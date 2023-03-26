Genshin Impact geliştiricisinin yeni oyunu geliyor

Tam Boyutta Gör 4 milyar dolardan fazla gelir elde ederek son dönemin en beğenilen oyunlarından birisi haline gelen Genshin Impact’in geliştiricisi HoYoverse, yeni oyununu gelecek ay piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Honkai: Star Rail ne zaman geliyor?

Honkai: Star Rail popüler Genshin Impact’in aksine sıra tabanlı bir dövüş mekaniğini benimsiyor. Stüdyonun daha önceki Honkai Impact 3 oyunu ile aynı evreni paylaşacak olan yapım oyunculara görsel bir şölen sunacak. Oyuncular Dünyaların Kanseri hakkındaki gerçeği araştırmak için farklı görevlere atılacak.

Genshin Impact geçen yıla damga vurdu 2 ay önce eklendi

Honkai: Star Rail oyunu 26 Nisan itibariyle PC ve mobil platformlar için indirmeye sunulacak. PlayStation (PS5 / PS4) sürümünün ise önümüzdeki aylarda erişime açılacağı açıklandı. Oyun ücretsiz ancak oyunda karaktere özgü hediye sandıkları satılacağı ifade ediliyor.

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Honkai: Star Rail çıkış tarihi duyuruldu