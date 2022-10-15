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    Honor 80 Pro Plus'ın teknik özellikleri sızdırıldı

    Yakın bir zamanda Digital Chat Station tarafından Weibo'da yapılan bir paylaşım, Honor 80 Pro Plus'ın teknik özelliklerini ortaya çıkardı. İşte Snapdragon 8 Gen 1'den güç alacak telefonun detayları:
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    Honor 80 Pro Plus'ın teknik özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Mayıs ayında Honor 70 serisini tanıtan şirketin yakın bir zamanda Honor 80 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalıştığına dair söylentiler çıkmaya başladı. Çinli tipster Digital Chat Station ise yaklaşmakta olan bir Honor akıllı telefonunun temel özelliklerini paylaştı. 

    İşte Honor 80 Pro Plus'ın bilinen özellikleri:

    Digital Chat Station tarafından Weibo'da yapılan bir paylaşım Honor'un 80 serisine ait bir telefonun özelliklerini ortaya çıkardı. Honor 80 Pro+ olması beklenen cihaz Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden güç alacak.

    Tipster'a göre, Honor şu anda 1.5K çözünürlük sunan bir ekrana sahip telefonu test ediyor. Sızıntıya göre kavisli kenarlara sahip olabilecek telefon, OLED bir ekran ile donatılabilir. 12 GB RAM'e sahip olacak cihaz 100W şarj desteğine sahip olacak. Ancak batarya kapasitesi henüz bilinmiyor. Telefonun arka tarafında ise 200 megapiksel ana kamera olacak. Diğer kameralar hakkında ise henüz bir bilgi yok. 

    Tipster daha önce Honor serisinin Dimensity 1080, Snapdragon 778G Plus ve Snapdragon 8 Plus Gen 1 tarafından desteklenen üç cihazı içereceğini ima etmişti. Bu cihazların Honor 80, Honor 80 Pro ve Honor 80 Pro Plus isimlendirmesiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    slamdunk393 1 gün önce

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