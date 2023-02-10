Hogwarts Legacy büyük ilgi görüyor

Yılın en çok beklenen oyunlarından birisi Hogwarts Legacy bugün itibariyle açılışını gerçekleştirirken, erken erişim seçeneği sayesinde önemli bir başarı elde etti. Oyuncular erken erişime büyük ilgi gösteriyor.

Hogwarts Legacy çıktı mı?

799TL’lik paket ile 72 saatlik erken erişim sunan Hogwarts Legacy oyununa oyuncular adeta akın etti. Oyunun çıkışından önce toplam 500 bin civarında anlık erken erişim kullanıcısı olduğu ifade ediliyor. Böylece Fallout 4 oyununa ait olan 474 bin oyuncu sayısı da geçilmiş oldu. Rekor ise 1 milyon kişi ile Cyberpunk 2077 oyununda.

Hogwarts Legacy için yeni bir oynanış videosu yayınlandı! 4 gün önce eklendi

Erken erişim hamlesi yayıncılar için de adeta nimet gibi oldu. Oyunun ilk inceleme ve uzun oynanış videoları yanında sürekli canlı yayınlarla platformlar dolup taşmış durumda. Twitch üzerinde 1 milyondan fazla anlık izleyici ile tarihi bir rekor kırıldı. Erken erişim sadece 100 farkla sunulmuştu.

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Hogwarts Legacy erişime açıldı mı?