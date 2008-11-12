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HIS HD4830 Crossfire video inceleme

10 yıl
143,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ATI'ın 100$-150$ fiyat aralığına yerleştirdiği yeni fiyat / performans kartı HD4830'un hem tek kart hem de Crossfire performansını inceliyoruz.

AMD (ATI), HD4000 serisi kartlarıyla ekran kartı pazarında estirdiği rüzgarın şiddetini 100$ ile 150$ fiyat aralığına yerleştirdiği yeni HD4830 ile arttırıyor. Bu videomuzda HIS'in özel soğutması ile standart kartlardan ayrılan HD4830'unun hem tek kart hem de Crossfire düzeninde performansını inceliyor ve piyasadaki rakipleriyle karşılaştırıyoruz.


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IhtiyarDelikanli 9 yıl
demiş demiş :D inceleme çok ii olmş ellerinize sağlık
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ylpc 9 yıl
Merhaba Ben Mesut Çevik Dememişsiniz:D
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muratkaya 10 yıl
Çok iyi bir inceleme. Diksiyondan konu anlatım sıralamasına ve ses vurgularına kadar süper :) Çok teşekkürler.
8800gtx almayı düşünüyordum. Bu video'yu izledikten sonra önce bir 4830 ve daha sonra bir tane daha 4830 almaya karar verdim. 2 ay sonra fiyatlar çok düşmemiş olursa böyle yapacağım.
Herkese kolay gelsin.
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wingtsun85 10 yıl
bu cfx 3 ekran kartı demek degilmi benmi yanlis biliyorum.Bu cfx yazan test sonucları kac ekran kartıyla yapılmıs bilen varmı.
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YasoDéSouza 10 yıl
Ya bu kart gerçektende inanılmaz tarihe damga vurucak bu karrt.
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BlackEagle 10 yıl

Orjinalden alıntı: Yaso De Souza

Ya bu kart gerçektende inanılmaz tarihe damga vurucak bu karrt.


Aynen. Süper kart..
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Promity 10 yıl
2 Tanesi 420 ytl ne 600ü kart yayılmaya başlandı En ucuz vatanda şuan sapphire marka
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murat.ksd 10 yıl
benim aldigim powercolor hd 4830 oyunalrda nesneleri sonradan aniden cıkartiyo ilerlerken nasıl düzeltcem acil yardım 8.12 kurulu



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huseyincarnege 10 yıl
hd4830 fiyaı 230ytl yekadar var bence biraz kastırarak cf yapmak en mantıklısı zira hd4870 den ve core216 dan bile daha iyi oluyo bukezin hem 460ytl ye mal oluyo hemde daha iyi oluyo
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strafor 10 yıl
Çok başarılı bir ATI şaheseri daha..
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ugoksel 10 yıl
HD4830 modelinin 300 ytl civarına satılıyor bırakın 2 tane almayı 1 tanesi bile yeni sistem kurarken bütceyi zorlar.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Overclock Denenmemiş Çok Yazık Unutuldumu Anlamıyorumki Merakla izledim ve hayal kırıklığına uğradım overclock yapılmadan bitince video
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