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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor 9X Lite tanıtıldı: Google hizmetleriyle geliyor

    Honor bugün sürpriz şekilde yeni bir bütçe dostu telefon tanıttı. Google hizmetlerini içeren Honor 9X Lite, 6.5 inç ekran, çift arka kamera ve 3.750 mAh pile sahip.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Honor 9X Lite tanıtıldı: Google hizmetleriyle geliyor
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    Honor 9X Lite ile ilgili söylentiler geçtiğimiz Şubat ayında ortaya çıkmış ancak daha sonra giderek azalmıştı. Akıllı telefon bugün beklenmedik bir şekilde duyuruldu. Cihazın çıkacağı ilk ülke Finlandiya olacak. Daha sonrasında ise diğer Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülecek.

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    Honor 9X Lite, gücünü Kirin 710 mobil platformundan alıyor. Bunun çok geçerli bir nedeni var. Zira bu işlemciye sahip akıllı telefonların Google uygulama ve hizmetleriyle piyasaya sürülmesinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Yani cihazın böyle bir avantajı söz konusu.

    Honor 9X Lite tanıtıldı: Google hizmetleriyle geliyor
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    Honor 9X Lite, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile sunuluyor. Ayrıca microSD kart desteği mevcut. Akıllı telefonda FullHD+ çözünürlük sunan 6.5 inçlik ekrana yer verilmiş. Ayrıca 16 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir çentikle geliyor.

    Honor 9X Lite Fiyatı ve Çıkış Tarihi

    Cihazın arka panelinde 48 megapiksel ana sensör (f/1.8) ve 2 megapiksel derinlik sensöründen (f/2.4) oluşan çift kamera sistemi var. Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 ile kutudan çıkan akıllı telefon 10 watt şarjı destekleyen 3.750 mAh'lik bir pilden besleniyor.

    Honor 9X Lite tanıtıldı: Google hizmetleriyle geliyor
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    Honor 9X Lite'ın siyah ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneği mevcut. 30 Nisan'da ön siparişe açılacak akıllı telefon 14 Mayıs'ta 199 euro (215 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.



    https://www.gsmarena.com/honor_9x_lite_is_now_official_in_finland-news-42721.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    CanKucukTR (Can Küçük) 55 dk. yeni yorumcu
    Abi yapılan rekabet bana anlamsız geliyor bu kadar özelliğe ihtiyacı olan kim olabilir ki bir telefonda neden bu kadar çok özellik var ? elimde İphone 6S var fazladıyla işimi görüyor iş adamı bile olsam yine işimi görür çok para verilmez asla telefona Sonuç olarak 10.000 tl veren de Instagram WhatsApp Twitter’a giriyor oynarsa birkaç oyun oynuyor 3000 TL veren de aynı şeyi yapıyor gereksiz
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