sekans için referans olarak kullanma yeteneğine sahip olduğu için, teorik olarak sınırsız uzunlukta hikâye dizileri ücretsiz oluşturulabiliyor.

    Popcorn'un, film ön prodüksiyon aşamalarında yönetmenlerin görsel sekansları hızlı bir şekilde tasarlamasına; aynı şekilde reklam kampanyalarında marka veya ürün tutarlılığını sağlamasına olanak tanıyan bir araç olduğu vurgulanıyor. Higgsfield'ın altını çizdiği bu potansiyel, özellikle görsel anlatımın ve marka kimliğinin korunmasının kritik olduğu alanlarda yapay zeka kullanımının yaygınlaşmasına zemin hazırlayabilir.

