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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor Band 6 çerçevesiz ekrana sahip ilk akıllı bileklik olacak

    Huawei'nin alt markası Honor çok yakında yeni bir akıllı bileklik çıkaracak. Honor Band 6 olarak adlandırılacak cihazın tam ekran deneyimi sunacağı bildiriliyor.
    5 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    638
    6
    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Honor Band 6 çerçevesiz ekrana sahip ilk akıllı bileklik olacak
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    ABD'nin uyguladığı ticaret yasağı nedeniyle oldukça zor günler geçiren Huawei önümüzdeki birkaç ay içinde gerekli bileşenleri tedarik edememesi halinde akıllı telefon üretimini durdurabilir.

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    Diğer taraftan şirketin alt markası Honor yeni ürünlerini piyasaya sürme hazırlığı yapıyor. Gelen son bilgilere göre şirket yakında Honor Band 6 adlı yeni bir akıllı bileklik çıkaracak.

    Honor Band 6 çerçevesiz ekrana sahip ilk akıllı bileklik olacak
    Tam Boyutta Gör

    Huawei markası altında da çıkacak

    Cihazın, Huawei markası altında da piyasaya sürüleceği ancak Huawei Band 5 olarak adlandırılacağı belirtiliyor. Honor Band 6'nın çerçevesiz ekrana sahip ilk akıllı bileklik olacağına yönelik bilgiler var.

    Tam ekran deneyimi sunacak cihazın çıkış tarihi henüz netleşmedi. Ancak akıllı bilekliğin Kasım ayında tanıtılması beklenen amiral gemisi Honor V40 serisi ile birlikte resmiyet kazanabileceği söyleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/27/honor-band-6-tipped-to-launch-soon-with-a-full-screen-display Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

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    2 gün önce
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    2 gün önce
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    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
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