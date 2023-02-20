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    Hogwarts Legacy yönetmeninden DLC açıklaması

    Hogwarts Legacy, 10 Şubat’ta PC ve yeni nesil konsollar çıktı ve muazzam satış başarısı sergiledi. Peki, Hogwarts Legacy için DLC gelecek mi? Oyun yönetmeni Alan Tew açıkladı.
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    hogwarts legacy dlc açıklaması Tam Boyutta Gör
    Büyücülük dünyasında geçen açık dünya RPG macerası Hogwarts Legacy, 10 Şubat’ta PC, PS5 ve Xbox Series X/S için çıkış yaptı ve genel olarak çok beğenildi. Ancak ilginç olarak oyun için DLC planı yok.

    Alan Tew, IGN Fan Fest etkinliğinde “Hogwarts Legacy’i hayata geçirmek için gerçekten büyük çaba harcadık. Şu anda DLC için herhangi bir plan yok.” dedi.

    Bu açıklama oyunun hiçbir zaman DLC almayacağı anlamına gelmiyor. Oyunun ticari olarak muazzam başarısı göz önüne alındığında gelecekte DLC veya en azından güncelleme gelecektir. Hayranlar, DLC’nin geleceği veya Quidditch’i oyuna dahil eden bir güncelleme alabileceği konusunda hemfikir. Oynanış tarafında kontrollerin biraz daha iyileştirilmesi bekleniyor. Devasa açık dünyaya yeni görevler ve maceralar getirecek yeni karakterler eklenecek mi zamanla göreceğiz.

    Hogwarts Legacy şu anda PS5, Xbox Series X/S konsolları ile PC’de mevcut. 4 Nisan 2023’te PS4 ve Xbox One, 25 Temmuz 2023’te Nintendo Switch’e çıkması bekleniyor.

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