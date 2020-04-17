Honor 9X Lite tanıtıldı: Google hizmetleriyle geliyor

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Honor 9X Lite ile ilgili söylentiler geçtiğimiz Şubat ayında ortaya çıkmış ancak daha sonra giderek azalmıştı. Akıllı telefon bugün beklenmedik bir şekilde duyuruldu. Cihazın çıkacağı ilk ülke Finlandiya olacak. Daha sonrasında ise diğer Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülecek.

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Honor 9X Lite, gücünü Kirin 710 mobil platformundan alıyor. Bunun çok geçerli bir nedeni var. Zira bu işlemciye sahip akıllı telefonların Google uygulama ve hizmetleriyle piyasaya sürülmesinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Yani cihazın böyle bir avantajı söz konusu.

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Honor 9X Lite, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile sunuluyor. Ayrıca microSD kart desteği mevcut. Akıllı telefonda FullHD+ çözünürlük sunan 6.5 inçlik ekrana yer verilmiş. Ayrıca 16 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir çentikle geliyor.

Honor 9X Lite Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Cihazın arka panelinde 48 megapiksel ana sensör (f/1.8) ve 2 megapiksel derinlik sensöründen (f/2.4) oluşan çift kamera sistemi var. Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 ile kutudan çıkan akıllı telefon 10 watt şarjı destekleyen 3.750 mAh'lik bir pilden besleniyor.

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Honor 9X Lite'ın siyah ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneği mevcut. 30 Nisan'da ön siparişe açılacak akıllı telefon 14 Mayıs'ta 199 euro (215 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

https://www.gsmarena.com/honor_9x_lite_is_now_official_in_finland-news-42721.php

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