One UI 9 ile Samsung Browser'a çoklu pencere desteği gelecek

Tam Boyutta Gör Samsung henüz One UI 8.5'i Galaxy S26 serisi dışındaki cihazlar için yayınlamamış olsa da, One UI 9 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bu kapsamda internet tarayıcısı Samsung Browser'a yeni özellikler eklemeyi planlıyor.

Samsung, Galaxy S26 serisi ve One UI 8.5 ile birlikte Samsung Internet olarak bilinen uygulamanın adını Samsung Browser olarak değiştirdi. One UI 9 ile birlikte ise tarayıcıya çoklu pencere desteği getirerek üretlenliği arttırmayı planlıyor. Bu sayede ekranda iki web sayfası aynı anda görüntülenebilecek. Özellikle katlanabilir telefonlar gibi geniş ekranlı cihazlarda bu özellik büyük fayda sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Yeni Samsung Browser sürümü bununla da sınırlı değil. Daha önce tanıtılan Ask AI özelliğine artık beta etiketi eklenmiş durumda. Ayrıca geliştirici ayarları içinde “Enable Cross Device Resume” adlı yeni bir seçenek de bulunuyor. Şu an için aktif bir işlevi görünmese de, gelecekte cihazlar arasında oturumu devam ettirme gibi bir özellik sunabileceğine dair ipucu veriyor.

Bu sürümün kısa vadede dağıtılması beklenmiyor. Muhtemelen One UI 9 beta programı veya final sürümü yayımlandığında kullanıcılara ulaşacak. Bu aşamada yazılım hala geliştirme sürecinde olduğu için Samsung’un birçok özelliği ekleyip kaldırması mümkün. Yani şu an görülen özelliklerin hepsi nihai sürümde yer almayabilir.

