iPhone 16 Pro'nun ekranı büyüyecek, tetra prizma lens ile gelecek

MacRumors'un iddiasına göre her iki Pro modeli de aynı tetraprizma telefoto lens ile gelecek. Endüstri analisti Ming-Chi Kuo da daha önce aynı iddiayı paylaşmıştı.
Ekran boyutları artacak
Periskop kamera olarak da adlandırılan tetra prizma kamera, dört adet prizmanın kameranın içine sığdırılarak ışığın içinden zigzag yaparak geçmesini sağlayıp lensin uzunluğu arttırılarak yüksek zum yapabilmesine olanak tanıyor. Böylece lens dışarı çıkıntı yapmıyor ancak yine de kamera ünitesi telefonun içinde önemli bir yer kaplıyor. iPhone 15 Pro'da yeterli alan olmadığı için Apple bu kamerayı kullanmamıştı. Ancak iPhone 16 Pro'da şirket telefonun ekran boyutunu 6.1 inçten 6.3 inçe çıkaracak. Dolayısıyla tetra prizma lens için yeterli alan olacak. iPhone 16 Pro Max'in de 6.9 inç büyüklükte ekran ile gelmesi bekleniyor.
Apple aynı zamanda video kaydı ve fotoğraf çekimi için "Capture" butonu eklemeyi düşünüyor. Dokunmatik ve haptik geri bildirime sahip olacağı söylenen tuş ile kolaylıkla video kaydı yapmak ve fotoğraf çekmek mümkün olacak. Ancak tuşun kesin olarak telefonda yer alıp almayacağı belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.