Tam Boyutta Gör Yakın zamanda yapılan Pixel 7 ve Pixel Watch tanıtımı, dikkatlerin bir kısmını Samsung'un beğenisinden uzaklaştırdı. Ancak şirket, Android akıllı telefon segmentine hakim olmaya devam etmekte olsa da tabletleri aynı başarıyı pek göremedi. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapor, şirketin bu yılın sonlarında başlaması beklenen Galaxy Tab S9 tablet serisinin geliştirme döngüsünü gecikebileceğini iddia etti.

Başlangıçta Samsung'un yaklaşan tablet serisi Galaxy Tab S9'un üç varyantının şirketin öncekine benzer bir şekilde Aralık ayında geliştirmeye başlaması bekleniyordu. Ancak talepteki düşüş, Samsung'un Galaxy Tab S9 serisini ertelemesine sebep olması oldukça muhtemel.

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Samsung Galaxy Tab S9 serisi, 2023'ün Ağustos ayında piyasaya sürülebilir

Küresel ekonomideki belirsiz görünüm, Samsung'un bir sonraki tabletlerinin geliştirilmesindeki gecikmeden sorumlu olabilir. Ortaya çıkan rapor pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından elektronik ürünlere yönelik talep eksikliğinin şirketin kararı için başka bir faktör olabileceğini bildirdi.

Tabletin çıkış tarihi henüz belli olmasada bu yeni rapora göre, Galaxy Tab S9, 2023'ün ikinci yarısında, Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4'ün halefleriyle birlikte Ağustos ayında tanıtılabilir.

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Samsung, Galaxy Tab S9'un piyasaya sürülmesini erteleyebilir