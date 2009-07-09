HIS PCIe x1 ara birimini kullanan Radeon HD 4350 modelini duyurdu

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ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan HIS, Radeon HD 4350 tabanlı yeni ekran kartıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Giriş seviyesi için hazırlanan ekran kartı performans noktasında iddialı olmasa bile onu aynı segmentteki pek çok rakibinden ayıran önemli bir farkı bulunuyor çünkü kart PCIe x1 ara birimini kullanıyor. Kullandığı ara birim itibariyle alternatif sistemlere göz kırpan yeni modelin özellikle GMA 950'nin düşük grafik performansını geride bırakmak isteyen nettop kullanıcılarının ilgisini çekebilir.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV710 GPU'sunun kullanan ve DirectX 10.1 desteği sunan ekran kartı, 64-bit bellek veri yolu desteğine, 80x paralel işlem biirmine ve 512MB GDDR2 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlemcisi 600MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan kart Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Görüntü aktarımı içinse kart D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleriyle geliyor ki özellikle HDMI olması nettoplar için önemli bir avantaj.

Düşük profilli baskılı devre üzerine inşa edilen yeni modelin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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