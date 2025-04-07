Snapdragon 8 Elite 2 yakında geliyor: Bu kez rekor kıracak

GPU performansıyla rakipsiz olabilir
Güvenilir sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station'a göre Snapdragon 8 Elite 2, GPU önbelleğinin 12MB'den 16MB’ye çıkarılması sayesinde yüzde 30'a varan bir performans artışı sağlayacak. Üstelik tek gelişme bu değil. CPU kanadında da Qualcomm'un ikinci nesil Oryon çekirdekleriyle yaklaşık yüzde 25’lik bir performans artışı hedefleniyor.
Bu bağlamda yonga setinin yaklaşık 3.8 milyon AnTuTu puanı aldığı daha önce gündeme gelmişti. Kıyaslamak adına, mevcut Snapdragon 8 Elite işlemcili en güçlü cihazların yaklaşık 3 milyon civarında skor aldığını söylemekte fayda var. Peki yeni platformdan neler bekliyoruz?
Snapdragon 8 Elite 2'nin 2+6 çekirdek konfigürasyonuna sahip olacağı belirtiliyor. Yani işlemcide iki adet prime ve altı adet performans çekirdeği bulunacak. Ayrıca yalnızca performans değil, aynı zamanda yeni nesil bellek ve komut setlerini de destekleyecek. Snapdragon 8 Elite 2'nin hem LPDDR5X hem de LPDDR6 bellekle uyumlu çalışacağı, ayrıca ARM v9 mimarisine dayalı SME1 ve SVE2 komut setlerini destekleyeceği ifade ediliyor.
Üretim tarafında ise TSMC'nin 3nm (N3P) üretim süreci bulunacak. Aynı üretim teknolojisinin Apple'ın gelecek A19 işlemcisinde de kullanılması bekleniyor. Henüz resmi tanıtım tarihi açıklanmamış olsa da, Qualcomm’un geçmiş takvimine bakıldığında Snapdragon 8 Elite 2’nin Ekim ayında duyurulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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