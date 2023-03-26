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    Genshin Impact geliştiricisinin yeni oyunu geliyor

    Genshin Impact’in geliştiricisi HoYoverse, görsel atmosferi ile adeta bir şölen sunacak yeni oyunu Honkai: Star Rail’i önümüzdeki ay sonuna piyasaya sürüyor.    
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    Honkai: Star Rail Tam Boyutta Gör
    4 milyar dolardan fazla gelir elde ederek son dönemin en beğenilen oyunlarından birisi haline gelen Genshin Impact’in geliştiricisi HoYoverse, yeni oyununu gelecek ay piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Honkai: Star Rail ne zaman geliyor?

    Honkai: Star Rail popüler Genshin Impact’in aksine sıra tabanlı bir dövüş mekaniğini benimsiyor. Stüdyonun daha önceki Honkai Impact 3 oyunu ile aynı evreni paylaşacak olan yapım oyunculara görsel bir şölen sunacak. Oyuncular Dünyaların Kanseri hakkındaki gerçeği araştırmak için farklı görevlere atılacak.

    Honkai: Star Rail oyunu 26 Nisan itibariyle PC ve mobil platformlar için indirmeye sunulacak. PlayStation (PS5 / PS4) sürümünün ise önümüzdeki aylarda erişime açılacağı açıklandı. Oyun ücretsiz ancak oyunda karaktere özgü hediye sandıkları satılacağı ifade ediliyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 1 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 15 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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    amazon yurtdışı iade pazarda ne satabilirim kontağı kapattıktan sonra gelen fan sesi diyarbakır dan istanbul"a giderken hangi illerden gidilir motor suyu kapağını açınca su yükseliyor

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