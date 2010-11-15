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Hitachi 3TB kapasiteli sabit diskini satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,6b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Depolama çözümleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Hitachi, 3TB kapasiteli yeni sabit diskini satışa sunuyor. Deskstar 7K3000 serisi altında hazırlanan 3TB kapasiteli yeni sürücü, 7200 devir/dakika hızında çalışıyor ve SATA-III desteği ile geliyor. Tampon bellek kapasitesi 64MB olan 3.5-inç boyutundaki yeni sürücü ile Hitachi, kapasite yarışında Western Digital'a meydan okuyacak gibi görünüyor. Bekleme durumunda 6.8 Watt güç tüketten sürücünün gürültü seviyesi ise 3 bel olarak açıklandı.

Hitachş tarafından yakın zamanda yaygın satışa sunulması beklenen sürücünün fiyat hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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icg 9 yıl
Hitachi kaliteli marka da Türkiye'de göremiyoruz. Gören, bilen var mı? Nereden alınır Hitachi?
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_SeRHaT_ 9 yıl
Eksa'da 500GB olan modeli var. Başka yerde de bir şeyi yok sanırım.
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ozkan_tpc 9 yıl
İsterse sata 25 olsun hız konusunda artık bi beklenti kalmadı hdd lerden. Ssd lerden gelecek güzel haberleri bekliyoruz.
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tiger cage 9 yıl
haber için teşekkürler okuma yazma hızları hakkında bilgi varmı
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