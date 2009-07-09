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HIS PCIe x1 ara birimini kullanan Radeon HD 4350 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS PCIe x1 ara birimini kullanan Radeon HD 4350 modelini duyurdu
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ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan HIS, Radeon HD 4350 tabanlı yeni ekran kartıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Giriş seviyesi için hazırlanan ekran kartı performans noktasında iddialı olmasa bile onu aynı segmentteki pek çok rakibinden ayıran önemli bir farkı bulunuyor çünkü kart PCIe x1 ara birimini kullanıyor. Kullandığı ara birim itibariyle alternatif sistemlere göz kırpan yeni modelin özellikle GMA 950'nin düşük grafik performansını geride bırakmak isteyen nettop kullanıcılarının ilgisini çekebilir.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV710 GPU'sunun kullanan ve DirectX 10.1 desteği sunan ekran kartı, 64-bit bellek veri yolu desteğine, 80x paralel işlem biirmine ve 512MB GDDR2 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlemcisi 600MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan kart Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Görüntü aktarımı içinse kart D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleriyle geliyor ki özellikle HDMI olması nettoplar için önemli bir avantaj.

Düşük profilli baskılı devre üzerine inşa edilen yeni modelin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.

HIS PCIe x1 ara birimini kullanan Radeon HD 4350 modelini duyurdu
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IeVeN 10 yıl
Bence süper bir kart. zaten hedef kitlesi nettop kullanıcıları olmalı. atom işlemcisi ve GMA950 tam bir felaket iken Yine atom işlemcisi ve hd4350 ile süper bir media player olabilir. ati kartların hd donanımsal hızlandırma performansları tartışılmaz.
720p ve 1080p de yaklaşık %20 - %25 işlemci kullanımı ile gayet iyi sonuçlar alınabilir.
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Tolgá 10 yıl
bu karta bakınca eski x300se mi hatırladım :D
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Pcbuilder 10 yıl
1080pi filmleri rahat oynatsın yeter. 50 tl'yi geçeceğini sanmam.
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yc#1 10 yıl
O küçücük fan bir süre sonra tozlanıp sesini yükseltmeye başlar. HTPC'leri hedef alan kartlar bence pasif soğutmayla gelmeli.
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orqun_0693 10 yıl
crossfrex yacak haalımız yoqya xD
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doctorfizik 10 yıl
sanırım htpc için üretilmiş bir kart... 64bit olduğu yazıyordu anandtech'de...
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