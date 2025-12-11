Yeni Supergirl filminden beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör James Gunn öncülüğünde kurulmaya başlanan yeni DC Sinematik Evreni büyümeye devam ediyor. Bu yıl çıkan Superman ile birlikte sinemaya ilk adımı atan bu yeni evrenin ikinci filmi, önümüzdeki yıl vizyona girecek Supergirl olacak. House of the Dragon dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Milly Alcock'un başrolünü üstlendiği filmi, 26 Haziran 2026'da vizyona girecek.

Merakla beklenen Supergirl filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan DC Films, bugün filmden ilk uzun fragmanı paylaştı.

Supergirl Filminde Jason Momoa da Yer Alıyor

Cruella ve I, Tonya gibi filmlerle tanınan Craig Gilliespie'nin yönettiği Supergirl filminde Milly Alcock'a Jason Momoa eşlik ediyor. Ancak ünlü oyuncu bu kez Aquaman'i canlandırmıyor. DC evreninin bu yeni versiyonunda yepyeni bir role bürünen Momoa, bu kez Lobo rolünde karşımıza çıkacak. Kozmik bir kelle avcısı olan Lobo, DC hayranlarının uzun zamandır beyaz perdede görmek istediği karakterler arasında yer alıyor.

Supergirl filminin oyuncu kadrosunda Milly Alcock ve Jason Momoa'ya Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz ve Emily Beecham gibi isimler eşlik ediyor.

