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    Yılın oyunu Hogwarts Legacy için multiplayer mod geliştiriliyor

    2023’ün en beğenilen oyunlarından Hogwarts Legacy için çok oyunculu mod geliştiriliyor. Multiplayer modu tanıtan ilk video yayınlandı.                           
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    Hogwarts Legacy multiplayer mod geliştiriliyor Tam Boyutta Gör
    PC oyuncularının beğenisini kazanan büyücülük odaklı açık dünya oyunu Hogwarts Legacy için geliştirilen modlara bir yenisi ekleniyor.

    Çok yeni bir oyun olmasına karşın, birçok mod aldı ve son olarak Harry Potter evreninde oyuncuların bir araya geleceği multiplayer mod geliştiriliyor. Yamashi tarafından geliştirildiği söylenen HogWarp modu, tek oyunculu hikaye modunda oynamaktan sıkılan oyuncuların sabırsızlıkla beklediği mod. Ancak yayınlanan tanıtım videosuna bakılırsa üzerinde daha çok çalışılması gerekiyor. Şu anda erken geliştirilme aşamasında ve henüz indirilebilir değil. Hazır olduğunda, geliştirici ekip olan The Together Team, yalnızca Patreon destekçilerine açacak.

    Hogwarts Legacy, geçen hafta PC, PS5 ve Xbox Series X/S için çıktı ve kısa sürede en çok satan oyunlar arasına girdi. Oyun, 4 Nisan’da PlayStation 4 ve Xbox One için, 25 Temmuz’da Nintendo Switch için çıkacak.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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