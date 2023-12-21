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    Anlık Bildirim

    iPhone 16 Pro'nun ekranı büyüyecek, tetra prizma lens ile gelecek

    Apple, iPhone 15 Pro Max'e 5x zum özelliğine sahip tetra prizma telefoto kamera eklemişti. Gelen bilgilere göre Apple, gelecek sene çıkacak olan iPhone 16 Pro'ya da tetraprizma kamerayı ekleyecek.
    iPhone 16 Pro'nun ekranı büyüyecek, tetra prizma lens ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 15 Pro Max'e 5x zum özelliğine sahip tetra prizma telefoto kamera eklemişti. iPhone 15 Pro'da ise 3x zum yapabilen telefoto kamera kullanılmıştı. Gelen bilgilere göre Apple, gelecek sene çıkacak olan iPhone 16 Pro'ya da tetra prizma kamerayı ekleyecek.

    MacRumors'un iddiasına göre her iki Pro modeli de aynı tetraprizma telefoto lens ile gelecek. Endüstri analisti Ming-Chi Kuo da daha önce aynı iddiayı paylaşmıştı. 

    Ekran boyutları artacak

    Periskop kamera olarak da adlandırılan tetra prizma kamera, dört adet prizmanın kameranın içine sığdırılarak ışığın içinden zigzag yaparak geçmesini sağlayıp lensin uzunluğu arttırılarak yüksek zum yapabilmesine olanak tanıyor. Böylece lens dışarı çıkıntı yapmıyor ancak yine de kamera ünitesi telefonun içinde önemli bir yer kaplıyor. iPhone 15 Pro'da yeterli alan olmadığı için Apple bu kamerayı kullanmamıştı. Ancak iPhone 16 Pro'da şirket telefonun ekran boyutunu 6.1 inçten 6.3 inçe çıkaracak. Dolayısıyla tetra prizma lens için yeterli alan olacak. iPhone 16 Pro Max'in de 6.9 inç büyüklükte ekran ile gelmesi bekleniyor.

    Apple aynı zamanda video kaydı ve fotoğraf çekimi için "Capture" butonu eklemeyi düşünüyor. Dokunmatik ve haptik geri bildirime sahip olacağı söylenen tuş ile kolaylıkla video kaydı yapmak ve fotoğraf çekmek mümkün olacak. Ancak tuşun kesin olarak telefonda yer alıp almayacağı belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 18 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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