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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG Q52 tanıtıldı: Helio P35 işlemci, 6.6 inç ekran, NFC, dört arka kamera

    LG, geçtiğimiz şubat ayında piyasaya sürdüğü LG Q51'in devam modelini çıkardı. LG Q52 olarak adlandırılan model büyük ekran, dört arka kamera ve Helio P35 yonga setiyle geliyor.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    LG Q52 tanıtıldı: Helio P35 işlemci, 6.6 inç ekran, NFC, dört arka kamera
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    LG bugün anavatanı Güney Kore'de yeni bir Q serisi akıllı telefon duyurdu. LG Q51'in halefi olarak lanse edilen LG Q52 büyük ekran, iyi bir kamera ve orta sınıf özelliklerle geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S21 dört ülkede üretilecek: Şirket yüksek talep bekliyor"

    Akıllı telefonun gövdesi askeri standartlarda (MIL-STD-810G) dayanıklılığa sahip. Yani düşmelere karşı üst düzey koruma sunuyor. Ayrıca mat yüzeyli polikarbonat arka panelinin parmak izi tutmadığını belirtelim.

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    LG Q52 tanıtıldı: Helio P35 işlemci, 6.6 inç ekran, NFC, dört arka kamera
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    Helio P35 işlemci

    Cihaz HD+ çözünürlükte 6.6 inç IPS LCD ekran taşıyor. Ekrana gömülü selfie kamerasının çözünürlüğü 13 megapiksel. LG Q52 maksimum 2.3 GHz frekansta çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio P35 platformundan güç alıyor.

    Şirketin yeni telefonu 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile donatıldı. Ancak hafızası microSD kart ile genişletmek mümkün. LG Q52 ihtiyaç duyduğu enerjiyi 4.000 mAh kapasiteli bataryasından alıyor.

    LG Q52 tanıtıldı: Helio P35 işlemci, 6.6 inç ekran, NFC, dört arka kamera
    Tam Boyutta Gör

    Dörtlü arka kamera

    Akıllı telefonun arka panelinde 48 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi var.

    LG Q52 tanıtıldı: Helio P35 işlemci, 6.6 inç ekran, NFC, dört arka kamera

    Cihazın diğer özelliklerini yan tarafa monte edilmiş parmak izi tarayıcısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Kutudan ise Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor.

    LG Q52, Güney Kore'de 299 dolara satışa çıktı. Akıllı telefonun diğer ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği bilinmiyor. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bilgi sahibi olmayı umuyoruz.



    https://live.lge.co.kr/lg-q52/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    Bu Editörden
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