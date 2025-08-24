Meta'nın üretken yapay zekası sınıf atlıyor: Midjourney ortaklığı duyuruldu

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında zirveye oynayabilmek için son dönemde önemli adımlar atan Meta, bu hafta krtik bir anlaşmaya daha imza attı. Kısa süre önce Meta'nın yapay zeka ekibinin başına geçen Alexandr Wang, Midjourney ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Bu anlaşma, Meta'nın bundan sonra çıkaracağı model ve ürünlerinde Midjourney'nin üretken yapay zekasını kullanmasını mümkün hâle getirecek.

Midjourney'nin Üretken Yapay Zekası Meta AI Üzerinden Kullanılabilecek

Aynı ChatGPT ve Gemini gibi Meta'nın yapay zekası da hâlihazırda görsel ve video üretebiliyordu. Ancak şu ana kadar bunun için Meta'nın kendi modellerini kullanıyordu. Midjourney ile imzalanan anlaşma, bu dahili modelin yerine, Midjourney'nin çok daha etkileyici olan modellerinin koyulmasını sağlayacak.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 18 Ağustos 2025 5 gün önce eklendi

Son dönemde metinden görsel üretebilen pek çok model ortaya çıkmış olsa da Midjourney pek çok kişiye göre ayrı bir seviyede duruyor. Bu yüzden Midjourney'nin modellerine geçmesi Meta AI'ın da görsel ve video üretme konusunda sınıf atlamasını sağlayacaktır. Diğer yandan bu anlaşmayla birlikte çok daha geniş bir kitle Midjourney'yi kullanma şansı yakalayacak.

Daha önce xAI, Midjourney'nin modellerini Grok'a entegre etmek için Midjourney ile ortaklık kurmaya çalışmıştı ama bu görüşmeler nihayete ermemişti. Meta ise Midjourney yönetimini ikna etmeyi başardı. Şirketin bunun için ne kadar ödeyeceği gibi detaylar şimdilik belirsizliğini koruyor. Tabii bunun bir satın alım değil, bir lisans anlaşması olduğunu unutmamak gerekiyor. Midjourney bir yandan bağımsız bir şirket olarak kendi ürününü kendi platformu üzerinden kullanıcılara sunmaya devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Meta, üretken yapay zekası için Midjourney ile anlaştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: