Genshin Impact geliştiricisinin yeni oyunu geliyor

Honkai: Star Rail ne zaman geliyor?
Honkai: Star Rail popüler Genshin Impact’in aksine sıra tabanlı bir dövüş mekaniğini benimsiyor. Stüdyonun daha önceki Honkai Impact 3 oyunu ile aynı evreni paylaşacak olan yapım oyunculara görsel bir şölen sunacak. Oyuncular Dünyaların Kanseri hakkındaki gerçeği araştırmak için farklı görevlere atılacak.
Honkai: Star Rail oyunu 26 Nisan itibariyle PC ve mobil platformlar için indirmeye sunulacak. PlayStation (PS5 / PS4) sürümünün ise önümüzdeki aylarda erişime açılacağı açıklandı. Oyun ücretsiz ancak oyunda karaktere özgü hediye sandıkları satılacağı ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)