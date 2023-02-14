Yılın oyunu Hogwarts Legacy için multiplayer mod geliştiriliyor

Hogwarts Legacy erişime açıldı mı? 4 gün önce eklendi

Çok yeni bir oyun olmasına karşın, birçok mod aldı ve son olarak Harry Potter evreninde oyuncuların bir araya geleceği multiplayer mod geliştiriliyor. Yamashi tarafından geliştirildiği söylenen HogWarp modu, tek oyunculu hikaye modunda oynamaktan sıkılan oyuncuların sabırsızlıkla beklediği mod. Ancak yayınlanan tanıtım videosuna bakılırsa üzerinde daha çok çalışılması gerekiyor. Şu anda erken geliştirilme aşamasında ve henüz indirilebilir değil. Hazır olduğunda, geliştirici ekip olan The Together Team, yalnızca Patreon destekçilerine açacak.

Hogwarts Legacy, geçen hafta PC, PS5 ve Xbox Series X/S için çıktı ve kısa sürede en çok satan oyunlar arasına girdi. Oyun, 4 Nisan’da PlayStation 4 ve Xbox One için, 25 Temmuz’da Nintendo Switch için çıkacak.

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Hogwarts Legacy multiplayer modu geliştiriliyor