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Hız aşırtmacıların AMD düellosu: Yeni dünya rekoru 7199MHz

8 yıl
10,3b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hız aşırtmacıların AMD düellosu: Yeni dünya rekoru 7199MHz
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Hız aşırtma yani overclock uzmanlarının AMD işlemciler için giriştiği düelloda arka arkaya dünya rekorları gelmeye devam ediyor. Phenom II X4 975 Black Edition ile 7134MHz ve Phenom II X4 955 Black Edition ile 7155MHz'e çıkılmasından sonra yeni bir skor daha geldi ve 7199MHz'e çıkıldı. AMD'nin dört çekirdekli işlemcileriyle ulaşılmış en yüksek skora imza atarak yeni dünya rekorunun sahibi olan Mad222 rumuzlu hız aşırtmacı çalışmalarında işlemci olarak Phenom II X4 965 Black Edition modelin kullandı.

Tahmin edebileceğiniz üzere Sıvı Azot kullanılarak -150 derecenin altında bir soğuklukta ulaşılan 7199MHz'lik yeni dünya rekoru için diğer sistem bileşenleri olaraksa Gigabyte'ın 890FX çipsetli 890FXA-UD7 anakartı ve Corsair'in Dominator GT serisi 4GB kapasiteli çift kanal bellek kitinin kullanıldığı açıklandı.

Hız aşırtmacıların AMD düellosu: Yeni dünya rekoru 7199MHz
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Hoca 8 yıl
enteream
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DH Misafiri 8 yıl
Hergün yeni bir hız rekoru kırılıyor,Yasemin Dalkılıç gibiler valla hehe...
7GHZ Yetmez 70GHZ olacak 70GHZ bakalım bizim ömrümüz yetecek mi.Peki kardeş hız rekoru kırmışlarda ekran kartı niye ati değil.
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Furkán 8 yıl

DH Misafiri

Hergün yeni bir hız rekoru kırılıyor,Yasemin Dalkılıç gibiler valla hehe...

7GHZ Yetmez 70GHZ olacak 70GHZ bakalım bizim ömrümüz yetecek mi.Peki kardeş hız rekoru kırmışlarda ekran kartı niye ati değil.

AMD İşlemci kullanan herkes illa eski ismiyle ATI ekran kartı kullanacak diye bir şartmı var..

Bu arada AMD cephesinde çekişme var sanırım, birkaç günde bir Rekor el değiştiriyor..
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ozkan_tpc 8 yıl
yine de bir gelişmedir :)
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Batuist 8 yıl
böyle 20-30-40MHzlik artışlar bence çok önemli kayda değer şeyler değil.. adamların amacı adlarını ilk sıraya yazdırmak. yoksa bu kadar yüksek hıza çıkmış kime ne faydası olur sıvı azotla anca test alabilen bir işlemcinin...
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bkadem 8 yıl
Amd extreme overclock'ta Intel'i yakaladı. Yeni çıkacak Buldozer işlemcilerde default çalışma hızlarında da yakalarsa büyük bir ivme yakalar.
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No Way Out 8 yıl
Default çalışma hızlarında yakalamak mı, zaten ucuz olan 965 bile 3.4ghz'de çalışıyor...
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
yarın başkası gecer merak etmeyın :)
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