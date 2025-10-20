AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (20 Ekim 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan haberi Microsoft'tan gelirken, OpenAI ve xAI gbi şirketlerde de önemli gelişmeler yaşandı. Bununla birlikte, her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zeka araçları hayatımıza girdi. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Microsoft, Windows 11'li PC'leri Konuşan Akıllı Makinelere Dönüştürüyor

Copilot'u giderek Windows deneyiminin daha temel bir parçası hâline getiren Microsoft, şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyor. Şirket, Windows 11 bilgisayarını kullanıcıyla sesli olarak konuşabilen akıllı makinelere dönüştürmeye hazırlanıyor. Bu amaç doğrultusunda; Copilot Voice, Copilot Vision ve Copilot Actions gibi özellikleri tüm Windows 11 kullanıcılarınasunulacak.

Bu değişimin ardından, “Hey, Copilot!” aktivasyon kelimesi ile Windows 11 bilgisayarlarda sesli etkileşim mümkün hâle gelecek. Yani PC'yi artık sadece fare ve klavyeyle değil, sesinizle de kontrol edebileceksiniz. Microsoft, “Hey, Copilot” özelliğinin tamamen isteğe bağlı olduğunu ve Copilot uygulaması ayarlarından etkinleştirilebileceğini belirtiyor.

MIT, Kendini Eğiterek Daha Akıllı Hâle Gelen Yapay Zeka Geliştirdi

Tam Boyutta Gör Massachusetts Institute of Technology (MIT) araştırmacıları, yapay zeka alanında oldukça önemli bir başarıya imza attı. Kurumun geliştirdiği SEAL (Self-Adapting LLMs) adlı yeni teknik, büyük dil modellerinin (LLM) kendi kendini geliştirerek sentetik veriler üretip bunlarla kendini yeniden eğitmesini mümkün kılıyor. Böylece ChatGPT gibi sistemlerin temelini oluşturan bu modeller artık insan müdahalesine ihtiyaç duymadan performanslarını artırabiliyor.

İlk olarak Haziran ayında duyurulan SEAL, artık yalnızca teorik bir öneri olmaktan çıktı. Araştırmacılar, sistemin model boyutu büyüdükçe daha etkin ölçeklendiğini, pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) yöntemini daha verimli entegre ederek “katastrofik unutmayı” azalttığını ve çift döngülü (dual-loop) mimarisini yeniden üretilebilir hale getirdiklerini gösterdi. Tasarlanan mimari, iç döngüde denetimli ince ayar, dış döngüde ise pekiştirmeli optimizasyon aşamalarını içeriyor. Çığır açabilecek bu modele dair teknik detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Google Veo 3.1 Tanıtıldı

Google'ın sesli videolar üretebilen yapay zekası Veo 3, bu hafta daha gelişmiş bir versiyona kavuştu. Googe Veo 3.1 adını taşıyan bu verisyon; ışıklandırma, gölge ekleme ve ses üretimi gibi konularda öncülüne göre daha iyi performans sergiliyor. Daha da önemlisi, tüm bu konularda kullanıcılara daha fazla kontrol sağlıyor. Kullanıcılar, artık AI tarafından üretilen videolardaki ışığı değiştirebiliyor, gölgeleri düzenleyebiliyor veya yeni efektler ekleyebiliyor. Bu sayede yapay zeka tarafından oluşturulan sahneler, gerçek çekimlere çok daha yakın bir görünüm kazanıyor.

OpenAI, ChatGPT’de Erotik İçeriklere İzin Vereceğini Duyurdu

Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT’nin yetişkin kullanıcılar için erotik içerik üretmesine izin vereceğini duyurdu. Şirketin CEO’su Sam Altman, bu adımın Aralık 2025 itibarıyla başlayacağını ve kullanıcılar için daha geniş özgürlükler sunacağını açıkladı. Bu özellik, 18 yaşından büyük kullanıcılara sunulacak. Daha önce xAI, Grok ile benzer bir adım atmış ve Grok'un müstechen görseller üretmesine izin vermişti. "Spicy mode" adını taşıyan bu modun kullanıcılardan ilgi görmesi, OpenAI'ı da harekete geçirmiş olabilir.

Diğer yandan OpenAI'ın ChatGPT'ye doğrudan mesajlaşma ve grup sohbeti gibi özellikler de eklemeyi planladığı ortaya çıktı. Bu güncellemeyle birlikte ChatGPT daha sosyal bir platform hâline gelebilir.

Microsoft Kendi Geliştirdiği İlk Görsel Üretim Yapay Zekasını Tanıttı

Zamanında OpenAI'a yaptığı yatırım sayesinde yapay zeka alanında önemli bir sıçrama yapan Microsoft, artık OpenAI'dan yavaş yavaş uzaklaşırken, dahili AI çalışmalarını güçlendiriyor. Copilot bu alanda varlık gösteren şirket, bu hafta da yazılı metinlerden yola çıkarak görsel üretebilen ilk yapay zekasını tanıttı. MAI-Image-1 adını taşıyan bu üretken yapay zeka, yakında Copilot ve Bing Image Creator üzerinden kullanıcılara sunulacak.

Microsoft, MAI-Image-1'in özellikle doğal manzaralar ve fotogerçekçi sahneler üretmede “üstün” performans sergilediğini söylüyor. Ayrıca MAI-Image-1’in, daha büyük ve karmaşık modellere kıyasla istekleri daha hızlı işleyip sonuç üretebildiği ifade ediliyor.

Elon Musk'ın xAI'ı, İnteraktif Dünyalar Yaratmak İçin Ekibini Güçlendiriyor

Tam Boyutta Gör xAI, “dünya modelleri” olarak adlandırılan yeni nesil yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla Nvidia'dan iki önemli ismi transfer etti. Şirketin bu hamlesi, fiziksel dünyayı anlayabilen ve simüle edebilen yapay zekalar geliştirme yarışında Meta ve Google'a rakip olma isteğinin bir yansıması.

xAI, dünya modellerini öncelikle oyun alanında kullanmayı planlıyor. Elon Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda, “önümüzdeki yıl bitmeden tamamen yapay zekâ tarafından üretilmiş harika bir oyun çıkaracağız” ifadelerini kullandı. Ancak bu sadece ilk adım olacak. Çünkü bu teknoloji,ilerleyen dönemde robotik sistemlerin gerçek dünyayı anlamasını sağlayacak temel altyapılardan biri hâline gelebilir. xAI'ın asıl odak noktasının da bu olduğu düşünülüyor.

Nobel ödüllü ekonomist, yapay zeka konusunda uyardı 5 gün önce eklendi

Google’ın Yapay Zekası Kanser Konusunda Önemli Bir Keşif Yaptı

Tam Boyutta Gör Google ve Yale’in geliştirdiği 27 milyar parametreli yapay zeka modeli Cell2Sentence-Scale 27B (C2S-Scale), kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden gizlenme mekanizmasını çözüp yeni tedavi adaylarını tespit etti. Araştırmacılar, bu keşfin kanser tedavisinde dönüm noktası olabileceğini ve gelecekte hastalığın tedavi yaklaşımını kökten değiştirebileceğini belirtiyor.

Model, kanser hücrelerinin canlı organizma içindeki davranışlarını tahmin etme kapasitesine sahip. Modelin tahminleri klinik olarak doğrulandı ve bu doğrulamalar daha etkili tedavi yöntemlerinin yolunu açabilir.

Google'ın Yapay Zekası, Füzyon Çalışmalarına da El Attı

Tam Boyutta Gör Google sadece kanser tedavisinde değil, pek çok farklı alanda yapay zekasını araştırmacıların kullanımına sunuyor. Google’ın yapay zeka araştırma birimi DeepMind, nükleer füzyon girişimi Commonwealth Fusion Systems (CFS) ile iş birliği yaparak, füzyon reaktörlerinin kontrolünü yapay zekaya emanet etmeye hazırlanıyor. Ortaklık kapsamında geliştirilen sistem, reaktör içindeki plazmanın davranışını simüle edip en verimli enerji üretim yollarını belirleyecek.

Enerji sektöründe devrim yaratma potansiyeli taşıyan bu çalışma, CFS’in geliştirmekte olduğu Sparc adlı füzyon reaktöründe uygulanacak. DeepMind, Torax isimli özel bir yazılım kullanarak reaktörün içindeki plazmayı simüle edecek. Ardından bu yazılım, pekiştirmeli öğrenme ve evrimsel arama modelleriyle birleştirilerek reaktörün net enerji üretimi sağlayabileceği en verimli parametreleri tespit edecek.

Nvidia, Kişisel Yapay Zeka Süper Bilgisayarı Spark’ı Satışa Sunuyor

Tam Boyutta Gör Nvidia, küçük ama güçlü kişisel yapay zeka süper bilgisayarı DGX Spark’ı 15 Ekim’den itibaren satışa sunacağını açıkladı. Masaüstüne sığabilecek boyutlarıyla dikkat çeken Spark, sofistike yapay zeka modellerini çalıştırabilecek kapasitede bir performans sunuyor. Nvidia, cihaz için “dünyanın en küçük AI süper bilgisayarı” tanımını yapıyor.

Spark, Nvidia GB10 Grace Blackwell Superchip, 128 GB birleşik bellek ve 4 TB’a kadar NVMe SSD depolama ile geliyor. 1 petaflop'a kadar yapay zeka işlem gücü ile dikkat çeken Spark, 200 milyar parametreye kadar yapay zeka modellerini çalıştırabiliyor. Üstelik Spark, standart bir prizden çalışabilecek kadar kompakt ve masaüstünde rahatlıkla yer alabiliyor.

Anthropic Claude Haiku 4.5 Çıktı: Daha Küçük, Daha Hızlı

Tam Boyutta Gör Anthropic, yeni küçük ölçekli dil modeli Claude Haiku 4.5’i kullanıcılarla buluşturdu. Şirketin açıklamasına göre Haiku 4.5, beş ay önce piyasaya sürülen Claude Sonnet 4 ile benzer performans sunarken maliyeti üçte birine düşürüyor ve hızını iki katından fazla artırıyor. Yeni model, Claude uygulaması, web platformu ve API üzerinden tüm kullanıcılara erişilebilir durumda.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa

Amazon , yapay zeka ve bulut altyapısının artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla, 960 MW'lık nükleer enerji planını açıkladı.

, yapay zeka ve bulut altyapısının artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla, 960 MW'lık nükleer enerji planını açıkladı. Japonya, OpenAI’ın Sora 2 modelinin popüler anime ve manga karakterlerini izinsiz biçimde üretmesi üzerine şirketi resmen uyardı. Tokyo, fikri mülkiyet ihlali gerekçesiyle yasal adım hazırlığında.

modelinin popüler anime ve manga karakterlerini izinsiz biçimde üretmesi üzerine şirketi resmen uyardı. Tokyo, fikri mülkiyet ihlali gerekçesiyle yasal adım hazırlığında. Nvidia CEO'su Jensen Huang, Çin pazarında %95 olan pazar paylarının %0'a düştüğünü açıkladı. Şirket ABD kısıtlamaları nedeniyle bu pazarı tamamen kaybettiklerini söylüyor.

CEO'su Jensen Huang, Çin pazarında %95 olan pazar paylarının %0'a düştüğünü açıkladı. Şirket ABD kısıtlamaları nedeniyle bu pazarı tamamen kaybettiklerini söylüyor. Apple Intelligence destekli yeni Siri için ilk izlenimler olumsuz. Apple çalışanlarının yenilenen Siri'nin performansından memnun kalmadığı söyleniyor.

destekli yeni Siri için ilk izlenimler olumsuz. Apple çalışanlarının yenilenen Siri'nin performansından memnun kalmadığı söyleniyor. Anthropic'in yapay zekası Claude , Microsoft 365 ile entegre ediliyor. Bundan sonra Claude, Microsoft 365 ile entegre çalışarak Word, Teams ve Outlook verilerini analiz edebilecek.

, ile entegre ediliyor. Bundan sonra Claude, Microsoft 365 ile entegre çalışarak Word, Teams ve Outlook verilerini analiz edebilecek. Teknoloji devi Meta , AI sistemlerini ölçeklendirmek için Arm ile güçlerini birleştirdi. Arm Neoverse platformu üzerinden Meta’nın sıralama ve öneri sistemleri işletilecek.

, AI sistemlerini ölçeklendirmek için ile güçlerini birleştirdi. Arm Neoverse platformu üzerinden Meta’nın sıralama ve öneri sistemleri işletilecek. Yapay zekadan en çok korkan ülkeler açıklandı. Listenin ilk sırasını ABD alırken, Türkiye 25 ülkelik listede 21. sırayı alarak yapay zekaya karşı görece olumlu bakışa sahip ülkelerden biri oldu.

açıklandı. Listenin ilk sırasını ABD alırken, Türkiye 25 ülkelik listede 21. sırayı alarak yapay zekaya karşı görece olumlu bakışa sahip ülkelerden biri oldu. İnsanların bilgiye ulaşmak için ChatGPT gibi sohbet botlarını kullanmaya başlaması Wikipedia'yı da vurdu; Siteyi ziyaret eden insanların sayısı giderek düşüyor.

