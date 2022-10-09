Samsung, Galaxy Tab S9'un piyasaya sürülmesini erteleyebilir

Başlangıçta Samsung'un yaklaşan tablet serisi Galaxy Tab S9'un üç varyantının şirketin öncekine benzer bir şekilde Aralık ayında geliştirmeye başlaması bekleniyordu. Ancak talepteki düşüş, Samsung'un Galaxy Tab S9 serisini ertelemesine sebep olması oldukça muhtemel.
Samsung Galaxy Tab S9 serisi, 2023'ün Ağustos ayında piyasaya sürülebilir
Küresel ekonomideki belirsiz görünüm, Samsung'un bir sonraki tabletlerinin geliştirilmesindeki gecikmeden sorumlu olabilir. Ortaya çıkan rapor pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından elektronik ürünlere yönelik talep eksikliğinin şirketin kararı için başka bir faktör olabileceğini bildirdi.
Tabletin çıkış tarihi henüz belli olmasada bu yeni rapora göre, Galaxy Tab S9, 2023'ün ikinci yarısında, Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4'ün halefleriyle birlikte Ağustos ayında tanıtılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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