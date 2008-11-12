HIS HD4830 Crossfire video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
ATI'ın 100$-150$ fiyat aralığına yerleştirdiği yeni fiyat / performans kartı HD4830'un hem tek kart hem de Crossfire performansını inceliyoruz.
AMD (ATI), HD4000 serisi kartlarıyla ekran kartı pazarında estirdiği rüzgarın şiddetini 100$ ile 150$ fiyat aralığına yerleştirdiği yeni HD4830 ile arttırıyor. Bu videomuzda HIS'in özel soğutması ile standart kartlardan ayrılan HD4830'unun hem tek kart hem de Crossfire düzeninde performansını inceliyor ve piyasadaki rakipleriyle karşılaştırıyoruz.
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8800gtx almayı düşünüyordum. Bu video'yu izledikten sonra önce bir 4830 ve daha sonra bir tane daha 4830 almaya karar verdim. 2 ay sonra fiyatlar çok düşmemiş olursa böyle yapacağım.
Herkese kolay gelsin.
Aynen. Süper kart..