Yılın oyunu Hogwarts Legacy için multiplayer mod geliştiriliyor

Çok yeni bir oyun olmasına karşın, birçok mod aldı ve son olarak Harry Potter evreninde oyuncuların bir araya geleceği multiplayer mod geliştiriliyor. Yamashi tarafından geliştirildiği söylenen HogWarp modu, tek oyunculu hikaye modunda oynamaktan sıkılan oyuncuların sabırsızlıkla beklediği mod. Ancak yayınlanan tanıtım videosuna bakılırsa üzerinde daha çok çalışılması gerekiyor. Şu anda erken geliştirilme aşamasında ve henüz indirilebilir değil. Hazır olduğunda, geliştirici ekip olan The Together Team, yalnızca Patreon destekçilerine açacak.
Hogwarts Legacy, geçen hafta PC, PS5 ve Xbox Series X/S için çıktı ve kısa sürede en çok satan oyunlar arasına girdi. Oyun, 4 Nisan’da PlayStation 4 ve Xbox One için, 25 Temmuz’da Nintendo Switch için çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah