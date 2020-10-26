LG Q52 tanıtıldı: Helio P35 işlemci, 6.6 inç ekran, NFC, dört arka kamera

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LG bugün anavatanı Güney Kore'de yeni bir Q serisi akıllı telefon duyurdu. LG Q51'in halefi olarak lanse edilen LG Q52 büyük ekran, iyi bir kamera ve orta sınıf özelliklerle geliyor.

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Akıllı telefonun gövdesi askeri standartlarda (MIL-STD-810G) dayanıklılığa sahip. Yani düşmelere karşı üst düzey koruma sunuyor. Ayrıca mat yüzeyli polikarbonat arka panelinin parmak izi tutmadığını belirtelim.

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Helio P35 işlemci

Cihaz HD+ çözünürlükte 6.6 inç IPS LCD ekran taşıyor. Ekrana gömülü selfie kamerasının çözünürlüğü 13 megapiksel. LG Q52 maksimum 2.3 GHz frekansta çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio P35 platformundan güç alıyor.

Şirketin yeni telefonu 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile donatıldı. Ancak hafızası microSD kart ile genişletmek mümkün. LG Q52 ihtiyaç duyduğu enerjiyi 4.000 mAh kapasiteli bataryasından alıyor.

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Dörtlü arka kamera

Akıllı telefonun arka panelinde 48 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi var.

Cihazın diğer özelliklerini yan tarafa monte edilmiş parmak izi tarayıcısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Kutudan ise Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor.

LG Q52, Güney Kore'de 299 dolara satışa çıktı. Akıllı telefonun diğer ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği bilinmiyor. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bilgi sahibi olmayı umuyoruz.

https://live.lge.co.kr/lg-q52/

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