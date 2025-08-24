Meta'nın üretken yapay zekası sınıf atlıyor: Midjourney ortaklığı duyuruldu

Midjourney'nin Üretken Yapay Zekası Meta AI Üzerinden Kullanılabilecek
Aynı ChatGPT ve Gemini gibi Meta'nın yapay zekası da hâlihazırda görsel ve video üretebiliyordu. Ancak şu ana kadar bunun için Meta'nın kendi modellerini kullanıyordu. Midjourney ile imzalanan anlaşma, bu dahili modelin yerine, Midjourney'nin çok daha etkileyici olan modellerinin koyulmasını sağlayacak.
Son dönemde metinden görsel üretebilen pek çok model ortaya çıkmış olsa da Midjourney pek çok kişiye göre ayrı bir seviyede duruyor. Bu yüzden Midjourney'nin modellerine geçmesi Meta AI'ın da görsel ve video üretme konusunda sınıf atlamasını sağlayacaktır. Diğer yandan bu anlaşmayla birlikte çok daha geniş bir kitle Midjourney'yi kullanma şansı yakalayacak.
Daha önce xAI, Midjourney'nin modellerini Grok'a entegre etmek için Midjourney ile ortaklık kurmaya çalışmıştı ama bu görüşmeler nihayete ermemişti. Meta ise Midjourney yönetimini ikna etmeyi başardı. Şirketin bunun için ne kadar ödeyeceği gibi detaylar şimdilik belirsizliğini koruyor. Tabii bunun bir satın alım değil, bir lisans anlaşması olduğunu unutmamak gerekiyor. Midjourney bir yandan bağımsız bir şirket olarak kendi ürününü kendi platformu üzerinden kullanıcılara sunmaya devam edecek.