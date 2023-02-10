Hogwarts Legacy büyük ilgi görüyor

Hogwarts Legacy çıktı mı?
799TL’lik paket ile 72 saatlik erken erişim sunan Hogwarts Legacy oyununa oyuncular adeta akın etti. Oyunun çıkışından önce toplam 500 bin civarında anlık erken erişim kullanıcısı olduğu ifade ediliyor. Böylece Fallout 4 oyununa ait olan 474 bin oyuncu sayısı da geçilmiş oldu. Rekor ise 1 milyon kişi ile Cyberpunk 2077 oyununda.
Erken erişim hamlesi yayıncılar için de adeta nimet gibi oldu. Oyunun ilk inceleme ve uzun oynanış videoları yanında sürekli canlı yayınlarla platformlar dolup taşmış durumda. Twitch üzerinde 1 milyondan fazla anlık izleyici ile tarihi bir rekor kırıldı. Erken erişim sadece 100 farkla sunulmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah