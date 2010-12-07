Hız aşırtmacıların AMD düellosu: Yeni dünya rekoru 7199MHz

Hız aşırtma yani overclock uzmanlarının AMD işlemciler için giriştiği düelloda arka arkaya dünya rekorları gelmeye devam ediyor. Phenom II X4 975 Black Edition ile 7134MHz ve Phenom II X4 955 Black Edition ile 7155MHz'e çıkılmasından sonra yeni bir skor daha geldi ve 7199MHz'e çıkıldı. AMD'nin dört çekirdekli işlemcileriyle ulaşılmış en yüksek skora imza atarak yeni dünya rekorunun sahibi olan Mad222 rumuzlu hız aşırtmacı çalışmalarında işlemci olarak Phenom II X4 965 Black Edition modelin kullandı.

Tahmin edebileceğiniz üzere Sıvı Azot kullanılarak -150 derecenin altında bir soğuklukta ulaşılan 7199MHz'lik yeni dünya rekoru için diğer sistem bileşenleri olaraksa Gigabyte'ın 890FX çipsetli 890FXA-UD7 anakartı ve Corsair'in Dominator GT serisi 4GB kapasiteli çift kanal bellek kitinin kullanıldığı açıklandı.