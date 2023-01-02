Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Genshin Impact mobilde 4 milyar dolar gelire ulaştı

    Geçen yılın en beğenilen oyunlarından birisi olan Genshin Impact para basmaya devam ediyor. 4 milyar doları geçen oyun geliştiricisine de servet kazandırdı.     
    Oy Ver
    Genshin Impact Tam Boyutta Gör
    Mobilde en hızlı 1 milyar dolara ulaşan ve Microsoft’un en büyük pişmanlığı olan Genshin Impact oyunu paraya doymuyor. Mobile çıktığı sadece iki yılda gelirlerini dörde katlamayı başardı.

    Genshin Impact coştu

    Kaliteli grafikleri ve açık dünyası ile oyun dünyasında beklenmedik bir başarı elde eden Genshin Impact yapımı paraya para demiyor. 70 milyona yakın aylık aktif oyuncusu olan yapım iki yılda en çok kazandıran oyunlar arasına girmeyi başardı.

    İlk yılında mobil tarafta 1 milyar dolar gelir elde eden Genshin Impact ikinci yılı geride kaldığında ise 4 milyar doları aşmış durumda. PlayStation tarafında da 2 milyar doları geçen oyun toplamda ise 7 milyar dolara yaklaştı.

    Çin ve Japonya oyuncu kitlesinin yoğun olduğu iki pazar. Sadece Çin’de 1.4 milyar dolar gelir elde edilirken Japonya’da ise 960 milyon dolara ulaşıldı. ABD’de 680 milyon dolar gelir oluşurken Güney Kore’de ise 250 milyon dolar oldu.

    Gelir konusunda Fortnite ile yarışan Genshin Impact’in geliştiricisi MiHoYo 2021 yılında 2.87 milyar dolar gelir elde etti ve 4000’den fazla çalışanı bulunuyor. Muhtemelen bu yıl da en çok konuşacağımız oyunlardan birisi Genshin Impact olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız