Hitachi 3TB kapasiteli sabit diskini satışa sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Depolama çözümleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Hitachi, 3TB kapasiteli yeni sabit diskini satışa sunuyor. Deskstar 7K3000 serisi altında hazırlanan 3TB kapasiteli yeni sürücü, 7200 devir/dakika hızında çalışıyor ve SATA-III desteği ile geliyor. Tampon bellek kapasitesi 64MB olan 3.5-inç boyutundaki yeni sürücü ile Hitachi, kapasite yarışında Western Digital'a meydan okuyacak gibi görünüyor. Bekleme durumunda 6.8 Watt güç tüketten sürücünün gürültü seviyesi ise 3 bel olarak açıklandı.
Hitachş tarafından yakın zamanda yaygın satışa sunulması beklenen sürücünün fiyat hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle