Genshin Impact mobilde 4 milyar dolar gelire ulaştı

Genshin Impact coştu
Kaliteli grafikleri ve açık dünyası ile oyun dünyasında beklenmedik bir başarı elde eden Genshin Impact yapımı paraya para demiyor. 70 milyona yakın aylık aktif oyuncusu olan yapım iki yılda en çok kazandıran oyunlar arasına girmeyi başardı.
İlk yılında mobil tarafta 1 milyar dolar gelir elde eden Genshin Impact ikinci yılı geride kaldığında ise 4 milyar doları aşmış durumda. PlayStation tarafında da 2 milyar doları geçen oyun toplamda ise 7 milyar dolara yaklaştı.
Çin ve Japonya oyuncu kitlesinin yoğun olduğu iki pazar. Sadece Çin’de 1.4 milyar dolar gelir elde edilirken Japonya’da ise 960 milyon dolara ulaşıldı. ABD’de 680 milyon dolar gelir oluşurken Güney Kore’de ise 250 milyon dolar oldu.
Gelir konusunda Fortnite ile yarışan Genshin Impact’in geliştiricisi MiHoYo 2021 yılında 2.87 milyar dolar gelir elde etti ve 4000’den fazla çalışanı bulunuyor. Muhtemelen bu yıl da en çok konuşacağımız oyunlardan birisi Genshin Impact olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d