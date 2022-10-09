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    Samsung, Galaxy Tab S9'un piyasaya sürülmesini erteleyebilir

    Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Samsung'un bu yıl beklediği kârı elde edememesi, şirketin bir sonraki tablet serisi Galaxy Tab S9'un gecikmesine sebep olabilir.
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    Samsung, Galaxy Tab S9'un piyasaya sürülmesini erteleyebilir Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda yapılan Pixel 7 ve Pixel Watch tanıtımı, dikkatlerin bir kısmını Samsung'un beğenisinden uzaklaştırdı. Ancak şirket, Android akıllı telefon segmentine hakim olmaya devam etmekte olsa da tabletleri aynı başarıyı pek göremedi. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapor, şirketin bu yılın sonlarında başlaması beklenen Galaxy Tab S9 tablet serisinin geliştirme döngüsünü gecikebileceğini iddia etti.

    Başlangıçta Samsung'un yaklaşan tablet serisi Galaxy Tab S9'un üç varyantının şirketin öncekine benzer bir şekilde Aralık ayında geliştirmeye başlaması bekleniyordu. Ancak talepteki düşüş, Samsung'un Galaxy Tab S9 serisini ertelemesine sebep olması oldukça muhtemel.

    Samsung Galaxy Tab S9 serisi, 2023'ün Ağustos ayında piyasaya sürülebilir

    Küresel ekonomideki belirsiz görünüm, Samsung'un bir sonraki tabletlerinin geliştirilmesindeki gecikmeden sorumlu olabilir. Ortaya çıkan rapor pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından elektronik ürünlere yönelik talep eksikliğinin şirketin kararı için başka bir faktör olabileceğini bildirdi.

    Tabletin çıkış tarihi henüz belli olmasada bu yeni rapora göre, Galaxy Tab S9, 2023'ün ikinci yarısında, Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4'ün halefleriyle birlikte Ağustos ayında tanıtılabilir.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 5 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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