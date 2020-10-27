Honor Band 6 çerçevesiz ekrana sahip ilk akıllı bileklik olacak

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ABD'nin uyguladığı ticaret yasağı nedeniyle oldukça zor günler geçiren Huawei önümüzdeki birkaç ay içinde gerekli bileşenleri tedarik edememesi halinde akıllı telefon üretimini durdurabilir.

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Diğer taraftan şirketin alt markası Honor yeni ürünlerini piyasaya sürme hazırlığı yapıyor. Gelen son bilgilere göre şirket yakında Honor Band 6 adlı yeni bir akıllı bileklik çıkaracak.

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Huawei markası altında da çıkacak

Cihazın, Huawei markası altında da piyasaya sürüleceği ancak Huawei Band 5 olarak adlandırılacağı belirtiliyor. Honor Band 6'nın çerçevesiz ekrana sahip ilk akıllı bileklik olacağına yönelik bilgiler var.

Tam ekran deneyimi sunacak cihazın çıkış tarihi henüz netleşmedi. Ancak akıllı bilekliğin Kasım ayında tanıtılması beklenen amiral gemisi Honor V40 serisi ile birlikte resmiyet kazanabileceği söyleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/10/27/honor-band-6-tipped-to-launch-soon-with-a-full-screen-display

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