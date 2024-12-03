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    Honor, bütçe dostu yeni kulaklığını resmen tanıttı

    Honor, gerçekleştirdiği etkinlikte hem yeni akıllı telefon serisi olan Honor 300’ü hem de yeni bütçe dostu kulaklık modeli EarBuds X8’i resmen tanıttı. İşte yeni bütçe dostu kulaklığın fiyatı.

    Honor, bütçe dostu yeni kulaklığını resmen tanıttı Tam Boyutta Gör

    Honor, Çin’de düzenlenen Honor 300 serisi etkinliği kapsamında bütçe dostu kablosuz kulaklık modeli EarBuds X8’i tanıttı. Günlük kullanıcılara hitap eden bu kulaklıklar, uygun fiyatı ve sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor.

    EarBuds X8, 10 mm kompozit titanyum kaplama diyaframla donatılarak net ve dengeli ses deneyimi sunuyor. Bu üstün ses kalitesi, Çin Elektronik Ses Endüstrisi Birliği'nin Altın Kulak Ürün Sertifikası ile de onaylandı. Kullanıcılar, farklı müzik türlerine göre optimize edilmiş dört EQ ses efektiyle kişisel dinleme deneyimlerini özelleştirebiliyor. Batarya performansı da oldukça etkileyici; tek şarjla 9 saatlik kesintisiz kullanım süresi sunan kulaklık, şarj kutusuyla birlikte toplamda 40 saate kadar dayanabiliyor. Ayrıca, yalnızca 10 dakikalık hızlı şarjla 3 saatlik kullanım imkanı sağlıyor.

    Kulaklıkların her biri yalnızca 3,8 gram ağırlığında ve uzun süreli kullanımlar için rahat bir tasarıma sahip. IP54 sertifikası ile toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunan EarBuds X8, spor ve dış mekan aktiviteleri için ideal bir seçenek. Bluetooth 5.3 teknolojisiyle güçlü ve kararlı bir bağlantı sağlarken, SBC ve AAC codec desteği, Google Fast Pair özelliği ve çift cihaz bağlantı imkanıyla işlevselliği artırıyor. Akıllı dokunmatik kontrol ve yapay zeka destekli arama gürültü azaltma gibi ek özellikler de kullanım deneyimini zenginleştiriyor.

    EarBuds X8, yaklaşık 41$ fiyat etiketiyle Çin’de satışa sunuldu. Bunun yanı sıra Honor, Select LCHSE adını verdiği açık kablosuz kulaklık modelini de tanıttı. Bu model, Çin taş köprülerinden ilham alan titanyum alaşımlı bir köprü tasarımına sahip. 10,8 mm çift manyetik devreli sürücüsü, dinamik bas artırımı, uzamsal çevresel ses ve yapay zeka destekli arama gürültü azaltma özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca IP54 sertifikası bulunan bu kulaklık, uygun fiyatıyla Huawei FreeBuds’a bütçe dostu bir alternatif oluşturuyor.

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    arabada frene basınca tak tak ses gelmesi mini cooper countryman alınır mı eczanede testosteron ilacı satılır mı aynı trafik cezasını 2 kere ödedim ne yapmalıyım mercedes yedekleme aküsü arızası

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