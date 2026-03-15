Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    One UI 9 ile Samsung Browser'a çoklu pencere desteği gelecek

    Samsung, One UI 9 ile birlikte Samsung Browser'a çoklu pencere desteği getirerek üretlenliği arttırmayı planlıyor. Bu sayede ekranda iki web sayfası aynı anda görüntülenebilecek.

    Samsung henüz One UI 8.5'i Galaxy S26 serisi dışındaki cihazlar için yayınlamamış olsa da, One UI 9 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bu kapsamda internet tarayıcısı Samsung Browser'a yeni özellikler eklemeyi planlıyor.

    Samsung, Galaxy S26 serisi ve One UI 8.5 ile birlikte Samsung Internet olarak bilinen uygulamanın adını Samsung Browser olarak değiştirdi. One UI 9 ile birlikte ise tarayıcıya çoklu pencere desteği getirerek üretlenliği arttırmayı planlıyor. Bu sayede ekranda iki web sayfası aynı anda görüntülenebilecek. Özellikle katlanabilir telefonlar gibi geniş ekranlı cihazlarda bu özellik büyük fayda sağlayacak.

    Yeni Samsung Browser sürümü bununla da sınırlı değil. Daha önce tanıtılan Ask AI özelliğine artık beta etiketi eklenmiş durumda. Ayrıca geliştirici ayarları içinde “Enable Cross Device Resume” adlı yeni bir seçenek de bulunuyor. Şu an için aktif bir işlevi görünmese de, gelecekte cihazlar arasında oturumu devam ettirme gibi bir özellik sunabileceğine dair ipucu veriyor.

    Bu sürümün kısa vadede dağıtılması beklenmiyor. Muhtemelen One UI 9 beta programı veya final sürümü yayımlandığında kullanıcılara ulaşacak. Bu aşamada yazılım hala geliştirme sürecinde olduğu için Samsung’un birçok özelliği ekleyip kaldırması mümkün. Yani şu an görülen özelliklerin hepsi nihai sürümde yer almayabilir.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hediye öztürk xml to udf en iyi park sensörü polis savcılık izni olmadan kamera kaydı alabilir mi benzeyen kelimesinde hangi ses olayı vardır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum