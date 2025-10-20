AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (20 Ekim 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
Yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan haberi Microsoft'tan gelirken, OpenAI ve xAI gbi şirketlerde de önemli gelişmeler yaşandı. Bununla birlikte, her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zeka araçları hayatımıza girdi. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:
Microsoft, Windows 11'li PC'leri Konuşan Akıllı Makinelere Dönüştürüyor
Copilot'u giderek Windows deneyiminin daha temel bir parçası hâline getiren Microsoft, şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyor. Şirket, Windows 11 bilgisayarını kullanıcıyla sesli olarak konuşabilen akıllı makinelere dönüştürmeye hazırlanıyor. Bu amaç doğrultusunda; Copilot Voice, Copilot Vision ve Copilot Actions gibi özellikleri tüm Windows 11 kullanıcılarınasunulacak.
Bu değişimin ardından, “Hey, Copilot!” aktivasyon kelimesi ile Windows 11 bilgisayarlarda sesli etkileşim mümkün hâle gelecek. Yani PC'yi artık sadece fare ve klavyeyle değil, sesinizle de kontrol edebileceksiniz. Microsoft, “Hey, Copilot” özelliğinin tamamen isteğe bağlı olduğunu ve Copilot uygulaması ayarlarından etkinleştirilebileceğini belirtiyor.
MIT, Kendini Eğiterek Daha Akıllı Hâle Gelen Yapay Zeka Geliştirdi
İlk olarak Haziran ayında duyurulan SEAL, artık yalnızca teorik bir öneri olmaktan çıktı. Araştırmacılar, sistemin model boyutu büyüdükçe daha etkin ölçeklendiğini, pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) yöntemini daha verimli entegre ederek “katastrofik unutmayı” azalttığını ve çift döngülü (dual-loop) mimarisini yeniden üretilebilir hale getirdiklerini gösterdi. Tasarlanan mimari, iç döngüde denetimli ince ayar, dış döngüde ise pekiştirmeli optimizasyon aşamalarını içeriyor. Çığır açabilecek bu modele dair teknik detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Google Veo 3.1 Tanıtıldı
Google'ın sesli videolar üretebilen yapay zekası Veo 3, bu hafta daha gelişmiş bir versiyona kavuştu. Googe Veo 3.1 adını taşıyan bu verisyon; ışıklandırma, gölge ekleme ve ses üretimi gibi konularda öncülüne göre daha iyi performans sergiliyor. Daha da önemlisi, tüm bu konularda kullanıcılara daha fazla kontrol sağlıyor. Kullanıcılar, artık AI tarafından üretilen videolardaki ışığı değiştirebiliyor, gölgeleri düzenleyebiliyor veya yeni efektler ekleyebiliyor. Bu sayede yapay zeka tarafından oluşturulan sahneler, gerçek çekimlere çok daha yakın bir görünüm kazanıyor.
OpenAI, ChatGPT’de Erotik İçeriklere İzin Vereceğini Duyurdu
Diğer yandan OpenAI'ın ChatGPT'ye doğrudan mesajlaşma ve grup sohbeti gibi özellikler de eklemeyi planladığı ortaya çıktı. Bu güncellemeyle birlikte ChatGPT daha sosyal bir platform hâline gelebilir.
Microsoft Kendi Geliştirdiği İlk Görsel Üretim Yapay Zekasını Tanıttı
Zamanında OpenAI'a yaptığı yatırım sayesinde yapay zeka alanında önemli bir sıçrama yapan Microsoft, artık OpenAI'dan yavaş yavaş uzaklaşırken, dahili AI çalışmalarını güçlendiriyor. Copilot bu alanda varlık gösteren şirket, bu hafta da yazılı metinlerden yola çıkarak görsel üretebilen ilk yapay zekasını tanıttı. MAI-Image-1 adını taşıyan bu üretken yapay zeka, yakında Copilot ve Bing Image Creator üzerinden kullanıcılara sunulacak.
Microsoft, MAI-Image-1'in özellikle doğal manzaralar ve fotogerçekçi sahneler üretmede “üstün” performans sergilediğini söylüyor. Ayrıca MAI-Image-1’in, daha büyük ve karmaşık modellere kıyasla istekleri daha hızlı işleyip sonuç üretebildiği ifade ediliyor.
Elon Musk'ın xAI'ı, İnteraktif Dünyalar Yaratmak İçin Ekibini Güçlendiriyor
xAI, dünya modellerini öncelikle oyun alanında kullanmayı planlıyor. Elon Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda, “önümüzdeki yıl bitmeden tamamen yapay zekâ tarafından üretilmiş harika bir oyun çıkaracağız” ifadelerini kullandı. Ancak bu sadece ilk adım olacak. Çünkü bu teknoloji,ilerleyen dönemde robotik sistemlerin gerçek dünyayı anlamasını sağlayacak temel altyapılardan biri hâline gelebilir. xAI'ın asıl odak noktasının da bu olduğu düşünülüyor.
Google’ın Yapay Zekası Kanser Konusunda Önemli Bir Keşif Yaptı
Model, kanser hücrelerinin canlı organizma içindeki davranışlarını tahmin etme kapasitesine sahip. Modelin tahminleri klinik olarak doğrulandı ve bu doğrulamalar daha etkili tedavi yöntemlerinin yolunu açabilir.
Google'ın Yapay Zekası, Füzyon Çalışmalarına da El Attı
Enerji sektöründe devrim yaratma potansiyeli taşıyan bu çalışma, CFS’in geliştirmekte olduğu Sparc adlı füzyon reaktöründe uygulanacak. DeepMind, Torax isimli özel bir yazılım kullanarak reaktörün içindeki plazmayı simüle edecek. Ardından bu yazılım, pekiştirmeli öğrenme ve evrimsel arama modelleriyle birleştirilerek reaktörün net enerji üretimi sağlayabileceği en verimli parametreleri tespit edecek.
Nvidia, Kişisel Yapay Zeka Süper Bilgisayarı Spark’ı Satışa Sunuyor
Spark, Nvidia GB10 Grace Blackwell Superchip, 128 GB birleşik bellek ve 4 TB’a kadar NVMe SSD depolama ile geliyor. 1 petaflop'a kadar yapay zeka işlem gücü ile dikkat çeken Spark, 200 milyar parametreye kadar yapay zeka modellerini çalıştırabiliyor. Üstelik Spark, standart bir prizden çalışabilecek kadar kompakt ve masaüstünde rahatlıkla yer alabiliyor.
Anthropic Claude Haiku 4.5 Çıktı: Daha Küçük, Daha Hızlı
Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa
- Amazon, yapay zeka ve bulut altyapısının artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla, 960 MW'lık nükleer enerji planını açıkladı.
- Japonya, OpenAI’ın Sora 2 modelinin popüler anime ve manga karakterlerini izinsiz biçimde üretmesi üzerine şirketi resmen uyardı. Tokyo, fikri mülkiyet ihlali gerekçesiyle yasal adım hazırlığında.
- Nvidia CEO'su Jensen Huang, Çin pazarında %95 olan pazar paylarının %0'a düştüğünü açıkladı. Şirket ABD kısıtlamaları nedeniyle bu pazarı tamamen kaybettiklerini söylüyor.
- Apple Intelligence destekli yeni Siri için ilk izlenimler olumsuz. Apple çalışanlarının yenilenen Siri'nin performansından memnun kalmadığı söyleniyor.
- Anthropic'in yapay zekası Claude, Microsoft 365 ile entegre ediliyor. Bundan sonra Claude, Microsoft 365 ile entegre çalışarak Word, Teams ve Outlook verilerini analiz edebilecek.
- Teknoloji devi Meta, AI sistemlerini ölçeklendirmek için Arm ile güçlerini birleştirdi. Arm Neoverse platformu üzerinden Meta’nın sıralama ve öneri sistemleri işletilecek.
- Yapay zekadan en çok korkan ülkeler açıklandı. Listenin ilk sırasını ABD alırken, Türkiye 25 ülkelik listede 21. sırayı alarak yapay zekaya karşı görece olumlu bakışa sahip ülkelerden biri oldu.
- İnsanların bilgiye ulaşmak için ChatGPT gibi sohbet botlarını kullanmaya başlaması Wikipedia'yı da vurdu; Siteyi ziyaret eden insanların sayısı giderek düşüyor.
