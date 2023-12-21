Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15 Pro Max'e 5x zum özelliğine sahip tetra prizma telefoto kamera eklemişti. iPhone 15 Pro'da ise 3x zum yapabilen telefoto kamera kullanılmıştı. Gelen bilgilere göre Apple, gelecek sene çıkacak olan iPhone 16 Pro'ya da tetra prizma kamerayı ekleyecek.

MacRumors'un iddiasına göre her iki Pro modeli de aynı tetraprizma telefoto lens ile gelecek. Endüstri analisti Ming-Chi Kuo da daha önce aynı iddiayı paylaşmıştı.

Ekran boyutları artacak

Periskop kamera olarak da adlandırılan tetra prizma kamera, dört adet prizmanın kameranın içine sığdırılarak ışığın içinden zigzag yaparak geçmesini sağlayıp lensin uzunluğu arttırılarak yüksek zum yapabilmesine olanak tanıyor. Böylece lens dışarı çıkıntı yapmıyor ancak yine de kamera ünitesi telefonun içinde önemli bir yer kaplıyor. iPhone 15 Pro'da yeterli alan olmadığı için Apple bu kamerayı kullanmamıştı. Ancak iPhone 16 Pro'da şirket telefonun ekran boyutunu 6.1 inçten 6.3 inçe çıkaracak. Dolayısıyla tetra prizma lens için yeterli alan olacak. iPhone 16 Pro Max'in de 6.9 inç büyüklükte ekran ile gelmesi bekleniyor.

Tüm iPhone 16 modelleri aynı işlemci ile geliyor 8 sa. önce eklendi

Apple aynı zamanda video kaydı ve fotoğraf çekimi için "Capture" butonu eklemeyi düşünüyor. Dokunmatik ve haptik geri bildirime sahip olacağı söylenen tuş ile kolaylıkla video kaydı yapmak ve fotoğraf çekmek mümkün olacak. Ancak tuşun kesin olarak telefonda yer alıp almayacağı belli değil.

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iPhone 16 Pro'nun ekranı büyüyecek, tetra prizma lens ile gelecek